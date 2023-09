Équipe du Kazakhstan pour l’Euro 2024 : l’équipe complète de Magomed Adiyev pour les éliminatoires de l’Euro 2024

L’équipe du Kazakhstan pour l’Euro 2024 arrivera plus tôt que vous ne le pensez, alors que l’équipe de Magomed Adiyev vise à assurer une qualification choc pour la finale en Allemagne.

Le Kazakhstan, le plus grand pays membre de l’UEFA, a débuté sa campagne de qualification pour l’Euro 2024 au 115e rang du classement mondial de la FIFA, entre le Mozambique et la Sierra Leone – mais il a été la surprise jusqu’à présent, réalisant le doublé contre l’Irlande du Nord et battant le Danemark, demi-finaliste de l’Euro 2020. (de 2-0, rien de moins) pour se donner une véritable chance d’atteindre le tournoi de l’été prochain.

Le Kazkahstan – qui était membre de la Confédération asiatique de football entre son indépendance de l’Union soviétique en 1992 et 2002 – ne s’est jamais qualifié pour un tournoi majeur ; leur récolte actuelle pourrait-elle entrer dans l’histoire ?

L’équipe du Kazakhstan

Équipe du Kazakhstan pour l’Euro 2024 : l’équipe pour les internationaux de septembre

GK : Bekkhan Shayzada (Ordabasy)

GK : Igor Shatsky (Shakhter Karagandy)

GK : Alexandre Zarutski (Astana)

Défenseur : Serhiy Malyi (Ordabasy)

Défenseur : Nuraly Alip (Zenit Saint-Pétersbourg)

Défenseur : Marat Bystrov (Akhmat Grozny)

Défenseur : Yan Vorogovsky (Astana)

Défenseur : Bagdat Kairov (Tobol)

Défenseur : Lev Skvortsov (Khimki)

Défenseur : Yerkin Tapalov (Kyzylzhar)

Défenseur : Timur Dosmagambetov (Astana)

Défenseur : Abzal Beysebekov (Astana)

Défenseur : Alexandre Marochkine (Astana)

Défenseur : Temirlan Yerlanov (Ordabasy)

Défenseur : Alibek Kasym (Aktobe)

Milieu de terrain : Islambek Kuat (Astana)

Milieu de terrain : Aslan Darabayev (Astana)

MF : Askhat Tagybergen (Ordabasy)

Milieu de terrain : Maskim Samorodov (Aktobe)

Milieu de terrain : Bakhtiyar Zaynutdinov (Besiktas)

Milieu de terrain : Ramazan Orazov (Koper)

FW : Islam Chesnokov (Tobol)

Extérieur : Elkhan Astanov (Astana)

Extérieur : Abat Aymbetov (Astana)

FW : Ramazan Karimov (Maktaaral)

Extérieur : Vladislav Prokopenko (Astana)

Extérieur : Viatcheslav Shyrev (Kairat)

Numéros de l’équipe du Kazakhstan pour l’Euro 2024

Les effectifs n’ont pas encore été confirmés pour l’Euro 2024.

Entraîneur du Kazakhstan : Magomed Adiyev

Magomed Adiyev, sélectionneur du Kazakhstan (Crédit image : Getty Images)

Le Russe Magomed Adiyev a été nommé manager du Kazakhstan en mai 2022, après avoir dirigé l’équipe d’élite kazakhe du Shakhter Karagandy et plusieurs clubs de son pays natal.

Le joueur vedette du Kazakhstan

Bakhtiyar Zaynutdinov

Bakhtiyar Zaynutdinov (Crédit image : Getty Images)

Bakhtiyar Zaynutdinov, l’un des rares joueurs kazakhs à jouer dans leur club à l’étranger, a rejoint le géant turc Besiktas en provenance du CSKA Moscou en août 2023.

Opérateur très polyvalent pouvant évoluer en attaque, au milieu de terrain ou en défense, il a fait ses débuts internationaux seniors en 2018 à l’âge de 19 ans.

