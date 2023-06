Équipe du Maroc pour la Coupe du monde féminine 2023 : dernières convocations

L’équipe marocaine de la Coupe du monde féminine 2023 fera ses débuts lors du tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande, la nation nord-africaine étant confrontée à la tâche difficile de progresser à partir d’un groupe solide.

Tiré au sort contre l’Allemagne, la Corée du Sud et la Colombie, le Maroc ne devrait pas atteindre les huitièmes de finale, mais si les progrès astronomiques qu’il a réalisés ces dernières années sont quelque chose à voir, ils pourraient en choquer quelques-uns lors du tournoi d’été.

Une deuxième place à la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022 met en évidence les progrès réalisés par la nation, avec Reynald Pedros, un entraîneur solide qui aide à développer les joueurs à un excellent rythme.

Deux défaites contre la République tchèque et la Roumanie lors de leurs matches amicaux d’avril suggèrent encore qu’il reste encore beaucoup à faire pour gagner du terrain sur des nations dites plus fortes, mais des victoires convaincantes plus tôt dans l’année contre la Bosnie-Herzégovine et la Slovaquie indiquent où en est actuellement la nation.

La pression reposera sur le capitaine Ghizlane Chebbak, le joueur de 32 ans ayant marqué 21 buts en 56 matches avec le Maroc. Rosella Ayane de Tottenham Hotspur soutiendra, même si une équipe en grande partie jeune acquerra une expérience inestimable quels que soient ses résultats.

Le Maroc est dans le groupe H de la Coupe du monde avec l’Allemagne, la Corée du Sud et la Colombie, leur premier match de Coupe du monde est contre l’Allemagne le 24 juillet et ci-dessous est leur équipe la plus récente avant d’annoncer leur équipe de Coupe du monde d’ici le 9 juillet.

Équipe du Maroc pour la Coupe du monde féminine 2023

G : Khadija Er-Rmichi (ASFAR)

G : Assia Zouhair (CAK)

G : Inès Arouaissa (Cannes)

Défenseur : Maryame Atiq (Unión Viera)

Défenseur : Zineb Redouani (ASFAR)

Défenseur : Ghizlane Chhiri (ASFAR)

Défenseur : Nesryne El Chad (Lille)

Défenseur : Sabah Seghir (Sampdoria)

Défenseur : Yasmin Mrabet (Levante Las Planas)

Défenseur : Fatima El Ghazouani (Quevilly-Rouen)

Défenseur : Rkia Mazrouai (Gent)

Défenseur : Nouhaïla Benzina (ASFAR)

MF : Élodie Nakkach (Servette)

Milieu : Salma Amani (Metz)

MF : Ghizlane Chebbak (AUSSI LOIN)

MF : Kawtar Ait Omar (Fortuna Sittard)

MF : Ibtissam Bouharat (KV Malines)

MF : Siham Boukhami (ASFAR)

AT : Rosella Ayane (Tottenham Hotspur)

AT : Fatima Tagnaout (ASFAR)

AT : Sakina Ouzraoui (Club YLA)

AT : Anissa Belkasmi (Orléans)

AT : Sofia Bouftini (RS Berkane)

AT : Imane Saoud (Servette)

AT : Yasmine Zouhir (Saint-Étienne U19)

Entraîneur du Maroc

Qui est l’entraîneur du Maroc ?

Reynald Pedros dirige l’équipe nationale féminine du Maroc, poste qu’il a occupé en novembre 2020 dans le cadre des efforts de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) pour développer le football féminin dans le pays.

Ancien international français, Pedros a joué 25 fois pour son pays et pour des équipes telles que Marseille, Parme, Naples et Lyon, entre autres, au cours d’une carrière de 20 ans. Après sa retraite, Pedros est devenu entraîneur, où il a gravi les échelons pour devenir l’entraîneur-chef de Lyon Women, où il a remporté deux trophées de Division 1 Féminine et deux trophées de la Ligue des champions féminine.

Quand l’équipe du Maroc sera-t-elle annoncée ?

En préparation de la Coupe du monde 2023, le Maroc affrontera l’Italie le 1er juillet et la Suisse quatre jours plus tard, tous deux à l’extérieur. Ces matches d’échauffement aideront Pedros à déterminer son onze de départ avant le premier match contre l’Allemagne à Melbourne le 24 juillet.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie quant au moment où l’équipe finale sera annoncée, les ligues en Europe et au Maroc, où la majorité de leurs joueurs jouent, se termineront fin mai. Par conséquent, cela donne à Pedros un mois pour sélectionner son équipe finale avant les matches amicaux prévus.

Combien de joueurs le Maroc est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

Pedros devra réduire son équipe marocaine à seulement 23 joueurs pour la Coupe du monde, après en avoir sélectionné 25 pour les matches amicaux d’avril contre la Roumanie et la République tchèque. Certains pays ont demandé des équipes plus importantes, mais la FIFA a insisté pour que seuls 23 joueurs soient autorisés.