Équipe du Pays de Galles pour la Coupe du monde: Joe Allen fait une liste de 26 joueurs aux côtés de Gareth Bale et Aaron Ramsey | Nouvelles du football

Joe Allen a été inclus dans l’équipe galloise de 26 joueurs pour la Coupe du monde, après avoir prouvé sa forme physique avant le tournoi au Qatar.

Allen, avec 72 sélections, a fait partie de tant de réussites galloises ces dernières années, mais une blessure aux ischio-jambiers l’a tenu à l’écart de Swansea City depuis la mi-septembre.

L’entraîneur-chef Rob Page a nommé le joueur de 32 ans parmi sa liste de milieux de terrain, avec Gareth Bale et Aaron Ramsey tous deux inclus sans surprise malgré relativement peu de temps de jeu cette saison.

L’équipe galloise de 26 joueurs pour la Coupe du monde Gardiens : Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United). Défenseurs : Ben Davies (Tottenham) Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Rennes, prêté par Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia, prêté par Chelsea), Chris Gunter ( AFC Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley). Milieux de terrain : Sorba Thomas (Huddersfield), Joe Allen (Swansea City), Matthew Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee Utd), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Nice ), Rubin Colwill (Cardiff City). Attaquants : Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Dan James (Fulham, prêté par Leeds).

Bale n’a joué que 327 minutes pour le Los Angeles FC depuis son passage dans la Major League Soccer en juillet, mais il a marqué lors du succès aux tirs au but de la Coupe MLS le week-end dernier contre l’Union de Philadelphie.

“Je ne suis pas vraiment dérangé par la forme physique de Gareth Bale”, a déclaré Page à Sky Sports. “Il vient de marquer un but très important pour LA, il est de retour dans le pays et il est en forme.

“Chaque fois qu’il se présente pour nous, il est toujours livré, donc je n’ai aucune inquiétude. Avec Joe Allen, nous allons tout lui donner pour lui donner la meilleure opportunité d’entrer dans le premier match.

L'entraîneur du Pays de Galles, Rob Page, estime qu'il s'agit de la plus grande profondeur d'équipe que son équipe ait eue ces dernières années avant la Coupe du monde.



“Il est impliqué avec le Pays de Galles depuis des années et il est vraiment important pour la façon dont nous voulons jouer.”

Ramsey a marqué lors de ses débuts avec Nice en août, mais n’a depuis fait que six titularisations pour le club de Ligue 1.

Ailleurs, le gardien de but de Sheffield United, Adam Davies, n’a reçu que trois sélections, mais est à nouveau inclus après avoir été le troisième choix derrière Danny Ward et Wayne Hennessey lors des championnats d’Euro 2020 retardés.

Le manager du Pays de Galles, Rob Page, partage ses réflexions sur la forme physique d'Aaron Ramsey et de Gareth Bale avant la Coupe du monde.



Page admet que laisser Rhys Norrington-Davies et Tyler Roberts hors de son équipe de Coupe du monde ont été deux des décisions les plus difficiles qu’il ait eu à prendre.

L’absence de Norrington-Davies a été renforcée par une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Roberts n’a qu’un seul but en 12 apparitions au championnat pour QPR cette saison.

“J’ai dû parler à Rhys Norrington-Davies et il a été dévasté parce que cette blessure qui l’a mis dehors est assez longue, donc je suis juste là pour le soutenir”, a ajouté Page.

“Il va manquer mais cela m’a été retiré des mains. Tyler était probablement un peu tactile, il fait de son mieux pour revenir.

“Tyler était difficile parce que je sais à quel point cela compte pour lui et c’est un garçon formidable.”

L'acteur Michael Sheen a rejoint le panel "Une ligue à part" la semaine dernière et a prononcé un discours inspirant pour les joueurs gallois avant la Coupe du monde en novembre.



L’ailier des Rangers, le rabbin Matondo, est absent après avoir échoué à marquer en 17 apparitions en Écosse depuis son transfert estival de Schalke.

Page a expliqué pourquoi il avait choisi de laisser de côté Matondo, en disant: “Cela a été une période frustrante pour lui. Je pense qu’il jouait son meilleur football quand il était en Belgique.

“S’il avait joué semaine après semaine, marqué des buts et créé des occasions comme il l’était en Belgique, cela aurait été une décision très difficile pour moi.”

