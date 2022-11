Équipe du mois de Premiership écossaise : Celtic, Rangers, Aberdeen, Dundee United, St Mirren, St Johnstone et le comté de Ross sont tous présents | Nouvelles du football

Le Celtic a étendu son avance au sommet de la Premiership écossaise à neuf points en novembre, mais ce sont les Rangers qui dominent l’équipe du mois.

L’équipe d’Ibrox a trois joueurs dans le meilleur XI malgré des points perdus à St Johnstone et St Mirren, tandis que le Celtic a deux joueurs représentés après un autre mois gagnant.

Aberdeen prend deux places après être passé à la troisième place du classement, Dundee United, Ross County, St Mirren et St Johnstone prenant tous une place.

Ce fut un autre mois divertissant avec seulement six points séparant la quatrième et la neuvième place du tableau.

Ici, nous jetons un coup d’œil au XI le mieux noté de WhoScored.com pour octobre …

Gardien : Kelle Roos (Aberdeen) – note de 6,96

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre Aberdeen et Dundee United.



Kelle Roos a été l’un des cinq gardiens de but à garder une cage inviolée en novembre, les huit arrêts du gardien d’Aberdeen jouant un rôle clé dans un mois résolu. En tant que tel, le Néerlandais occupe la place entre les bâtons avec une note WhoScored.com de 6,96.

Arrière droit : James Tavernier (Rangers) – note de 7,66

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre les Rangers et les Hearts.



Deux des six buts que James Tavernier a marqués cette saison ont été marqués en novembre alors que l’arrière droit des Rangers a touché le fond du filet contre St Johnstone et St Mirren. Les Rangers ont peut-être perdu du terrain dans la course au titre en novembre, mais Tavernier était une bonne valeur pour son inclusion avec une note de 7,66.

Défenseur central : Joe Wright (Kilmarnock) – note de 7,28

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre Kilmarnock et Hibernian.



Kilmarnock a peut-être enduré un mois de novembre décevant, mais Joe Wright s’assure toujours une place dans l’équipe écossaise du mois en Premiership, ses deux buts aidant à pousser sa note moyenne WhoScored.com à 7,28. Wright a remporté 15 duels aériens en novembre, le cinquième de la division, pour contribuer à ce classement.

Milieu de terrain central : Keith Watson (comté de Ross) – note de 7,44

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’affrontement de la Premiership écossaise entre Hibernian et le comté de Ross.



Seul joueur du comté de Ross sur le côté, Keith Watson figure aux côtés de Wright à l’arrière. Le comté de Ross avait l’un des meilleurs records défensifs de la division en novembre, Watson Key ayant effectué plus de dégagements (33) que tout autre joueur pour aider à obtenir une note de 7,44.

Arrière gauche : Borna Barisic (Rangers) – note de 7,37

Image:

Borna Barisic est actuellement à la Coupe du monde avec la Croatie





Borna Barisic n’a enregistré qu’une seule passe décisive en novembre, mais ce n’était pas faute d’essayer car l’arrière gauche des Rangers a créé plus d’occasions de but (11) que tout autre joueur du premier rang écossais. Six interceptions au sixième rang alors que le Croate complète la défense avec une cote de 7,37.

Milieu central : Matt O’Riley (Celtic) – note de 7,70

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre Motherwell et Celtic.



Avec une note de 7,70, Matt O’Riley du Celtic est le joueur du mois de WhoScored.com Scottish Premiership. O’Riley a été directement impliqué dans un but lors de deux de ses trois sorties en championnat en novembre, fournissant des passes décisives lors de victoires contre Dundee United et Motherwell, et s’est classé quatrième pour les passes clés (8) et premier pour les grandes occasions créées (3) en Écosse. Premiership pour couronner un beau mois.

Milieu central : Mark O’Hara (St. Mirren) – note de 7,46

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre St Mirren et St Johnstone.



Mark O’Hara a marqué deux de ses trois buts en championnat pour la saison en novembre, marquant lors de rencontres avec Ross County et St. Johnstone. Le milieu de terrain de St. Mirren a été solide dans tous les domaines puisqu’il a remporté 11 duels aériens et réalisé cinq plaqués, quatre passes clés et trois interceptions pour donner une note de 7,46.

