Équipe du Maroc pour la Coupe du monde 2022 : Walid Regragui annonce l’équipe finale de 26 joueurs

L’équipe du Maroc pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée, avec Hakim Ziyech de Chelsea et Achraf Hakimi du PSG comme joueurs vedettes parmi les 26.

Le Maroc affrontera la Croatie, la Belgique et le Canada dans le groupe F de la Coupe du monde du Qatar, et devra être au sommet de son art s’il veut réaliser sa première apparition en huitièmes de finale depuis 1986.

Cependant, ils comptent sur l’unité plutôt que sur la discipline, alors ne soyez pas surpris de les voir surfer sur la crête d’une vague vers les huitièmes de finale. C’était l’essentiel de la décision derrière le licenciement du sélectionneur marocain Vahid Halilhodzic à peine trois mois avant la Coupe du monde.

Les multiples démêlés du Bosniaque avec des chefs d’équipe tels que Hakim Ziyech de Chelsea et l’arrière latéral du Bayern Munich Noussair Mazraoui ont finalement irrité les fans et la FA. Le départ d’Halilhodzic en août a ouvert la voie au retour de ce duo, et Walid Regragui, ancien international marocain à 45 reprises et entraîneur vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, à la tête des Lions de l’Atlas au Qatar. Leur préparation limitée peut s’avérer décisive.

Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022, le Maroc a profité de ses installations à la pointe de la technologie en invitant chaque adversaire à disputer ses matchs “à domicile” respectifs au Maroc, à la suite d’une répression de la CAF sur les stades délabrés d’Afrique. . Après six victoires sur six, 20 buts pour et un contre, leur seul match à l’extérieur a été le match aller des barrages contre la RD Congo, qu’ils ont fait match nul.

Avec la précision de Ziyech générant des occasions, Hakimi du PSG offrant le rythme et le dynamisme nécessaires pour dominer le flanc droit, et le gardien de Séville Bono lisant le jeu superbement pour frustrer même les attaquants d’élite, le Maroc est entre de bonnes mains.

Cependant, les Lions de l’Atlas manquent d’un point focal cohérent. L’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri propose des courses incessantes, mais peut être maladroit dans les moments importants. Abderrazak Hamdallah – brillamment surnommé “le bourreau” – n’a pas non plus réussi à conserver le maillot n°9 bordeaux.

Les fans marocains voyageront en grand nombre et seront particulièrement aidés par une énorme diaspora nord-africaine au Qatar, alors attendez-vous à un soutien bruyant.

Équipe du Maroc pour la Coupe du monde 2022

Équipe du Maroc pour la Coupe du monde 2022 : La dernière équipe de 26 joueurs

GK : Yassine Bounou (Séville)

GK : Munir El Kajoui (Al Wehda)

G : Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca)

Défenseur : Nayef Aguerd (West Ham United)

Défenseur : Yahia Attiat Allah (Wydad Casablanca)

Défenseur : Badr Benoun (Qatar SC)

Défenseur : Achraf Dari (Stade Brest)

Défenseur : Jawad El Yamiq (Real Valladolid)

Défenseur : Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Défenseur : Noussair Mazraoui (Bayern Munich)

Défenseur : Romain Saiss (Besiktas)

Milieu : Sofyan Amrabat (Fiorentina)

Milieu : Selim Amallah (Standard Liège)

Milieu : Bilal El Khannouss (Racing Genk)

MF : Yahya Jabrane (Wydad Casablanca)

Milieu : Azzedine Ounahi (Angers)

Milieu : Abdelhamid Sabiri (Sampdoria)

AT : Zakaria Aboukhlal (Toulouse)

AT : Soufiane Boufal (Angers)

FW: Chaise Ilias (Queens Park Rangers)

AT : Walid Cheddira (Bari)

AT : Youssef En-Nesyri (Séville)

AT : Abde Ezzalzouli (Osasuna)

AT : Abderrazak Hamdallah (Al Ittihad)

AT : Amine Harit (Olympique de Marseille)

AT : Hakim Ziyech (Chelsea)

Meilleurs buteurs du Maroc

Meilleurs buteurs du Maroc

Le Maroc n’a pas encore marqué lors de la Coupe du monde 2022.

Cartons jaunes du Maroc

Cartons jaunes du Maroc

Un jaune : Sofyan Amrabat

Entraîneur du Maroc

Qui est le sélectionneur du Maroc pour la Coupe du monde 2022 ?

Walid Regragui est le prototype de la nouvelle race d’entraîneurs africains : jeune, formé aux médias, amical avec les joueurs et ancien international avec une expérience de jeu précieuse en Europe. Le joueur de 46 ans, qui a remporté la Ligue des champions de la CAF avec le Wydad en mai, est une étoile montante ; des résultats positifs à Qatar 2022 pourraient éventuellement le ramener au football européen.

La star du Maroc

Qui est le meilleur joueur du Maroc ?

Lorsqu’il représentait son équipe nationale, Achraf Hakimi a la licence d’apparaître sur tout le terrain et d’utiliser ce poumon supplémentaire qu’il aurait – il a joué comme arrière gauche ou droit et même parfois sur l’aile. Avec peu d’options de frappe, le Maroc compte sur Hakimi – 24 ans en novembre mais avec déjà 50 sélections – pour créer chance après chance.

Combien de joueurs le Maroc est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19 – tandis que la Copa America de l’année dernière a autorisé des équipes de 28 joueurs.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.