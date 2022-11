Équipe du Canada pour la Coupe du monde 2022 : John Herdman annonce la dernière équipe de 26 joueurs

L’équipe canadienne pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée par le manager John Herdman, avec Alphonso Davies du Bayern Munich parmi ceux sélectionnés pour la dernière équipe de 26 joueurs.

L’attente a été longue pour les fans de football canadiens depuis la seule participation précédente du pays à la Coupe du monde. Si longtemps, en fait, que le capitaine de 39 ans Atiba Hutchinson sera le seul membre de l’équipe à être né lorsque le Canada s’est retiré docilement en 1986 sans marquer de but.

Cette équipe signifie affaires, cependant. Le Canada n’est pas là pour faire de la figuration : il a écrasé les pré-qualifications avant de dominer la table finale de la CONCACAF. Ils pourraient juste surprendre quelques personnes.

Le Canada doit continuer à ne pas être intimidé par la grande scène. Lors des qualifications pour la Coupe du monde du Qatar 2022, après avoir obtenu un match nul contre les États-Unis, le Canada s’est rendu à l’Azteca et a dominé le Mexique dans l’un des environnements les plus formidables du football, se contentant finalement d’un autre match nul. De retour au pays, dans des conditions glaciales, les Reds ont battu les deux grosses baleines de la CONCACAF afin de décrocher leur billet pour le Qatar.

De toute évidence, Alphonso Davies est d’un autre monde. Pourtant, les Canadiens sont loin d’être un one-man show : ils ont remporté quatre de leurs six derniers éliminatoires sans leur talisman du Bayern Munich, absent en raison de complications liées au COVID-19. Cyle Larin, récemment recruté par le Club de Bruges, a marqué 13 buts en trois étapes de qualification – un de plus que Harry Kane et deuxième au général – et le Lillois Jonathan David a ajouté neuf des siens. Wideman Tajon Buchanan (à gauche) est un autre excellent exutoire offensif.

En plus du fait que le Canada a disputé les qualifications, il n’a pas l’expérience des meilleures équipes d’autres confédérations – et un premier match nul contre la Belgique ne lui laisse guère le temps de s’acclimater et de se familiariser avec le tournoi.

Un groupe difficile comprenant les finalistes de 2018, la Croatie et la Belgique, troisième, offre aux Canucks un retour difficile sur la scène mondiale, mais aussi une expérience d’apprentissage pour les coorganisateurs de 2026. Un résultat contre le Maroc serait certainement positif, cependant.

Équipe du Canada pour la Coupe du monde 2022 : La dernière équipe de 26 joueurs

G : Dayne St.Clair (Minnesota United)

GK : James Pantemis (Montréal)

G : Milan Borjan (Etoile Rouge de Belgrade)

Défenseur : Alistair Johnston (Montréal)

Défenseur : Steven Vitoria (Chaves)

Défenseur : Alphonso Davies (Bayern Munich)

Défenseur : Sam Adekugbe (Hatayspor)

Défenseur : Kamal Miller (Montréal)

Défenseur : Richie Laryea (Toronto FC)

Défenseur : Derek Cornelius (Panetolikos)

DF : Joel Waterman (Montréal)

MF : Samuel Piette (Montréal)

Milieu : Stephen Eustaquio (Porto)

MF : Liam Fraser (Deinze)

Milieu central : Atiba Hutchinson (Besiktas)

Milieu central : Mark-Anthony Kaye (Toronto FC)

MF : Ismael Kone (Montréal)

MF : Jonathan Osorio (Toronto FC)

MF : David Whotherspoon (St Johnstone)

AT : Lucas Cavallini (Whitecaps de Vancouver)

AT : Junior Hoilett (Lecture)

AT : Tajon Buchanan (Club Bruges)

AT : Ike Ugbo (Troyes)

Attaquant : Cyle Larin (Club Bruges)

AT : Jonathan David (Lille)

AT : Liam Millar (Bâle)

Responsable Canada

Qui est l’entraîneur du Canada pour la Coupe du monde 2022?

John Herdman s’est fait un nom d’entraîneur avec les équipes féminines de Nouvelle-Zélande et du Canada avant de rejoindre l’équipe masculine de cette dernière en 2018. Le natif du comté de Durham avec un comportement animé sur la ligne de touche a depuis enregistré un pourcentage de victoires de près de 70 %, ce qui a valu aux Rouges leur meilleur classement FIFA en février (33).

joueur étoile du Canada

Qui est le meilleur joueur du Canada ?

L’arrière latéral du Bayern, Alphonso Davies, est généralement plus avancé pour son pays et se lie brillamment avec Jonathan David. En plus de sa vitesse record et de sa superbe technique, le joueur de 21 ans est un coéquipier désintéressé – huit passes décisives en qualifications montrent qu’il est tout aussi susceptible de mettre en place un compatriote que de marquer lui-même. Il est légitime.

Combien de joueurs le Canada est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19 – tandis que la Copa America de l’année dernière a autorisé des équipes de 28 joueurs.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.