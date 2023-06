Équipe du Danemark pour la Coupe du monde féminine 2023 : dernières convocations

L’équipe du Danemark pour la Coupe du monde féminine 2023 semble être assez différente des équipes danoises récentes. Les anciens finalistes de l’Euro ont dû se concentrer sur le recrutement de nombreux jeunes talents récemment en raison des blessures de certains de leurs joueurs les plus expérimentés.

Après une forme mitigée, ils ont récemment enchaîné plusieurs bons résultats. Ils ont remporté quatre matches amicaux sur le rebond, ce qu’ils n’ont pas réussi depuis juin de l’année dernière. Leurs deux résultats récents sont survenus contre la Suède et le Japon où ils ont remporté les deux matchs 1-0.

Stine Larsen a marqué un vainqueur à la 93e minute contre la Suède tandis qu’un but contre son camp de Moeka Minami leur a offert la victoire contre le Japon. Ces deux matches sont intervenus après une victoire 3-2 contre l’Uruguay et une victoire 2-0 contre la Norvège dans le cadre du Tournoi de France de février.

À l’Euro 2022, il était clair à quel point le Danemark comptait sur Pernille Harder. Ils cherchaient constamment à mettre le ballon sur ses pieds tandis que les adversaires travaillaient dur pour la fermer. Mais le Danemark a été contraint de se préparer pour cette Coupe du monde sans Harder qui a subi une blessure aux ischio-jambiers en service international qui l’a tenue à l’écart pendant six mois après une opération. La bonne nouvelle pour les Danoises est qu’elle est revenue pour Chelsea lors de leurs demi-finales contre Barcelone et devrait donc être disponible pour la Coupe du monde.

Il est moins sûr que Nadia Nadim s’en sortira. Ayant subi deux blessures consécutives au ligament antéro-croisé en deux saisons, la plus récente en septembre dernier, on ne sait pas où elle en est dans sa convalescence. Nadim a récemment publié des photos sur Instagram d’elle de retour sur l’herbe, mais avec seulement deux mois et demi avant la Coupe du monde, ce sera une course contre la montre pour qu’elle revienne.

Le Danemark aura encore beaucoup de joueurs expérimentés dans son équipe. Sanne Troelsgaard et Katrine Veje sont respectivement les deuxième et quatrième joueuses les plus capées de tous les temps. Des joueuses plus jeunes comme Emma Snerle, 22 ans, de West Ham, et Karen Holmgaard, 24 ans, d’Everton, commencent également à se faire une place au sein de cette équipe danoise. Mais l’accent sera surtout mis sur la milieu de terrain d’Arsenal, Kathrine Kühl, âgée de 19 ans. Kühl a déjà été décrit comme étant encore plus doué sur le plan technique que Harder ne l’était au même âge et espère avoir une Coupe du monde en petits groupes.

Le Danemark est dans le groupe D de la Coupe du monde avec l’Angleterre, Haïti et la Chine, leur premier match de Coupe du monde est contre la Chine le 22 juillet et ci-dessous est leur équipe la plus récente des matches amicaux d’avril, avant d’annoncer leur équipe finale de Coupe du monde d’ici le 9 juillet.

Équipe du Danemark pour la Coupe du monde féminine 2023

Équipe du Danemark pour la Coupe du monde féminine 2023 : les dernières convocations

GK : Laura Worsøe (Kolding IF)

GK : Kathrine Larsen (Brøndby)

G : Maja Bay Østergaard (FC Thy-Thisted Q)

Défenseur : Sara Thrige (Milan)

Défenseur : Stine Ballisager Pedersen (Vålerenga)

Défenseur : Rikke Sevecke (Everton)

Défenseur : Simone Boye Sørensen (Hammarby)

Défenseur : Katrine Veje (Everton)

Défenseur : Luna Gevitz (Montpellier)

MF : Karen Holmgaard (Everton)

MF : Sanne Troelsgaard (Lecture)

MF : Emma Snerle (West Ham)

MF : Nicoline Sørensen (Everton)

MF : Kathrine Kühl (Arsenal)

Milieu : Janni Thomsen (Vålerenga)

MF : Sofie Bredgaard (Rosengård)

MF : Sofie Svava (Real Madrid)

MF : Josefine Hasbo (Harvard Crimson)

MF : Frederikke Thøgersen (Inter)

AT : Amalie Vangsgaard (Paris Saint-Germain)

AT : Stine Larsen (BK Häcken)

AT : Rikke Marie Madsen (North Carolina Courage)

AT : Millie Gejl (Courage de Caroline du Nord)

AT : Olivia Holdt (Rosengård)

Entraîneur du Danemark

Qui est l’entraîneur du Danemark ?

Lars Søndergaard a pris en charge le Danemark fin 2017. Søndergaard n’a pas été en mesure de qualifier l’équipe pour la Coupe du monde 2019, en partie à cause d’un désaccord entre l’équipe et la fédération donnant à la Suède une victoire automatique en qualifications. Ils se sont cependant qualifiés pour l’Euro 2022 mais n’ont pas pu avoir d’impact dans un groupe difficile qui comprenait l’Espagne et l’Allemagne. Malgré quelques performances décevantes, Søndergaard est resté en poste.

Quand l’équipe du Danemark sera-t-elle annoncée ?

La ligue danoise joue actuellement son tour de « Championnat » au cours duquel les six meilleures équipes s’affrontent à nouveau deux fois. La ligue doit se terminer le 10 juin. Le Danemark n’a actuellement aucun match amical avant la Coupe du monde prévue, mais on peut s’attendre à ce que l’équipe soit annoncée à un moment donné en juin.

Combien de joueurs le Danemark est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

Le Danemark sera autorisé à sélectionner 23 joueurs pour son équipe de la Coupe du monde 2023. Alors que des demandes ont été faites pour prendre 26 joueurs, la FIFA a insisté sur le fait que des équipes de seulement 23 seraient autorisées, contrairement à la Coupe du monde masculine 2022.