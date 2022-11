Équipe du Ghana pour la Coupe du monde 2022: Otto Addo annonce la dernière équipe de 26 joueurs

L’équipe du Ghana pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée, le manager Otto Addo révélant la liste complète des 26 joueurs que les Black Stars emmèneront au Qatar.

Comment l’équipe du Ghana la plus faible en 15 ans, qui a terminé dernière de son groupe de la Coupe d’Afrique des Nations cette année après avoir perdu contre les Comores, a-t-elle quand même réussi à se qualifier pour une Coupe du monde ?

De la chance, du courage et l’impressionnant coaching d’Otto Addo depuis sa prise en charge exclusive en février, voilà comment. Très talentueuse mais très inexpérimentée, cette équipe des Black Stars est la plus imprévisible des cinq équipes africaines au Qatar : elle peut jouer incroyablement ou s’écraser de manière spectaculaire.

Afin de jouer incroyablement, le Ghana devra passer aux bons morceaux. Le match nul 1-1 au Nigeria pour assurer la qualification a montré des signes d’une unité prometteuse et cohérente sous l’ancien joueur et assistant du Borussia Dortmund Addo – avant cela, le Ghana ressemblait à une collection d’individus alors qu’ils sortaient de l’ère Asamoah Gyan. Ils devront également mettre derrière eux la performance catastrophique de la CAN de janvier, n’ayant pris qu’un seul point lors des matchs contre le Maroc, le Gabon et les Comores.

Il y a cependant de nouveaux visages dans l’équipe, ce qui devrait redynamiser l’équipe. Inaki Williams, l’international espagnol à une sélection né à Bilbao, est un ajout tardif à l’équipe de la Coupe du monde, après Denis Odoi, 34 ans, qui a changé d’allégeance à la Belgique à temps pour les barrages de mars. Tariq Lamptey de Brighton et Mohammed Salisu de Southampton ont également fait leurs débuts dans les Black Stars en septembre.

Le Ghana devra cependant compter sur Thomas Partey, sujet aux blessures, pour rester en forme pour toute chance de succès. Les remplaçants sont difficiles à trouver et l’homme d’Arsenal est essentiel pour qu’ils ronronnent.

Ce sera la quatrième participation du Ghana à la Coupe du monde. Les Black Stars ont fait leurs débuts en 2006, lorsqu’ils ont atteint les huitièmes de finale. L’édition 2010 a vu le Ghana atteindre les quarts de finale et se retrouver à un cheveu des quatre derniers.

Le Ghana a été entraîné dans le groupe H de la Coupe du monde du Qatar 2022 et devrait affronter l’Uruguay, le Portugal et la Corée du Sud.

Équipe du Ghana pour la Coupe du monde 2022

GK : Lawrence Ati-Zigi (Saint-Gall)

G : Abdul Manaf Nurudeen (Eupen)

G : Ibrahim Danlad (Asante Kotoko)

Défenseur : Daniel Amartey (Leicester)

Défenseur : Abdul-Rahman Baba (Lecture)

Défenseur : Alexandre Djiku (Strasbourg)

Défenseur : Joseph Aidoo (Celta Vigo)

Défenseur : Gédéon Mensah (Bordeaux)

Défenseur : Denis Odoi (Club Bruges)

Défenseur : Tariq Lamptey (Brighton)

Défenseur : Alidu Seidu (Clermont)

Défenseur : Mohammed Salisu (Southampton)

MF : Mohammed Kudus (Ajax)

Milieu : Thomas Partey (Arsenal)

MF : André Ayew (Al Saad)

MF : Elisha Owusu (Gent)

MF : Daniel-Kofi Kyereh (St Pauli)

MF : Daniel Afriyie Barnieh (Hearts of Oak)

MF : Salis Abdul Samed (Lens)

AT : Antoine Semenyo (Bristol City)

AT : Abdul Fatawu Issahaku (Sporting CP)

AT : Jordan Ayew (Crystal Palace)

AT : Kamaldeen Sulemana (Rennes)

AT : Osman Bukari (Etoile Rouge de Belgrade)

AT : Felix Afena-Gyan (Roma)

AT : Inaki Williams (Athletic Bilbao)

AT : Kamal Sowah (Club Bruges)

Meilleurs buteurs du Ghana

1 but : André Ayew, Osman Bukari

Cartons jaunes du Ghana

1 carton jaune : Inaki Williams, Andre Ayew, Mohammed Kudus, Alidu Seidu

Entraîneur du Ghana

Qui est l’entraîneur du Ghana pour la Coupe du monde 2022 ?

L’international ghanéen d’origine allemande Otto Addo a tenté d’injecter de l’efficacité dans une équipe jeune et langoureuse des Black Stars, où Andre et Jordan Ayew sont potentiellement les seuls à avoir une expérience de la Coupe du monde. L’arrière-boutique solide du joueur de 47 ans comprend l’ancien manager de Newcastle Chris Hughton et l’ancien milieu de terrain d’Aston Villa George Boateng.

Joueur vedette du Ghana

Qui est le meilleur joueur du Ghana ?

À seulement 22 ans, Mohammed Kudus a à peine effleuré le plafond de ses capacités. La cible de la Premier League est un meneur de jeu qui a découvert avec l’Ajax cette saison qu’il est aussi un faux neuf et un pur buteur, donnant à ses managers la tâche délicate de déterminer comment utiliser au mieux la perspective la plus brillante du Ghana depuis Kwadwo Asamoah de la Juventus.

Combien de joueurs le Ghana est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19 – tandis que la Copa America de l’année dernière a autorisé des équipes de 28 joueurs.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.