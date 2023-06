Équipe du Nigeria pour la Coupe du monde féminine 2023 : dernières convocations

L’équipe du Nigeria pour la Coupe du monde féminine 2023 a les espoirs d’un continent sur ses épaules, la nation de loin l’équipe la plus titrée d’Afrique de son histoire.

Après s’être qualifiée pour chaque édition de la Coupe du monde féminine, la meilleure performance du Nigeria dans le tournoi est survenue en 1999 où elle a atteint les quarts de finale. Il y a quatre ans, ils se sont effondrés en huitièmes de finale lors d’une défaite 3-0 contre l’Allemagne, mais abordent le tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande avec confiance.

Avec l’Australie, pays hôte, ainsi que la République d’Irlande et le Canada dans son groupe, le Nigeria aura toutes les chances de provoquer quelques surprises et de se qualifier pour les huitièmes de finale. Bien que ce ne soit pas prévu, le Nigeria est un vainqueur en série, comme en témoignent ses 11 victoires en 14 Coupes d’Afrique des Nations féminines depuis la création du tournoi en 1991.

L’équipe nigériane est également expérimentée, avec Asisat Oshoala de Barcelone qui a marqué 21 buts en Primera Division espagnole cette saison, tandis que Rasheedat Ajibade de l’Atletico Madrid est une joueuse prometteuse qui devrait se faire un nom cet été.

Les récentes victoires amicales contre Haïti et la Nouvelle-Zélande fournissent également des signes encourageants – n’écartez pas le Nigeria trop tôt.

Le Nigeria est dans le groupe B de la Coupe du monde avec l’Australie, l’Irlande et le Canada, leur premier match de Coupe du monde est contre le Canada le 21 juillet et ci-dessous est leur équipe la plus récente des matches amicaux d’avril est ci-dessous, avant d’annoncer leur équipe finale de Coupe du monde d’ici le 9 juillet.

Équipe du Nigeria pour la Coupe du monde féminine 2023

G : Chiamaka Nnadozie (Paris FC)

GK : Yewande Balogun (Saint-Étienne)

GK : Inyeme Etim (Abia Angels)

Défenseur : Osinachi Ohale (Deportivo Alavés)

Défenseur : Ashleigh Plumptre (Leicester City)

Défenseur : Glory Ogbonna (ALG Spor)

Défenseur : Oluwatosin Demehin (Reims)

Défenseur : Rofiat Imuran (Reims)

Défenseur : Michelle Alozie (Houston Dash)

Défenseur : Onome Ebi (Levante Las Planas)

MF : Halimatu Ayinde (Rosengård)

MF : Christy Ucheibe (Benfica)

MF : Ngozi Okobi-Okeoghene (Eskilstuna United)

MF : Toni Payne (Séville)

MF : Regina Otu (Saint-Étienne)

MF : Deborah Abiodun (Bittsburgh)

AT : Asisat Oshoala (Barcelone)

AT : Uchenna Kanu (Racing Louisville FC)

AT : Ifeoma Onumonu (NJ/NY Gotham)

AT : Rasheedat Ajibade (Atlético Madrid)

AT : Desire Oparanozie (Wuhan Chegu Jianghan)

AT : Esther Okoronkwo (Saint-Étienne)

FW: Gift Monday (UD Granadilla Tenerife)

Entraîneur nigérian

Qui est l’entraîneur du Nigeria ?

Randy Waldrum est l’actuel manager de l’équipe féminine de football du Nigeria, le joueur de 66 ans ayant dirigé depuis 1978, lorsqu’il a repris l’équipe féminine de l’Université d’État de Pittsburg.

Il a passé du temps à la tête de différentes universités américaines, tant du côté masculin que féminin du sport, avant d’être nommé entraîneur-chef de l’équipe féminine de Trinité-et-Tobago en 2014. Il a simultanément rempli ce rôle parallèlement à son poste de manager de Houston. Dash, bien que Trinité-et-Tobago l’ait renvoyé après deux ans.

Il a duré une autre année à Houston Dash avant que le Nigeria ne lui offre le poste de conseiller technique et d’entraîneur-chef de l’équipe féminine. L’Américaine a cependant refusé l’opportunité, devenant la manager de l’Université de Pittsburgh Women’s. En octobre 2020, Waldrum a été nommé entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine de football du Nigéria, à peine trois ans après avoir refusé le poste.

Quand l’équipe Nigiera sera-t-elle annoncée?

Le Nigeria n’a encore programmé aucun match amical d’ici son match d’ouverture de la Coupe du monde à Melbourne le 21 juillet contre le Canada, bien qu’il le fera probablement. La majorité de leur équipe jouant à l’étranger, on ne sait pas quand Waldrum nommera sa dernière équipe de 23 joueurs, bien que les ligues européennes, où la majorité de l’équipe nigériane joue son football, se soient terminées à la mi-juin.

Combien de joueurs le Nigeria est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

Randy Waldrum semble avoir une meilleure compréhension que la plupart de l’équipe qu’il veut en Australie et en Nouvelle-Zélande, le patron américain adhérant aux règles de la Coupe du monde lors des derniers matches du pays en ne sélectionnant que 23 joueurs.

Certains pays ont demandé des équipes plus importantes, mais la FIFA a insisté pour que seuls 23 joueurs soient autorisés.