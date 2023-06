Équipe du Costa Rica pour la Coupe du monde féminine 2023 : l’équipe préliminaire est annoncée

L’équipe du Costa Rica pour la Coupe du monde féminine 2023 arrive en Australie et en Nouvelle-Zélande pour seulement sa deuxième participation au tournoi, après avoir fait ses débuts en 2015.

Bien qu’il ait été classé l’équipe la plus faible du groupe il y a huit ans, le Costa Rica a choqué tout le monde en obtenant des matchs nuls contre l’Espagne et la Corée du Sud, leur élimination n’ayant été confirmée qu’à la différence de buts après que le Brésil les ait battus 1-0.

La quatrième place au Championnat féminin de la CONCACAF 2022 signale également des signes de potentiel, mais l’annulation des Jeux d’Amérique centrale signifie qu’il est difficile de déchiffrer leur véritable classement à l’approche de la Coupe du monde féminine 2023.

Tiré au sort dans un groupe avec l’Espagne, la Zambie et le Japon, le Costa Rica est forcément outsider pour accéder aux huitièmes de finale. Si l’on se fie à leur performance en 2015, ils pourraient avoir de bonnes chances de provoquer la surprise, mais cela dépend également de la victoire sur la Zambie, ce qui est plus facile à dire qu’à faire.

En effet, une seule victoire lors de leurs 14 derniers internationaux ne représente pas la meilleure forme avant le tournoi. Les matchs nuls 1-1 contre le Mexique et la Colombie lors de la Women’s Revelations Cup 2023 sont encourageants, mais une courte défaite 1-0 contre le Nigeria est décevante étant donné qu’il s’agit d’un match auquel ils s’attendraient, ou du moins espèrent, gagner.

Le Costa Rica est dans le groupe C de la Coupe du monde avec l’Espagne, la Zambie et le Japon, leur premier match de Coupe du monde est contre l’Espagne le 21 juillet et ci-dessous est leur équipe provisoire de 30 joueurs, avant d’annoncer leur équipe finale de Coupe du monde d’ici le 9 juillet.

Équipe du Costa Rica pour la Coupe du monde féminine 2023

Équipe du Costa Rica pour la Coupe du monde féminine 2023 : Équipe préliminaire

G : Noelia Bermúdez (Deportivo La Coruña)

GK : Priscilla Tapia (Herediano)

G : Daniela Solera (Sporting San José)

GK : Genesis Perez (UCF Knights)

Défenseur : Gabriela Guillén (Þór/KA)

Défenseur : Mariana Benavides (Herediano)

Défenseur : Maria Paula Elizondo (Saprissa)

Défenseur : Daniela Cruz (Atlas)

Défenseur : Valeria del Campo (Monterrey)

DF : Emilie Valenciano (sans attache)

Défenseuse : María Paula Porras (Sporting San José)

Défenseur : Yesmi Rodriguez (Sporting)

Défenseur : Fabiola Villalobos (Alajuelense)

Défenseur : Maria Coto (Alajuelense)

MF : Lixy Rodríguez (León)

MF : Katherine Alvarado (Deportivo Saprissa)

MF : Raquel Rodríguez (Portland Thorns)

Milieu central : Gloriana Villalobos (Deportivo Saprissa)

MF : Priscila Chinchilla (sans attache)

MF : Mariela Campos (Herediano)

MF : Emily Flores (Sporting)

MF : Alexandra Pinell (Alajuelense)

MF : Sheika Scott (Alajuelense)

AT : Melissa Herrera (Bordeaux)

AT : Cristín Granados (Sporting San José)

AT : Yerling Ovares Sequeira (Sporting San José)

AT : Catalina Estrada (Deportivo Saprissa)

AT : Carolina Venegas (sans attache)

AT : Sofia Varela (sans attache)

AT : Maria Paula Salas (Monterrey)

Entraîneur costaricien

Qui est le manager du Costa Rica ?

Amelia Valverde est devenue l’entraîneur-chef du Costa Rica en janvier 2015, après avoir occupé divers postes dans l’équipe nationale depuis 2011. Elle a travaillé comme entraîneur adjoint des équipes senior et U20, avant de passer au poste de manager. Toujours âgé de 36 ans, Valverde a supervisé la seule apparition du Costa Rica à la Coupe du monde, en 2015.

Deux nuls, contre l’Espagne et la Corée du Sud, ainsi qu’une courte défaite contre le Brésil, ont vu la nation éliminée en phase de groupes.

Quand l’équipe du Costa Rica sera-t-elle annoncée ?

Le Costa Rica dévoilera son équipe finale pour la Coupe du monde le 9 juillet.

Combien de joueurs le Costa Rica est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

Après avoir sélectionné seulement 21 joueuses pour son équipe lors des matches d’avril contre la Pologne et l’Écosse, Amelia Valverde devra en sélectionner deux autres pour la Coupe du monde. Certains pays ont demandé des équipes plus importantes, mais la FIFA a insisté sur le fait que seuls 23 joueurs seront autorisés.