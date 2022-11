Équipe du mois de Premiership écossaise : joueurs du Celtic, des Rangers, des Hibs, de Motherwell et de Kilmarnock | Nouvelles du football

Le Celtic est l’équipe dominante de l’équipe écossaise de Premiership du mois d’octobre après avoir étendu son avance au sommet à quatre points.

Il y a quatre joueurs du côté d’Ange Postecoglou dans le meilleur XI après un mois gagnant, tandis que les Rangers prennent trois places malgré des points perdus.

Les Hibs ont un joueur inclus après avoir atteint la troisième place du tableau, avec Motherwell et Kilmarnock également représentés.

Ce fut un autre mois divertissant alors que VAR faisait ses débuts en Premiership écossaise, avec seulement quatre points séparant les troisième et neuvième du tableau.

Ici, nous jetons un coup d’œil au XI le mieux noté de WhoScored.com pour octobre …

Gardien : Joe Hart (Celtic) – note de 6,64

Image:

Joe Hart a participé aux cinq matches de championnat du Celtic en octobre





Hart a disputé les cinq matches de Premiership écossais du Celtic en octobre en gardant une feuille blanche lors de son dernier match contre Livingston. Les 13 arrêts de Hart en octobre ont aidé le Celtic à remporter tous ses matchs tout au long du mois, et il figure dans les buts avec une note WhoScored.com de 6,64.

Retour sur certains des meilleurs buts marqués tout au long du mois d’octobre en Premiership écossaise.



Arrière droit : James Tavernier (Rangers) – note de 7,72

Faits saillants du match de Premiership écossais entre Hearts et Rangers.



Joueur le mieux noté du mois, James Tavernier termine le mois d’octobre avec deux buts et deux passes décisives pour ses coéquipiers. Tavernier faisait partie d’une défense des Rangers qui a concédé trois buts en cinq matchs, tout en gardant deux feuilles blanches contre Hearts et St Mirren. Les quatre contributions de Tavernier pour le mois ont été deuxième derrière son coéquipier des Rangers Antonio Colak, et l’arrière anglais est notre joueur WhoScored.com du mois avec une note de 7,72.

Défenseur central : Ryan Porteous (Hibernian) – note de 7,38

Faits saillants de l’affrontement de la Premiership écossaise entre Hibernian et Motherwell.



L’un des trois joueurs en dehors des deux grands à figurer dans l’équipe du mois d’octobre, Ryan Porteous a joué dans les six matchs d’Hibernian au cours du mois. Le défenseur a commencé le mois en bonne forme de buteur, marquant contre le comté de Ross et a marqué le seul but contre Motherwell, ce qui lui a valu le prix de l’homme du match en octobre. Il a également aidé Hibs à quatre draps propres au cours du mois, réalisant neuf plaqués pour son équipe et figure dans l’équipe avec une note de 7,38.

Défenseur central : Sondre Johansen (Motherwell) – note de 7,17

Faits saillants du match de Premiership écossais entre Dundee United et Motherwell.



Sondre Johansen fait également le meilleur XI d’octobre, participant aux six matches de championnat de Motherwell au cours du mois. Son but gagnant lui a valu le titre d’homme du match WhoScored contre Dundee United lors de leur dernier match, gagnant les trois points de son équipe et sa deuxième feuille blanche du mois. Ses performances sur le mois lui ont valu une note de 7,17.

Arrière gauche : Greg Taylor (Celtic) – note de 7,50

Faits saillants du match de Premiership écossais entre Hearts et Celtic.



Greg Taylor n’a disputé que trois des cinq matches du Celtic en octobre, mais avec deux buts et une passe décisive lors de ces trois matchs, il figure dans l’équipe écossaise du mois en Premiership. Il a marqué son tout premier but celtique, remportant le vainqueur contre Hearts après être sorti du banc, ainsi que deux buts contre Livingston, doublant son total de buts pour le club. Après quelques matchs impressionnants, Taylor figure dans la fente d’arrière gauche du meilleur XI, avec une note WhoScored.com de 7,50.

