Équipe du Canada pour la Coupe du monde féminine 2023 : l’équipe préliminaire dévoilée

L’équipe du Canada pour la Coupe du monde féminine 2023 utilisera une grande partie du même noyau de joueuses qui ont été la clé du succès du Canada ces dernières années. Ils ont quitté la dernière Coupe du monde en huitièmes de finale, mais leur médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 a été la plus grande victoire que l’équipe ait jamais remportée.

Depuis lors, ils ont eu une série de résultats mitigés, certains s’inquiétant de la capacité d’attaque du manager Bev Priestman. Ils n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matches, marquant seulement deux fois pendant cette période.

Leur dernière défaite est survenue contre la France. Deux buts de Grace Geyoro et Lea LeGarrec signifiaient que, malgré le but de Jordyn Huitema pour le Canada, ils étaient condamnés à une autre défaite.

Il est important de contextualiser ces résultats avec certains des problèmes hors terrain auxquels le Canada a été confronté.

Les joueurs voulaient faire grève pour le soutien qu’ils recevaient de la fédération, ne jouant finalement des matchs qu’en février lorsque la fédération a menacé de poursuivre. Bien qu’ils soient parvenus à un accord depuis, un nuage continue de planer sur l’équipe.

Une grande partie du succès du Canada au cours des dernières années est attribuable à un groupe d’acteurs très expérimentés. Christine Sinclair compte plus de 300 sélections et a marqué plus de buts sur la scène internationale que quiconque. La milieu de terrain Sophie Schmidt a plus de 200 sélections tandis que la défenseuse Ashley Lawrence et la milieu de terrain Jessie Fleming en ont plus de 100 chacune.

Le Canada a été touché par des blessures dans la préparation de cette Coupe du monde. L’attaquante Janine Beckie a annoncé qu’elle s’était déchiré le ligament croisé antérieur tandis que Nichelle Prince s’était déchiré le tendon d’Achille en jouant pour le Canada en novembre, et aucun des deux ne figurera cet été. Il y a également eu un temps mort pour Kadeisha Buchanan avec un problème de ligament de la cheville et Shelina Zadorsky avec une maladie.

Il y a de jeunes joueurs passionnants qui viennent aider à rehausser les rangs du Canada. Jayde Rivière, 22 ans, a signé pour Manchester United en janvier alors qu’elle se remettait toujours d’une blessure, mais elle a fait son retour en équipe nationale lors de cette dernière pause internationale. Deanne Rose de Reading est également une joueuse qui a raté la majeure partie de la saison mais qui fait partie de l’équipe.

Le développement de Cloé Lacasse a également fait chaud au coeur. N’ayant jamais été sélectionnée pour le Canada, elle a postulé pour représenter l’Islande en 2019, où elle avait la citoyenneté, mais sa candidature a été rejetée par la FIFA. Cependant, quelques saisons impressionnantes avec Benfica l’ont vue depuis remporter 19 sélections pour le Canada, et elle espère faire partie de l’équipe finale de la Coupe du monde après son choix pour l’équipe préliminaire.

Le Canada est dans le groupe B de la Coupe du monde avec l’Australie, l’Irlande et le Nigeria, leur premier match de Coupe du monde est contre le Nigeria le 21 juillet et ci-dessous est leur équipe provisoire de 25 joueurs, avant d’annoncer leur équipe finale de Coupe du monde d’ici le 9 juillet.

Équipe du Canada pour la Coupe du monde féminine 2023

Équipe du Canada pour la Coupe du monde féminine 2023 : Équipe préliminaire

G : Sabrina D’Angelo (Arsenal)

GK : Lysianne Proulx (Torrensee)

GK : Kailen Sheridan (vague de San Diego)

Défenseur : Kdeisha Buchana (Chelsea)

Défenseur : Allysha Chapman (Houston Dash)

Défenseur : Vanessa Gilles (Lyon)

Défenseur : Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain)

Défenseur : Jayde Rivière (Manchester United)

Défenseur : Jade Rose (Harvard Crimson)

Défenseur : Shelina Zadorsky (Tottenham)

MF : Marie-Yasmine Alidou (Famalicão)

MF : Simi Awujo (USC chevaux de Troie)

MF : Jessie Fleming (Chelsea)

MF : Julia Grosso (Juventus)

MF : Quinn (OL Reign)

MF : Sophie Schmidt (Houston Dash)

MF : Desiree Scott (Kansas City Current)

AT : Jordyn Huitema (OL Reign)

AT : Cloé Lacasse (Benfica)

AT : Clarissa Larisey (BK Häcken)

AT : Adriana Leon (Portland Thorns)

AT : Nichelle Prince (Houston Dash)

A.F. : Deanne Rose (lecture)

AT : Christine Sinclair (Portland Thorns)

AT : Evelyn Viens (Kristianstads)

Responsable Canada

Qui est le gérant du Canada?

Pour la Coupe du monde 2019, Bev Priestman s’est retrouvée en tant que directrice adjointe de Phil Neville alors que l’Angleterre atteignait les demi-finales. Cependant, Priestman a rapidement reçu l’appel pour devenir l’entraîneur-chef du Canada et les a menés à une médaille d’or olympique alors qu’ils battaient la Suède aux tirs au but en finale.

Son mandat n’a pas été sans critique, mais compte tenu de son bilan lors de tournois avec l’Angleterre et le Canada, Priestman espère montrer exactement pourquoi elle a été nommée à sa première Coupe du monde en tant qu’entraîneure-chef.

Quand l’équipe canadienne sera-t-elle annoncée?

La dernière équipe canadienne pour la Coupe du monde 2023 sera confirmée d’ici le 9 juillet.

Combien de joueurs le Canada est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

Le Canada ne pourra emmener que 23 joueurs à la Coupe du monde. La FIFA a rejeté les demandes d’un certain nombre de pays d’étendre la taille de l’équipe à 26, bien qu’elle l’ait fait pour la Coupe du monde masculine en 2022.