Milieu central : Jamie McGrath (Dundee United) – note de 7,39

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre Dundee United et Kilmarnock.



Jamie McGrath a été directement impliqué dans deux des six buts de Dundee United en championnat en novembre alors qu’il en a marqué un et en a aidé un autre, tous deux lors de leur victoire 4-0 sur Kilmarnock. De plus, McGrath a également contribué avec cinq dribbles, le deuxième plus, quatre passes clés et quatre plaqués pour aider à décrocher une note de 7,39.

Ailier droit : Sead Haksabanovic (Celtic) – note de 7,37

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Scottish Premiership entre le Celtic et Dundee United.



Aucun joueur n’a marqué plus de buts en championnat que Sead Haksabanovic (3) en Premiership écossaise en novembre alors que le joueur de 23 ans a marqué des victoires contre Dundee United et le comté de Ross. Haksabanovic a également été un peu malheureux de ne pas enregistrer d’aide après avoir effectué quatre passes clés pour s’assurer la place de l’aile droite avec une note WhoScored.com de 7,37.

Attaquant : Bojan Miovski (Aberdeen) – note de 7,32

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Scottish Premiership entre Aberdeen et Hibernian à Pittodrie.



Comme Haksabanovic, l’attaquant d’Aberdeen Bojan Miovski a également marqué trois fois en novembre, alors qu’il est entré dans le niveau de pause de la Coupe du monde avec des buts avec le tueur à gages des Rangers Antonio Colak en tête du classement des buteurs de la Premiership écossaise. Ces trois buts sont venus de 11 tirs, le troisième le plus, alors que Miovski mène l’attaque dans l’équipe WhoScored.com Scottish Premiership du mois avec une note de 7,32.

Ailier gauche : Ryan Kent (Rangers) – note de 7,31

L’ailier des Rangers Ryan Kent complète l’équipe du mois de Premiership écossaise. Il a réalisé plus de dribbles (12) que tout autre joueur en novembre et a eu la malchance de ne pas ajouter de passe décisive après avoir effectué cinq passes clés pour s’assurer la place de l’aile gauche avec une note WhoScored.com de 7,31.

Premiership écossaise et SWPL sur Sky Sports

Image:

Sky Sports diffusera la Scottish Premiership et la Scottish Women’s Premier League





Sky Sports – Cette saison, jusqu’à 48 matchs Cinch Premiership seront disponibles sur les chaînes phares de Sky Sports, y compris Sky Sports Football et Sky Sports Main Event, ainsi qu’au moins cinq matchs SWPL. À partir de 2024/25, jusqu’à 60 Cinch Premiership seront en direct sur Sky Sports, en plus de la SWPL.

Nouvelles Sky Sports – Fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les fans de football écossais peuvent profiter de la couverture éditoriale continue de Sky Sports News (canal 409) de la Cinch Premiership et de la SWPL tout au long de la saison.

Sky Sports numérique – Suivez toutes les dernières actualités du football écossais sur SkySports.com et l’application, y compris des fonctionnalités et des interviews exclusives, ainsi qu’une couverture de blog en direct dédiée, des clips dans le jeu des matchs en direct sur Sky Sports et des temps forts gratuits.

Sky Sport social – Outre la couverture et la visibilité de la ligue sur tous les principaux canaux de médias sociaux de Sky Sports, la chaîne Twitter sur mesure @ScotlandSky continuera d’être la maison de tout le contenu de football écossais sur Sky Sports.

Faits saillants montrent – Connectez-vous chaque semaine pour un tour d’horizon dédié de la Cinch Premiership sur Sky Sports Football.

Pour télécharger l’application Sky Sports, cliquez ici, pour visiter le site Web de Sky Sports, cliquez ici.

Sky Sports est le berceau du football national au Royaume-Uni et en Irlande, avec plus de 400 matchs par saison dans la SPFL, la SWPL, la Premier League, la WSL et l’EFL.