Milieu droit : James Forrest (Celtic) – note de 7,35

Faits saillants du match de Premiership écossais entre Celtic et Hibernian.



James Forrest fait le meilleur XI après son tour du chapeau contre Hibernian, ce qui lui a valu le titre d’homme du match WhoScored.com. Il a poursuivi son impressionnante performance avec le premier but contre Hearts alors que le Celtic a terminé le mois en remportant tous ses matchs de championnat. Son taux de conversion des tirs de 44% était supérieur à celui de n’importe quel joueur ayant marqué trois buts en octobre. Forrest a disputé quatre matches de championnat en octobre et sa note de 7,35 lui vaut une place dans le XI.

Milieu central : John Lundstram (Rangers) – note de 7,67

Image:

John Lundstram a marqué pour mettre les Rangers 2-1 contre Aberdeen





John Lundstram a marqué trois buts au cours du mois alors que les Rangers ont terminé octobre invaincus. Le milieu de terrain anglais a remporté deux prix d’homme du match WhoScored.com contre Livingston et lors de leur victoire 4-1 contre Aberdeen, marquant dans ces deux matches. Il a participé aux cinq matchs de la ligue des Rangers en octobre et ses performances dominantes lui ont valu une note de 7,67.

Milieu central : Daniel Armstrong (Kilmarnock) – note de 7,36

Faits saillants du match de Scottish Premiership entre Kilmarnock et St Johnstone.



Daniel Armstrong était l’homme du mois de Kilmarnock, marquant trois buts en octobre, dont deux se sont avérés cruciaux lors de la victoire 2-1 de Killie sur St Johnstone. Il a également marqué le seul but contre le comté de Ross, aidant son équipe à récolter huit points en six matchs. Ses trois buts du mois ont été les troisièmes plus élevés de la division, et ses solides performances lui ont valu une place dans le XI d’octobre, avec une note de 7,36.

Milieu gauche : Ryan Kent (Rangers) – note de 7,53

Faits saillants du match de Premiership écossais entre les Rangers et Livingston.



Ryan Kent a connu un solide mois d’octobre en Premiership écossaise, réalisant trois buts (un but, deux passes décisives) alors que son équipe cherche à maintenir la pression sur le Celtic en tête du classement. Il a mis en place John Lundstram à la mort pour sauver un point contre Livingston, ainsi que marquer un but et aider à leur victoire sur Hearts début octobre. Il se mérite une place dans l’équipe du mois, avec une note de 7,53.

Attaquant : Antonio Colak (Rangers) – note 7,60

Faits saillants de l’affrontement de la Premiership écossaise entre les Rangers et St Mirren.



Meilleur buteur de la division pour le mois, Antonio Colak a marqué cinq buts en octobre. Il a frappé des doubles contre St Mirren et Hearts début octobre, avant de marquer l’égalisation de Ranger contre Aberdeen. L’attaquant croate, qui est l’actuel meilleur buteur de la saison avec 11 buts en 12 matchs pour les Rangers, a eu le plus de tirs (20) de tous les joueurs en octobre, et ses performances impressionnantes lui ont valu une place au sommet de l’équipe de le mois, récoltant une note de 7,60.

Attaquant : Giorgos Giakoumakis (Celtic) – note 7,38

Faits saillants de l’affrontement de la Premiership écossaise entre St Johnstone et Celtic.



Juste derrière Colak pour les buts, Giorgos Giakoumakis a marqué quatre buts en quatre matchs pour le Celtic en octobre. Son dernier vainqueur contre St Johnstone et ses buts contre Hibernian et Hearts ont aidé le Celtic à atteindre un record de victoires à 100% en octobre pour le maintenir au sommet de la Premiership. Giakoumakis avait un taux de conversion des tirs de 40% et un taux de buts par 90 pour le mois de 1,35, battu seulement par son coéquipier du Celtic James Forrest. Avec ses performances impressionnantes, l’attaquant grec du Celtic fait la dernière place dans l’équipe écossaise du mois de Premiership, avec une note WhoScored.com de 7,38.

