Équipe du Pays de Galles pour la Coupe du monde 2022 et aperçu

Rob Page a dévoilé l’équipe du Pays de Galles pour la Coupe du monde 2022, pour son premier tournoi FIFA en plus de 60 ans.

Après que le but de Pelé ait éliminé le Pays de Galles des quarts de finale de la Coupe du monde 1958 en Suède, le défenseur vedette Mel Charles est arrivé à la gare de Swansea et le collecteur de billets lui a demandé s’il était en vacances. Tous les quatre ans pendant six décennies, même cet humble retour aux sources n’était qu’un fantasme.

Le Pays de Galles est de retour, animé par la confiance en soi. Les fans et les joueurs partagent un lien émotionnel. Yma O Hydla chanson folklorique du début des années 1980 de Dafydd Iwan, a été adoptée par les supporters et l’équipe, jusqu’à ce qu’Iwan se produise en larmes devant le

Play-off de la Coupe du monde soutenu par une chorale de 32 000 personnes. “Er gwaetha pawb a phopeth, ry’n ni yma o hyd.” “Malgré tout et tout le monde, nous sommes toujours là.”

Pourtant, la qualification est un vieux chapeau (seau) pour Cymru ces jours-ci. Une troisième qualification sur quatre tournois, suivie de performances positives en Ligue des Nations contre les meilleures équipes, a restauré la confiance après un étrange Euro 2020 dans lequel le Pays de Galles n’a trouvé aucun rythme, s’envolant pour l’Azerbaïdjan et retour avec un manager intérimaire, un faux rôle de neuf jamais essayé auparavant. pour Aaron Ramsey, et les restrictions COVID sur les fans qui dictaient que la défaite contre le Danemark à Amsterdam était regardée par 14 000 Danois et 14 Gallois.

Bien que l’équipe n’ait pas beaucoup changé, la situation des joueurs a changé. Huit des onze qui débuteront la victoire en barrage de juin contre l’Ukraine ont depuis changé de club. L’équipe du Pays de Galles pour la Coupe du monde comprendra une diaspora de joueurs de la MLS, de la Serie A, de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Seules deux positions sont douteuses. Le gardien vedette de l’Euro 2020, Danny Ward, a reçu le souhait de sa patte de singe d’être enfin choisi par Leicester, mais derrière une défense terrible, tandis que Wayne Hennessey a justifié sa sélection surprise contre l’Ukraine avec la meilleure performance de sa carrière de 100 sélections.

L’autre question est celle de l’attitude. Rob Page lancera un Ramsey en convalescence directement dans un match d’ouverture à ne pas perdre aux côtés de Gareth Bale, souci de forme physique perpétuel, alors faut-il des jambes supplémentaires au milieu de terrain ou en attaque? Il y a Harry Wilson (10 buts et 19 passes décisives lors de la saison de promotion de Fulham) et Brennan Johnson (sans doute le meilleur attaquant du Pays de Galles), mais Dan James doit commencer, car il a les 34 internationaux compétitifs depuis ses débuts, car il dirige trois hommes. .

Le Pays de Galles a la forme, cependant – comme une sorte d’anti-Écosse, ils ont atteint les huitièmes de finale lors de chacune de leurs trois apparitions en tournoi jusqu’à présent. Ils ne sont pas là que pour les vacances.

Équipe du Pays de Galles pour la Coupe du monde 2022

GK : Wayne Hennessey (forêt de Nottingham)

GK : Danny Ward (Leicester City)

G : Adam Davies (Sheffield United)

Défenseur : Ben Davies (Tottenham)

Défenseur : Joe Rodon (Rennes)

Défenseur : Ben Cabango (Swansea City)

Défenseur : Chris Mepham (Bournemouth)

Défenseur : Chris Gunter (AFC Wimbledon)

Défenseur : Connor Roberts (Burnley)

Défenseur : Neco Williams (Forêt de Nottingham)

Défenseur : Ethan Amapdu (Spezia)

Défenseur : Tom Lockyer (Luton)

Milieu : Aaron Ramsey (Nice)

MF : Joe Allen (Swansea City)

MF : Harry Wilson (Fulham)

MF : Joe Morrell (Portsmouth)

MF : Matthew Smith (MK Dons)

MF : Dylan Levitt (Dundee United)

MF : Sorba Thomas (Huddersfield)

MF : Rubin Colwill (Cardiff City)

MF : Jonny Williams (Swindon Town)

AT : Gareth Bale (Los Angeles FC)

AT : Daniel James (Fulham)

AT : Mark Harris (Cardiff City)

AT : Kieffer Moore (Bournemouth)

AT : Brennan Johnson (Forêt de Nottingham)

Meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2022 au Pays de Galles

1 but : Gareth Bale

Cartons jaunes pour la Coupe du monde 2022 au Pays de Galles

Cartons jaunes : Gareth Bale, Chris Mepham

Entraîneur du Pays de Galles

Gareth Bale a prouvé lors des play-offs que même si le Pays de Galles a appris à obtenir des résultats sans lui, et même si Joes Rodon et Allen sont plus difficiles à remplacer, il est la star des grands matchs, avec tous les autres dans son orbite. Et cette Coupe du monde compte. Il a remporté plusieurs titres en Ligue des champions, mais à 33 ans, Bale dirait que sa carrière s’est développée jusqu’à présent.

Joueur étoile

Qui est le meilleur joueur du Pays de Galles ?

Le nouveau contrat de quatre ans du gardien devenu directeur Rob Page était une récompense non seulement pour sa patience, mais aussi pour son mélange efficace de préparation et de passion. Il est populaire auprès des joueurs et dit: «Ils savent que j’ai une bouchée et qu’on leur dira si les choses ne vont pas, mais si les choses vont bien, ils auront un cwtsh de temps en temps. ”

Combien de joueurs le Pays de Galles est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.