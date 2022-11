Équipe du Brésil pour la Coupe du monde 2022 et aperçu

L’équipe du Brésil pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée – et la grande nouvelle est que l’attaquant de Liverpool, Roberto Firmino, ne fait pas partie de l’équipe.

Le Brésil n’a pas affronté d’adversaire européen depuis un match amical de mars 2019 contre la République tchèque. La dernière fois qu’ils sont restés aussi longtemps sans rencontrer un rival européen, c’était avant la Coupe du monde de 1954.

L’anomalie a soulevé des questions à presque toutes les conférences de presse et, pendant un certain temps, a servi à minimiser la forme de qualification record de l’équipe. La Selecao a remporté 14 des 17 matchs (l’affrontement contre l’Argentine qui a été abandonné pour des manigances liées au COVID-19 a finalement été annulé), accumulant 40 buts et n’en concédant que cinq.

Mais telle est l’excitation autour du Brésil maintenant, l’ambiance a radicalement changé. Essentiellement, la bizarrerie de la liste des matches est la perte de l’Europe. Ils n’ont aucune idée de ce qui les attend.

Pendant la majeure partie de la route vers la Coupe du monde du Qatar 2022, le Brésil ressemblait à une équipe pragmatique qui manquait de son flair et de son charisme traditionnels et s’appuyait trop sur la virtuosité à huit buts de Neymar. Cela a changé vers la mi-2021 avec la montée en puissance de joueurs que le manager Tite appelle «perninhas rapidas» (petites jambes rapides). Raphinha, Antony, Vinicius Jr, Rodrygo et Gabriel Martinelli ont apporté une nouvelle dynamique glissante à la Selecao, la transformant en une équipe qui – peut-être pour la première fois depuis 2006 – les fans croient vraiment pouvoir gagner la Coupe du monde.

Ajoutez à cela une ligne de fond formée d’Alisson (avec Ederson une réserve de luxe), Thiago Silva et Marquinhos qui a été presque imprenable au cours des quatre dernières années, et tout à coup le battage médiatique semble plus que justifiable.

Le Brésil est bien mieux préparé cette année. En juin 2016, Tite a pris en charge une équipe à mi-parcours des qualifications qui a failli ne pas se rendre du tout en Russie 2018, puis a connu des difficultés après les blessures de Neymar, Dani Alves et Renato Augusto. Les choses sont différentes maintenant. Avec plus d’options tactiques, les quintuples champions du monde ont même ressemblé à Manchester City de Pep Guardiola, les arrières latéraux se déplaçant vers le milieu de terrain central lorsqu’ils en ont la possession.

Pour remporter une première Coupe du monde depuis 2002, le Brésil espère bénéficier de la familiarité apportée par une bonne gorgée de l’équipe exerçant son métier en Premier League ensemble. Sinon, ils égaleront leur plus longue sécheresse de tous les temps (1970 à 1994) en passant au moins 24 ans entre les trophées – et cela ne vaut pas la peine d’y penser.

Équipe du Brésil pour la Coupe du monde 2022

Équipe du Brésil pour la Coupe du monde 2022 : La dernière équipe de 26 joueurs

GK : Alisson Becker (Liverpool)

GK : Ederson (Manchester City)

GK : Weverton (Palmeiras)

Défenseur : Dani Alves (UNAM)

Défenseur : Thiago Silva (Chelsea)

Défenseur : Marquinhos (PSG)

Défenseur : Danilo (Juventus)

Défenseur : Alex Telles (Séville)

Défenseur : Alex Sandro (Juventus)

Défenseur : Eder Militao (Real Madrid)

Défenseur : Bremer (Juventus)

Milieu : Bruno Guimarães (Newcastle)

MF : Casemiro (Manchester United)

Milieu : Lucas Paqueta (Lyon)

Milieu : Fabinho (Liverpool)

MF : Fred (Manchester United)

Milieu central : Everton Ribeiro (Flamengo)

AT : Neymar (PSG)

AT : Gabriel Jesus (Arsenal)

AT : Vinicius Junior (Real Madrid)

AT : Antony (Manchester United)

AT : Richarlison (Tottenham)

AT : Raphinha (Barcelone)

AT : Rodrygo (Real Madrid)

AT : Gabriel Martinelli (Arsenal)

AT : Pedro (Flamengo)

Meilleurs buteurs du Brésil

2 buts – Richarlison

Cartons jaunes du Brésil

Aucun joueur brésilien n’a reçu de carton jaune lors de la Coupe du monde 2022.

Entraîneur du Brésil

Qui est l’entraîneur du Brésil pour la Coupe du monde 2022 ?

Figure charismatique qui ressemble parfois à un prêtre pour sa façon de s’habiller et de parler, Tite a déjà annoncé qu’il quitterait son poste après la Coupe du monde. Il a transformé l’équipe après le 7-1 Götterdammerung en 2014 et leur sortie de la phase de groupes de la Copa America deux ans plus tard. Ce sera un homme difficile à remplacer.

Le joueur vedette du Brésil

Qui est le meilleur joueur du Brésil ?

Neymar n’est qu’à deux buts d’égaler le record de Pelé en tant que meilleur buteur de tous les temps du Brésil. Si cela ne suffit pas, la superstar du PSG a déjà laissé entendre que ce pourrait être sa dernière Coupe du monde. Aujourd’hui âgé de 30 ans, plus mature et doté d’un casting de soutien talentueux, le n°10 doit diriger son équipe et laisser derrière lui la comédie théâtrale.

Combien de joueurs le Brésil emmènera-t-il à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19 – tandis que la Copa America de l’année dernière a autorisé des équipes de 28 joueurs.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.