La seule apparition précédente du Pays de Galles en finale de la Coupe du monde était en Suède en 1958, où ils avaient perdu contre le Brésil en quart de finale.

Le premier match du Pays de Galles au Qatar aura lieu le lundi 21 novembre contre les États-Unis à 19 heures, heure du Royaume-Uni, lors de la deuxième journée du tournoi au stade Ahmed bin Ali d’Al Rayyan.

Le même lieu accueillera le deuxième match de groupe du Pays de Galles contre l’Iran le vendredi 25 novembre à 10h ainsi que le dernier match de groupe contre l’Angleterre le mardi 29 novembre à 19h.

La phase à élimination directe commence le samedi 3 décembre.

“Page fidèle à sa parole avec une équipe de quelques surprises”

Le journaliste principal de Sky Sports News, Geraint Hughes :

“Donc, Rob Page a dit pendant la majeure partie de la dernière quinzaine, il n’y aura pas de surprises, il a été fidèle à sa parole.

“Page a fait ses preuves et, ce faisant, a été fidèle aux joueurs qui ont joué pour lui lors des qualifications pour la Coupe du monde et lors des différentes campagnes de la Ligue des Nations.

“Je pourrais aussi bien commencer par confirmer le soupir de soulagement collectif à travers le Pays de Galles quand ils ont vu le nom de Gareth Bale sur la liste de l’équipe, mais la sélection la plus difficile a probablement été celle de Joe Allen. Il y a deux semaines, Rob page m’a dit que Joe avait moins d’un 10% de chances de faire partie de l’équipe, mais pendant ce temps, la cure de désintoxication d’Allen s’est déroulée bien mieux que prévu, et il fait partie de l’équipe. Il est dans l’équipe, non seulement pour son expérience et son talent de footballeur, mais c’est une tête sage.

L'ancien joueur du Pays de Galles Neil Taylor pense que Gareth Bale pourrait faire des trucs de Superman lors de la Coupe du monde de cette année et révèle pourquoi il pense que Joe Allen devrait y aller aussi.



“Fait intéressant, lorsque j’ai demandé à Page si Gareth Bale était suffisamment en forme pour jouer trois matchs tous les quatre jours pendant les phases de groupes, le manager du Pays de Galles a rejeté la question. ça compte.

“Les dernières années de Bale au Real Madrid et maintenant au LAFC ont toutes porté sur deux choses – amener le Pays de Galles à la Coupe du monde et être capable de les mener à une Coupe du monde. Pour Bale, il a atteint cet objectif de monter dans l’avion en forme assez pour mener le pays de Galles à la Coupe du monde.

“Clairement, je pouvais sentir la difficulté que Rob Page avait à dire aux joueurs qui n’étaient pas sélectionnés qu’ils avaient raté; il n’aimait clairement pas le faire. S’il avait pu, il aurait emmené une équipe de plus de 30 joueurs au Qatar. , mais il ne pouvait pas. Cependant, cela n’enlevait rien à son langage corporel lorsqu’il parlait des joueurs qui avaient raté, non seulement ils souffraient, mais vous sentiez que Page souffrait également.

“L’annonce de l’équipe du Pays de Galles était plus qu’une simple déclaration officielle des 26 joueurs allant au Qatar, c’était une célébration. C’était une occasion unique, en fait, une journée unique. Le Pays de Galles a attendu si longtemps pour être à une Coupe du Monde et avec la génération actuelle de joueurs qu’ils ont, ils sont déterminés à ne pas gâcher l’opportunité sur le terrain, mais aussi toutes les opportunités en dehors du terrain.”

Earnshaw: Johnson peut jouer à la Coupe du monde

L’ancien attaquant gallois Robert Earnshaw sur Sky Sports News :

“Cela a été intéressant parce que Rob Page a joué avec le seul attaquant et il a également joué avec les trois premiers avec deux gars larges qui collent aux flancs.

“Parfois, c’est Gareth Bale à droite avec Dan James à gauche et Kieffer Moore au milieu.

“Brennan Johnson a récemment joué, il sera donc intéressant de voir comment il va. Moore a parfois été sur le banc avec Bale devant flottant et produisant sa magie.

