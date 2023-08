Équipe du Japon pour la Coupe du monde féminine 2023 : L’équipe de 23 femmes pour le tournoi

L’équipe du Japon pour la Coupe du monde féminine 2023 est en quart de finale du tournoi.

À l’heure actuelle, le Japon est le favori de beaucoup de gens pour aller jusqu’au bout. Ils ont remporté les quatre matchs de manière convaincante, y compris une démolition 4-0 de l’Espagne lors du dernier match de groupe, soutenant cela avec une victoire 3-1 contre la Norvège au deuxième tour.

Sous la direction de l’ancien entraîneur de l’équipe de jeunes Futoshi Ikeda, quelqu’un qui connaît de nombreux jeunes talentueux de l’équipe, Nadeshiko a trouvé une façon unique de jouer, avec leurs attaquants créant les occasions et leurs milieux de terrain les achevant.

Cela a conduit Hinata Miyazawa à mener la course au Golden Boot avec cinq buts jusqu’à présent, s’avançant depuis le milieu du parc, tandis que l’attaquante principale Mina Tanaka a trois passes décisives à son actif alors qu’elle et Aoba Fujino tombent constamment en profondeur pour attirer la défense adverse. .

C’est une méthode éprouvée qui n’a pas encore été arrêtée et telle est la facilité avec laquelle Yui Hasegawa, Fuka Nagano, Jun Endo et co font paraître les choses, il est difficile de savoir quelle nation pourra leur refuser une seconde titre mondial. Ils ont marqué 17 buts lors de leurs quatre matchs et ont marqué sept de leurs huit derniers tirs cadrés, tant est l’efficacité et le calme devant le but.

De l’autre côté, ils ont gardé les choses serrées, n’ayant été percés que par la tête de Guro Reiten au dernier tour. Les trois arrières de Minami, Takahashi et l’expérimenté Saki Kumagai ont été la base de leur succès, mais ils font face à un quart de finale difficile contre la nation la mieux classée restante dans le tournoi en Suède.

Équipe du Japon pour la Coupe du monde féminine 2023

(Crédit image : Getty Images)

Équipe du Japon pour la Coupe du monde féminine 2023

GK : Ayaka Yamashita (INAC Kobe Leonessa)

GK : Momoka Tanaka (Tokyo Verdy Beleza)

G : Chika Hirao (Albirex Niigata)

Défenseur : Risa Shimizu (West Ham)

Défenseur : Moeka Minami (Roma)

Défenseur : Saki Kumagai (Roma)

Défenseur : Shiori Miyake (INAC Kobe Leonessa)

Défenseur : Kiko Seike (Urawa Reds)

Défenseur : Miyabi Moriya (INAC Kobe Leonessa)

Défenseur : Rion Ishikawa (Urawa Reds)

Milieu : Fuka Nagano (Liverpool)

MF : Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai)

MF : Hiraku Naomoto (Urawa Reds)

MF : Jun Endo (Angel City)

MF : Yui Hasegawa (Manchester City)

MF : Hina Sugita (Portland Thorns)

Milieu : Honoka Hayashi (West Ham)

MF : Aoba Fujino (Tokyo Verdy Beleza)

MF : Hana Takahashi (Urawa Reds)

AT : Riko Ueki (Tokyo Verdy Beleza)

AT : Remina Chiba (JEF United)

AT : Mina Tanaka (INAC Kobe Leonessa)

AT : Maika Hamano (Hammarby)

Responsable Japon

Équipe du Japon pour la Coupe du monde féminine 2023 : qui est l’entraîneur du Japon ?

Futoshi Ikeda est un ancien défenseur qui a réussi tout au long du système de l’équipe nationale japonaise. Auparavant entraîneur de leur équipe féminine U17 et U20, il est devenu entraîneur-chef de l’équipe senior en 2021.

Meilleurs buteurs

Qui a marqué pour la France ?

Cinq buts

Hinata Miyazawa

Deux buts

Mina Tanaka

Riko Ueki

Un But

juin Endo

Aoba Fujino

Hikaru Naomoto

Risa Shimizu

Équipe du Japon pour la Coupe du monde féminine 2023 : combien de joueuses le Japon est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

L’équipe du Japon pour la Coupe du monde féminine sera composée de 23 joueuses. Malgré les demandes de certains pays d’étendre la taille des équipes, comme cela a été fait avec la Coupe du monde masculine au Qatar, elles seront limitées à une équipe plus petite de seulement 23 personnes.