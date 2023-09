Équipe du Portugal pour l’Euro 2024 : l’équipe complète de Roberto Martinez pour les éliminatoires de l’Euro 2024

L’équipe du Portugal pour l’Euro 2024 arrivera plus tôt que vous ne le pensez, les champions d’Europe 2016 cherchant à commencer leur nouvelle ère en beauté.

Roberto Martinez a succédé à l’entraîneur Fernando Santos, vainqueur de l’Euro 2016, et il espère faire ce qu’il n’a pas pu faire en tant que sélectionneur de la Belgique et remporter un tournoi majeur.

L’Euro 2024 devrait être la dernière grande finale de Cristiano Ronaldo (même s’il ne faut pas l’exclure du fait qu’il défie l’âge en participant également à la prochaine Coupe du Monde) et une chose est sûre : le plus grand joueur portugais de tous les temps ne voudra pas sortir en gémissant. .

L’équipe du Portugal

Équipe du Portugal pour l’Euro 2024 : l’équipe pour les internationaux de septembre

GK : Rui Patricio (Rome)

GK : José Sa (Loups)

Gardien de but : Diogo Costa (Porto)

DF : Nelson Semedo (Loups)

Défenseur : Antonio Silva (Benfica)

Défenseur : Ruben Dias (Manchester City)

DF : Toti Gomes (Loups)

Défenseur : Danilo Pereira (PSG)

Défenseur : Goncalo Inacio (Sporting Lisbonne)

Défenseur : Diogo Dalot (Manchester United)

Défenseur : João Cancelo (Barcelone) prêté par Manchester City)

Milieu de terrain : João Palhinha (Fulham)

Milieu de terrain : Bruno Fernandes (Manchester United)

Milieu de terrain : Otavio (Al Nassr)

Milieu de terrain : Ruben Neves (Al Hilal)

Milieu de terrain : Vitinha (PSG)

FW: Pedro Neto (Loups)

Extérieur : Goncalo Ramos (PSG)

Extérieur : Bernardo Silva (Manchester City)

Extérieur : Joao Felix (Barcelone prêté par l’Atletico Madrid)

Extérieur : Ricardo Horta (Braga)

Extérieur : Rafael Leao (AC Milan)

Extérieur : Diogo Jota (Liverpool)

Extérieur : Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Numéros de l’équipe du Portugal pour l’Euro 2024

Les effectifs n’ont pas encore été confirmés pour l’Euro 2024.

Sélectionneur du Portugal : Roberto Martinez

Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique (Crédit image : Getty Images)

Il s’agit du deuxième poste de manager international de Roberto Martinez, après six ans à la tête de la Belgique – qu’il a guidée à la troisième place lors de la Coupe du monde 2018.

L’ancien entraîneur d’Everton, Wigan Athletic et Swansea City a jusqu’à présent un bilan de 100%, supervisant six victoires de qualification sur six – dont une démolition 9-0 du Luxembourg – au cours desquelles le Portugal n’a encaissé aucun but.

En tant qu’Espagnol à la tête des principaux rivaux de son pays, Martinez aurait peut-être eu du pain sur la planche pour convaincre les fans – mais il est juste de dire qu’il n’aurait pas pu mieux commencer.

Le joueur vedette du Portugal

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est le joueur le plus capé de l’histoire du football international masculin (Crédit image : Getty Images)

Cristiano Ronaldo n’en finit plus : il aura 39 ans au moment de l’Euro 2024, ce qui fera presque certainement de lui le joueur le plus âgé du tournoi.

En supposant que le Portugal se qualifie (et en supposant que Ronaldo ne laisse pas tomber une retraite choc d’ici l’été prochain), ce sera sa 10e finale majeure.

Le meilleur buteur international de tous les temps a déjà mené son pays à la gloire de l’Euro une fois ; il ne pourrait pas recommencer, n’est-ce pas… ?

