Équipe du Portugal pour la Coupe du monde 2022 et avant-première : Fernando Santos annonce sa liste de 26 joueurs

L’équipe du Portugal pour la Coupe du monde 2022 a été nommée, sans surprise pour certains des talents à la disposition de l’entraîneur Fernando Santos.

La perception mondiale de l’équipe nationale masculine du Portugal depuis plus d’une décennie est celle de Cristiano Ronaldo et de 10 autres. Il semble inévitable que Qatar 2022 ne soit classé dans les annales du football portugais que sous “la dernière Coupe du monde de Ronaldo”.

À moins que le manager Fernando Santos ne puisse enfin faire quelque chose qui lui a encore échappé, et transformer une incroyable génération de talents individuels en une unité cohérente et fonctionnelle. L’envoi parfait en Coupe du monde pour CR7 dépend de son entourage.

Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao et Joao Felix sont tous injouables ce jour-là et ont toujours impressionné sur les plus grandes scènes du football interclubs.

Mais ces performances étincelantes ont brillé par leur absence lorsque les mêmes joueurs enfilent un maillot du Portugal. Qu’ils semblent tous rétrécir dans la présence messianique de Ronaldo – et que Fernandes doit s’en occuper pour le club et le pays – n’augure rien de bon.

Des sorties douces en huitièmes de finale lors des deux derniers tournois et une campagne de qualification difficile au cours de laquelle le Portugal a dû réserver sa place pour la Coupe du monde via les barrages – le vainqueur d’Aleksandar Mitrovic à la 90e minute à Lisbonne après avoir placé la Serbie en tête de son groupe – a conduit à critiques croissantes de leur manager vétéran. La lueur rose de la victoire à l’Euro 2016 s’est estompée il y a longtemps, car Santos, un entraîneur naturellement conservateur, est considéré comme le mauvais homme pour tirer le meilleur parti d’une équipe de joueurs somptueusement doués.

De plus, l’appréhension des supporters portugais traditionnellement pessimistes n’a fait que s’intensifier après que le tirage au sort ait associé leurs héros à trois équipes qui évoquent de douloureux souvenirs de la Coupe du monde. La Corée du Sud, le Ghana et l’Uruguay ont été les derniers adversaires du Portugal lors des Coupes du monde 2002, 2014 et 2018 respectivement – tous les tournois où la Selecao a mal réussi.

Ironiquement, si le Portugal doit prospérer au Moyen-Orient, ce ne sera probablement pas grâce aux performances de son plus grand joueur de tous les temps, Cristiano Ronaldo, ou à la contribution de Santos, le manager qui leur a apporté leur seul trophée majeur. Bernardo Silva sera sûrement l’homme indispensable et si l’un de Jota, Leao ou Felix prend feu – les deux derniers partant du banc, à la manière de Toto Schillaci – alors 2022 pourrait être une année mémorable pour le Portugal.

Équipe du Portugal pour la Coupe du monde 2022

Équipe du Portugal pour la Coupe du monde 2022

G : Diogo Costa (Porto)

GK : Rui Patrício (Roma)

GK : José Sa (Loups)

Défenseur : Joao Cancelo (Manchester City)

Défenseur : Diogo Dalot (Manchester United)

Défenseur : Nuno Mendes (PSG)

Défenseur : Ruben Dias (Manchester City)

Défenseur : Antonio Silva (Benfica)

Défenseur : Pepe (Porto)

Défenseur : Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Défenseur : Danilo Pereira (PSG)

Milieu : Joao Palhinha (Fulham)

MF : Matheus Nunes (Loups)

Milieu : William Carvalho (Real Betis)

MF : Ruben Neves (Loups)

MF : Bruno Fernandes (Manchester United)

Milieu : Joao Mario (Benfica)

MF : Bernardo Silva (Manchester City)

MF : Vitinha (PSG)

MF : Otavio (Porto)

AT : Joao Felix (Atlético Madrid)

AT : Cristiano Ronaldo (Manchester United)

AT : Goncalo Ramos (Benfica)

AT : Rafael Leao (AC Milan)

AT : Ricardo Horta (Braga)

AT : André Silva (RB Leipzig)

Meilleurs buteurs du Portugal

1 but : Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rafael Leao

Cartons jaunes du Portugal

1 carton jaune : Danilo Pereira, Bruno Fernandes

Entraîneur du Portugal

Qui est le sélectionneur du Portugal pour la Coupe du monde ?

Si le visage de Fernando Santos pouvait accueillir plus de rides, quelques dizaines supplémentaires auraient été ajoutées lors d’une campagne de qualification difficile qui a vu le Portugal faire un gâchis d’un groupe assez simple. Les fans et la presse ont appelé à un changement, mais le joueur de 68 ans conserve le plein soutien des joueurs et de la FA.

Joueur vedette du Portugal

Qui est le joueur vedette du Portugal pour la Coupe du monde ?

Bernard Silva. Il est presque unique en combinant une intelligence perçante sur le terrain, une capacité technique suprême, une vision étonnante et une industrie sans faille. Pas étonnant que le joueur de 28 ans, doté d’un pied gauche aussi bon que n’importe quel autre dans l’histoire, fasse régulièrement l’objet d’éloges de Pep Guardiola et ait été courtisé par Barcelone cet été.

Combien de joueurs le Portugal est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.