Équipe du Danemark pour la Coupe du monde 2022 et aperçu : la dernière équipe de 26 joueurs de Kasper Hjulmand

L’équipe du Danemark pour la Coupe du monde 2022 est enfin complète, après que le manager Kasper Hjulmand a nommé les cinq derniers joueurs de son équipe de 26 joueurs qui se rendront au Qatar en novembre.

Avec Christian Eriksen de retour en action, le Danemark se dirige vers le Qatar déterminé à affronter à nouveau les grands garçons.

La confiance est élevée après que la demi-finale du Championnat d’Europe de l’an dernier a été suivie d’une campagne de qualification dominante, et l’équipe semble forte, menée par l’impressionnant Kasper Hjulmand. Le Danemark s’attendra à progresser devant la Tunisie et l’Australie et espère défier la France pour la première place, car Lionel Messi et l’Argentine attendront probablement les deuxièmes.

Cependant, ils ne craindront personne. Le Danois Dynamite a remporté neuf victoires sur neuf lors des qualifications pour la Coupe du monde du Qatar 2022, sans même concéder de but lors de ses huit premiers matchs, avant de perdre son dernier match en Écosse pour se retrouver à égalité avec l’Allemagne en tant que meilleurs qualifiés européens avec 27 points. Cela a prouvé la qualité de cette équipe, tout comme les victoires à domicile et à l’extérieur de la Ligue des Nations contre une France à pleine puissance, leurs rivaux du Groupe C. La confiance est élevée.

En effet, leur organisation défensive est un atout majeur. Le défenseur de Crystal Palace Joachim Andersen a suppléé de manière impressionnante aux côtés d’Andreas Christensen de Barcelone en l’absence prolongée du skipper blessé Simon Kjaer, mais le retour de l’arrière central milanais après un sérieux coup de genou ne fait qu’ajouter aux options devant le gardien Kasper Schmeichel. Thomas Delaney, Christian Norgaard, Pierre-Emile Hojbjerg et Eriksen offrent un excellent équilibre au milieu de terrain.

On ne sait pas qui marquera les buts, cependant. Malgré tous les talents en défense et au milieu de terrain, il n’y a pas de meilleur talisman dans l’équipe. Kasper Dolberg manque de constance, tandis que Yussuf Poulsen et Martin Braithwaite marquent chacun en moyenne un but tous les six internationaux.

Quoi qu’il en soit, ils impressionneront avec un football dynamique et à haute pression. Hojbjerg est le cœur et les poumons de l’équipe, et Joakim Maehle, habile et agile, ne laissera pas un instant de repos aux arrières droits adverses.

Équipe du Danemark pour la Coupe du monde 2022 : La dernière équipe de 26 joueurs

GK : Kasper Schmeichel, Nice

GK : Oliver Christensen, Hertha Berlin

GK : Frederik Ronnow, Union Berlin

Défenseur : Simon Kjaer, AC Milan

DF : Joachim Andersen, Crystal Palace

Défenseur : Daniel Wass, Brondby

Défenseur : Joakim Maehle, Atalanta

Défenseur : Andreas Christensen, Barcelone

Défenseur : Rasmus Kristensen, Leeds United

Défenseur : Jens Stryger Larsen, Trabzonspor

Défenseur : Victor Nelsson, Galatasaray

Défenseur : Alexander Bah, Benfica

MF : Thomas Delaney, Séville

MF : Mathias Jensen, Brentford

MF : Christian Eriksen, Manchester United

MF : Pierre-Emile Hojbjerg, Tottenham

MF : Christian Norgaard, Brentford

AT : Yussuf Poulsen, RB Leipzig

AT : Andreas Skov Olsen, Club Bruges

AT : Jesper Lindstrom, Eintracht Francfort

AT : Andreas Cornelius, Copenhague

AT : Martin Braithwaite, Espanyol

AT : Jonas Wind, Wolfsbourg

AT : Kasper Dolberg, Séville

AT : Robert Skov, Hoffenheim

AT : Mikkel Damsgaard, Brentford

Meilleurs buteurs du Danemark

Voici les meilleurs buteurs du Danemark pour la Coupe du monde 2022 à ce jour :

1 but : Andreas Christiansen

Cartons jaunes du Danemark

Voici les cartons jaunes du Danemark pour la Coupe du monde 2022 jusqu’à présent :

1 carton jaune : Mathias Jensen, Rasmus Kristensen, Andreas Christensen, Andreas Cornelius

Entraîneur du Danemark

Qui est l’entraîneur du Danemark pour la Coupe du monde 2022 ?

Kasper Hjulmand est un héros national, ayant guidé le Danemark jusqu’aux demi-finales de l’Euro 2020. Les joueurs louent son style de football, sa flexibilité tactique – il passe régulièrement d’un 4-3-3 à un trois arrière – et sa gestion des hommes, et alors que l’équipe continue de performer, le joueur de 50 ans a suscité l’intérêt de plusieurs poids lourds européens.

La star du Danemark

Qui est le meilleur joueur du Danemark ?

Christian Eriksen sera extrêmement motivé pour cette Coupe du monde, après l’avoir désignée comme la cible principale dans sa première interview publique après que son cœur ait cessé de battre à l’Euro 2020 l’été dernier. C’est un miracle qu’il joue du tout, mais sa forme de début de saison pour Manchester United a même suggéré qu’il peut redevenir le magicien qu’il était à Tottenham.

Combien de joueurs le Danemark est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19.

Maintenant, des équipes de 26 joueurs sont de retour pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.