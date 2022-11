Équipe du Mexique pour la Coupe du monde 2022 : Gerardo Martino annonce la dernière équipe de 26 joueurs

L’équipe mexicaine pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée, le manager Gerardo Martino réduisant sa liste provisoire de 31 joueurs à ses 26 derniers joueurs.

Vieillissant, effiloché sur les bords, mais offrant une familiarité réconfortante, le Mexique est l’équivalent de la Coupe du monde de votre t-shirt préféré contre la gueule de bois.

Toujours dépendant des mêmes anciens noms, d’Hector Herrera et du capitaine Andres Guardado au milieu de terrain central à Guillermo Ochoa permanent dans les buts et Raul Jimenez en haut, El Tri a récemment souffert de blessures – notamment à l’ailier animé de Séville Tecatito – et un perte de forme. Leur match d’ouverture contre la Pologne pourrait être la clé d’une huitième apparition consécutive en huitièmes de finale.

Le Mexique devra tirer les leçons des qualifications pour la Coupe du monde du Qatar 2022 pour se remettre rapidement sur le vélo. Avec des défaites consécutives contre les États-Unis et le Canada, la campagne en dents de scie du Mexique s’est conclue par le résultat habituel : un billet facile pour la finale de la Coupe du monde, même s’il n’a jamais si bien joué. Ils ont semblé particulièrement travaillés pour battre les pauvres équipes du Honduras et de la Jamaïque. Ils doivent s’améliorer au Qatar.

Ils ont un noyau extrêmement expérimenté, avec le héros de 2014 Ochoa et le Guardado de 177 sélections du Real Betis chacun à leur cinquième Coupe du monde, et l’ancien défenseur central de l’Espanyol et du PSV Hector Moreno à sa quatrième. Leur patron Gerardo Martino a également remporté quelques succès en Coupe du monde : il a mené le Paraguay en quarts de finale en 2010.

Cependant, il y a une grosse baisse de qualité entre l’ancienne génération et celle des arcs de la Coupe du monde au Qatar. La forme indifférente des loups de Jimenez est également préoccupante.

Équipe du Mexique pour la Coupe du monde 2022 : la dernière équipe de 26 joueurs

GK : Guillermo Ochoa (Amérique)

G : Alfredo Talavera (Juarez)

G : Rodolfo Cota (Leon)

Défenseur : Hector Moreno (Monterrey)

Défenseur : Jesus Gallardo (Monterrey)

Défenseur : Nestor Araujo (Amérique)

Défenseur : Cesar Montes (Monterrey)

Défenseur : Jorge Sanchez (Ajax)

Défenseur : Gerardo Arteaga (Genk)

Défenseur : Kevin Alvarez (Pachuca)

Défenseur : Johan Vasquez (Cremonese)

Milieu central : Andres Guardado (Real Betis)

MF : Hector Herrera (Houston Dynamo)

Milieu central : Edson Alvarez (Ajax)

Milieu : Orbelin Pineda (AEK Athènes)

MF : Uriel Antuna (Cruz Azul)

Milieu : Erick Gutierrez (PSV)

Milieu : Carlos Rodriguez (Cruz Azul)

Milieu : Roberto Alvarado (Guadalajara)

Milieu : Luis Romo (Monterrey)

Milieu : Alexis Vega (Guadalajara)

Milieu : Luis Chavez (Pachuca)

AT : Raul Jimenez (Loups)

AT : Hirving Lozano (Napoli)

AT : Henry Martin (Amérique)

AT : Rogelio Funes Mori (Monterrey)

Qui est l’entraîneur du Mexique pour la Coupe du monde 2022 ?

Arrivé avec le genre d’aura à laquelle on peut s’attendre d’un ancien patron de Barcelone, Gerardo Martino a commencé par une séquence de 11 matchs sans défaite. Trois défaites face à ses rivaux américains en 2021 – lors de la finale de la Gold Cup, de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF et des qualifications pour la Coupe du monde – lui ont coupé les ailes, mais ses joueurs semblent l’apprécier, ce qui aide.

Qui est le meilleur joueur du Mexique ?

Guillermo Ochoa, la star d’El Tri lors des deux dernières Coupes du monde, est toujours aussi fort à 37 ans. Malgré quelques saisons nationales difficiles avec l’Amérique, sa forme internationale n’a jamais faibli. Les espoirs du Mexique dépendent de la capacité d’Ochoa à réaliser d’autres miracles, comme son incroyable arrêt à la Gordan Banks de Neymar lors du match nul 0-0 contre le Brésil en 2014.

Combien de joueurs le Mexique est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19 – tandis que la Copa America de l’année dernière a autorisé des équipes de 28 joueurs.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.