Équipe du Panama pour la Coupe du monde féminine 2023 : dernières convocations

L’équipe du Panama pour la Coupe du monde féminine 2023 se rassemble maintenant, alors que

Las Canaleras préparer une toute première Coupe du monde.

Il y a cinq ans maintenant, les hommes saluaient le tournoi, les femmes leur emboîtant le pas. Les Panaméens l’ont également fait avec résilience défensive, battant la Papouasie-Nouvelle-Guinée 2-0 et le Paraguay 1-0 lors des barrages inter-confédérations qui les ont menés en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Cette colonne vertébrale solide sera nécessaire Down Under, le Panama se retrouvant avec une montagne à gravir. Le Brésil et la France terminent leur groupe, l’Allemagne attendant celui qui termine deuxième. La superstar jamaïcaine Khadija « Bunny » Shaw mène les Reggae Girlz entre les deux, donnant aux outsiders de rang panaméen très peu de chances de gagner, même avec l’équipe qui se prépare probablement à ce qui semble être un avenir radieux.

Le Panama a au moins la jeunesse de son côté, en l’absence de toute expérience réelle. La capitaine Natalia Mills, la défenseure Rebeca Espinosa et deux de leurs gardiennes sont les seules joueuses âgées de plus de 30 ans, aucune joueuse de l’équipe n’ayant remporté 20 sélections pour son pays.

Très peu de stars panaméennes ont également une expérience européenne, même si Hilary Jaen et Riley Tanner jouent tous les deux aux États-Unis. Cependant, le tournoi pourrait bien servir de tremplin pour de futurs projets, car la nation envisage de se qualifier régulièrement à l’avenir.

Équipe du Panama pour la Coupe du monde féminine 2023

GK : Sasha Fabrega (CA Independiente)

G : Nadia Ducreux (Sporting)

GK : Stephani Vargas (Plaza Amador)

Défenseur : Hilary Jaen (Jaguars du sud de l’Alabama)

Défenseur : Wendy Natis (America de Cali)

Défenseur : Katherine Castillo (Tauro)

Défenseur : Yomira Pinzon (Saprissa)

Défenseur : Rosario Vargas (Rayo Vallecano B)

Défenseur : Rebeca Espinosa (Sporting)

Défenseur : Nicole De Obaldía (Herediano)

Défenseur : Carina Baltrip-Reyes (Portugal Marítimo)

MF : Deysire Salazar (Tauro)

MF : Emily Cedeno (Tauro)

MF : Schiandra Gonzalez (Tauro)

MF : Marta Cox (Pachuca)

MF : Natalia Mills (capitaine) (Alajuelense)

MF : Laurie Batista (Tauro)

MF : Erika Hernandez (Plaza Amador)

MF : Aldrith Quintero (Alhama)

AT : Karla Riley (Sporting)

AT : Riley Tanner (Washington Spirit)

AT : Gabriela Villagrand (sans attache)

FW: Lineth Cedeno (sans attache)

Entraîneur panaméen

Qui est le manager de Panama ?

L’entraîneur mexicain Ignacio Quintana a joué au football à un niveau amateur et a pris la relève en tant que sélectionneur féminin du Panama il y a deux ans. Déjà, il a fait campagne avec succès pour que son équipe ait les mêmes salaires que l’équipe masculine et les a menés à une première Coupe du monde. Il serait juste de le qualifier de figure transformatrice de l’histoire nationale du sport.

Quand l’équipe panaméenne sera-t-elle annoncée ?

Le Panama étant prêt pour des matches amicaux contre la Colombie et l’Espagne avant une date de Coupe MS&AD avec le Japon, il est probable que leur équipe de Coupe du monde sera constituée dans les prochaines semaines.

Combien de joueurs le Panama est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

L’équipe panaméenne de la Coupe du monde féminine sera composée de 23 joueuses. Malgré les demandes de certains pays d’étendre la taille des équipes, comme cela a été fait avec la Coupe du monde masculine au Qatar, elles seront limitées à une équipe plus petite de seulement 23 personnes.