“Je pense que cela pourrait être un tournoi pour Brennan Johnson car il joue maintenant en Premier League et je l’ai vu grandir au cours des deux dernières années. Il s’agit maintenant de la prochaine étape, et qui va sortir de l’ombre pour faire avancer l’équipe dans le cadre de la prochaine génération.

“Je pense que cela pourrait être Johnson.”

Bowen : la présence de Bale donne confiance au Pays de Galles

L'ancien défenseur du Pays de Galles Mark Bowen fait l'éloge du "joueur spécial" Gareth Bale et affirme que la seule présence de l'ailier du Los Angeles FC donnera un énorme coup de pouce à l'équipe.



L’ancien international gallois Mark Bowen sur Sky Sports News :

“Toute la nation galloise est très excitée à deux semaines du match d’ouverture. Cela a été long à venir mais il y a beaucoup d’attentes tranquilles.

“C’est l’aboutissement de la façon dont le football gallois s’est déroulé ces dernières années depuis la fameuse expédition Euros que nous avons eue sous Chris Coleman.

“Il y a eu un peu d’attentes tranquilles au fil des ans parce que nous avons réalisé que nous avions potentiellement une bonne et jeune équipe avec la pincée de poussière d’étoiles que Gareth Bale et Aaron Ramsey donnent. Nous avons des vainqueurs dans l’équipe. Toute la nation est certainement derrière eux.

Rob Page admet que choisir sa dernière équipe pour la Coupe du monde est la "pire partie" d'être l'entraîneur du Pays de Galles.



“Bale a cette capacité unique d’être au bon endroit au bon moment. Il n’a besoin que d’une performance de camée, c’est ce que l’équipe galloise tire de sa présence sur le terrain. Cela semble donner à chacun un élan et une conviction supplémentaires juste en sachant qu’il est C’est une situation unique d’avoir un joueur emblématique en leur sein vers qui ils peuvent se tourner.

“Je pense que nous pouvons être très confiants. Avec les groupes de la Coupe du monde, vous ne pouvez pas trop avoir l’air d’être favori ou deuxième pour vous qualifier car le football de tournoi est difficile.

“Le premier match contre les États-Unis est un match clé. Quoi qu’il arrive, ne vous faites pas battre dans ce premier match parce que vous vous donnez un peu de montagne à gravir.

“Évidemment, le grand match est contre l’Angleterre, mais c’est le dernier. Il s’agit de s’assurer que nous traversons les deux premiers et de ramasser suffisamment de points pour nous donner une chance de passer dans ce dernier match.”

Quel est le parcours potentiel du Pays de Galles vers la finale ?*

L'entraîneur du Pays de Galles, Rob Page, confirme que son capitaine portera le brassard "One Love" à la Coupe du monde pour soutenir la communauté LGBTQ+, que le brassard soit sanctionné ou non par la FIFA.



Si le Pays de Galles gagne le Groupe B…

Dimanche 4 décembre – 16 derniers : Pays de Galles vs Equateur (Stade Al Bayt, Al Khor; coup d’envoi 19h)

Samedi 10 décembre – Quart de finale : Pays de Galles vs France (Stade Al Bayt, Al Khor; coup d’envoi 19h)

Mercredi 14 décembre – Demi-finale : Pays de Galles vs Belgique (Stade Al Bayt, Al Khor; coup d’envoi 19h)

Dimanche 18 décembre – Finale : Pays de Galles vs Pays-Bas (Lusail Iconic Stadium, Lusail; coup d’envoi à 15h)

Si le Pays de Galles termine deuxième du groupe B…

Samedi 3 décembre – 16 derniers : Pays-Bas vs Pays de Galles (Khalifa International Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi 15h)

Vendredi 9 décembre – Quart de finale : Pays de Galles vs Argentine (Lusail Iconic Stadium, Lusail; 19h)

Mardi 13 décembre – Demi-finale : Pays de Galles vs Brésil (Lusail Iconic Stadium, Lusail; coup d’envoi à 19h)

Dimanche 18 décembre – Finale : Pays de Galles vs France (Lusail Iconic Stadium, Lusail ; coup d’envoi 15h)

*Basé sur le classement mondial le plus élevé de la FIFA terminant en tête des groupes respectifs et gagnant des matchs à élimination directe