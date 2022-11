Équipe du Cameroun pour la Coupe du monde 2022 : La liste des 26 joueurs pour le Qatar est annoncée

L’équipe du Cameroun pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée pour le tournoi et il y a quelques visages familiers sur la liste des 26 joueurs.

Ce sera la huitième finale de la Coupe du monde du Cameroun – deux de plus que tout autre pays africain – mais ce n’est qu’en 1990 que les Lions indomptables ont dépassé la phase de groupes.

“La plupart du temps, nous n’étions pas suffisamment préparés”, a déclaré Samuel Eto’o, aujourd’hui président de la FA du Cameroun, ajoutant une promesse inquiétante : “Mais cela n’arrivera pas cette fois.” Le Brésil, la Serbie et la Suisse attendent dans un groupe très équilibré à la Coupe du monde de Qatar 2022, ils auront donc besoin de toute la préparation possible.

Ils ont pourtant plein d’atouts. La riche tradition camerounaise d’excellents gardiens de but s’est poursuivie chez les cousins ​​André Onana et Fabrice Ondoa. Il y a de belles options pour associer André-Frank Zambo Anguissa au milieu de terrain, avec Jean Onana, Martin Hongla, Olivier Ntcham et Samuel Gouet dans la chasse. Bryan Mbuemo s’est également déclaré pour le Cameroun.

Cependant, alors que Rigobert Song a participé à quatre Coupes du monde en tant que joueur, il n’était pas connu pour sa lecture astucieuse d’un match – et il n’est pas non plus entraîneur-chef. Il prend plus un rôle de Vicente del Bosque, comme une présence apaisante dans une équipe de personnages forts, laissant le fardeau tactique à l’assistant Sébastien Migne, qui n’a été nommé qu’en mars. Est-ce suffisant?

Ils ont également eu du mal à convertir les occasions qu’ils se créent, même en terminant troisième de la Coupe d’Afrique des Nations.

Équipe du Cameroun pour la Coupe du monde 2022

Équipe du Cameroun pour la Coupe du monde 2022

GK : Simon Ngapandouetnbu (Marseille)

GK : Devis Epassi (Abha)

G : André Onana (Inter Milan)

Défenseur : Nicolas Nkoulou (Aris)

Défenseur : Enzo Ebosse (Udinese)

Défenseur : Oumar Gonzalez (Ajaccio)

Défenseur : Nouhou Tolo (Seattle Sounders)

Défenseur : Olivier Mbaizo (Union de Philadelphie)

Défenseur : Collins Fai (Al-Tai)

Défenseur : Jean-Charles Castelletto (Nantes)

Défenseur : Christopher Wooh (Rennes)

MF : André-Frank Zambo Anguissa (Napoli)

MF : Jérôme Ngom Mbekeli (APEJES de Mfou)

MF : Gaël Ondoua (Hanovre)

MF : Samuel Gouet (Malines)

MF : Pierre Kunde (Olympiacos)

MF : Martin Hongla (Hellas Vérone)

Milieu : Olivier Ntcham (Swansea)

AT : Vincent Aboubakar (Al-Nassr)

AT : Souaibou Marou (Coton Sport)

AT : Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich)

AT : Christian Bassogog (Shanghai Shenhua)

AT : Moumi Ngamaleu (Dynamo Moscou)

AT : Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas)

AT : Bryan Mbeumo (Brentford)

AT : Jean-Pierre Nsame (Young Boys)

AT : Karl Toko Ekambi (Lyon)

AT : Moumi Ngamaleu (Dynamo Moscou)

Meilleurs buteurs du Cameroun

1 but – Eric Maxim Choupo-Moting, Vincent Aboubakar, Jean-Charles Castelletto

Cartons jaunes et suspensions du Cameroun

1 carton jaune – Christian Bassogog, Nicolas Nkoulou, Collins Fai

sélectionneur du Cameroun

Qui est l’entraîneur du Cameroun pour la Coupe du monde 2022 ?

En 2016, Rigobert Song a subi un anévrisme cérébral et un coma de deux jours. L’expérience de mort imminente a changé sa vision. Son style décontracté a conduit les critiques à dire qu’il n’était pas adapté pour le rôle – il l’a reçu sur ordre du président du pays, Paul Biya – mais l’ancien défenseur de 46 ans, détenteur du record du Cameroun, le fait. inspirer ses troupes.

joueur vedette du Cameroun

Le Lyonnais Karl Toko Ekambi a marqué cinq buts lors de la CAN de cette année, le seul but alors que le Cameroun battait la Côte d’Ivoire pour dominer son groupe de qualification pour la Coupe du monde devant les Eléphants et un vainqueur décisif des barrages contre l’Algérie. Le joueur de 30 ans est le premier sur la feuille de match, devant même le capitaine Vincent Aboubakar.

Qui est le joueur vedette du Cameroun pour la Coupe du monde 2022 ?

Combien de joueurs le Cameroun est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19 – tandis que la Copa America de l’année dernière a autorisé des équipes de 28 joueurs.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.