Équipe du Japon pour la Coupe du monde 2022 : l’équipe annoncée pour le tournoi au Qatar

L’équipe du Japon pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée, le manager Hajime Moriyasu déclarant qu’il avait opté pour des joueurs avec une “ambition brûlante” plutôt que de l’expérience lors de la finale ce mois-ci.

Le Japon affrontera l’Allemagne, le Costa Rica et l’Espagne dans le groupe E de la Coupe du monde du Qatar, après avoir réservé sa place à l’événement phare au Qatar relativement confortablement.

Le Japon est désormais un vieux routier : il s’agit de sa septième finale consécutive de Coupe du monde.

Le véritable objectif au Qatar, cependant, est d’atteindre les huitièmes de finale pour la quatrième fois, après les huitièmes de finale en 2002, 2010 et 2018. Ils ont été placés dans un groupe difficile avec l’Allemagne, l’Espagne et le Costa Rica, bien qu’il y ait est une confiance tranquille que cette talentueuse équipe de Samurai Blue a ce qu’il faut.

Lors des qualifications, les Samurai Blue ont appris, une fois de plus, qu’ils ont la vie trop facile en Asie, avec quelques tests difficiles pour les préparer à affronter les grands. Il y a eu une défaite surprise à domicile contre Oman et une défaite en Arabie saoudite, mais la qualification a rarement été mise en doute. La véritable inquiétude est venue lors de la Kirin Cup en juin, alors que le Japon s’inclinait 3-0 à domicile face à la Tunisie.

Il y a plus de force en profondeur maintenant, même avant d’arriver aux exportations de haute qualité réparties sur l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Angleterre, et pas peu d’expérience à l’arrière. Lorsqu’ils sont dans le sillon, les Japonais gardent bien le ballon et peuvent passer à travers n’importe quelle défense.

Cependant, le Japon peut manquer de cruauté. Le jeu d’approche du Japon peut être magnifique, mais il rate trop d’occasions – 12 buts en 10 matchs lors du dernier tour de qualification en témoignent. De plus, le manager Hajime Moriyasu est considéré comme trop disposé à jouer avec le frein à main.

Leur style de football sera probablement considéré comme la deuxième équipe préférée de tous, cependant, avec un style facile à regarder et des joueurs dans la plupart des grandes ligues européennes – il y aura de nombreux supporters de club pour encourager leurs favoris.

Un tout premier quart de finale est certainement l’équipe, mais, même si une surprise contre un géant européen est possible – le Japon a plus d’expérience au Moyen-Orient que la plupart – la phase de groupes peut être leur limite. Cela continuerait également le schéma lors de leurs six apparitions en Coupe du monde jusqu’à présent, alternant groupes et huitièmes de finale.

Équipe du Japon pour la Coupe du monde 2022

Équipe du Japon pour la Coupe du monde 2022 : L'équipe pour le tournoi au Qatar

GK : Eiji Kawashima (Strasbourg)

GK : Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse)

GK : Daniel Schmidt (Saint-Trond)

Défenseur : Takehiro Tomiyasu (Arsenal)

Défenseur : Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale)

Défenseur : Yuto Nagatomo (FC Tokyo)

Défenseur : Miki Yamane (Kawasaki Frontale)

Défenseur : Maya Yoshida (Schalke 04)

Défenseur : Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds)

Défenseur : Hiroki Ito (Stuttgart)

Défenseur : Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach)

Milieu : Gaku Shibasaki (Leganes)

MF : Takumi Minamino (Monaco)

MF : Takefusa Kubo (Real Sociedad)

MF : Hidemasa Morita (Sporting CP)

MF : Wataru Endo (Stuttgart)

Milieu : Junya Ito (Reims)

MF : Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf)

MF : Kaoru Mitoma (Brighton)

MF : Daichi Kamada (Eintracht Francfort)

MF : Ritsu Doan (Fribourg)

MF : Yuki Soma (Nagoya Grampus)

AT : Ayase Ueda (Cercle Bruges)

AT : Takuma Asano (Bochum)

AT : Daizen Maeda (celtique)

AT : Shuto Machino (Shonan Bellmare)

Meilleurs buteurs du Japon

Meilleurs buteurs du Japon

Un but : Ritsu Doan, Takuma Asano

Cartons jaunes du Japon

Cartons jaunes du Japon

Le Japon n’a pas encore reçu de carton jaune.

Responsable Japon

Qui est l'entraîneur du Japon pour la Coupe du monde 2022 ?

Hajime Moriyasu dirige l’équipe nationale depuis 2018, après avoir mené Sanfrecce Hiroshima à trois titres de la J.League. Il est souvent critiqué pour sa prudence – l’échec de l’équipe olympique à atteindre la finale l’an dernier à domicile étant cité en exemple – mais une approche plus conservatrice pourrait bien fonctionner contre l’Espagne et l’Allemagne.

Le joueur vedette du Japon

Qui est le meilleur joueur japonais ?

Le milieu de terrain défensif Wataru Endo fait vibrer le Japon. Au cours de chacune des deux dernières saisons, le joueur de 29 ans a réalisé plus de tacles en Bundesliga que tout autre joueur, et ses qualités de leader lui ont valu le brassard de Stuttgart – inhabituel pour un joueur asiatique dans l’une des ligues majeures européennes. Si Endo joue bien, le Japon joue bien.

Combien de joueurs le Japon est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19 – tandis que la Copa America de l’année dernière a autorisé des équipes de 28 joueurs.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.