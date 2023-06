Équipe d’Italie pour la Coupe du monde féminine 2023 : les dernières convocations

L’équipe d’Italie pour la Coupe du monde féminine 2023 se rassemble maintenant, Le Azzurre cherchant à améliorer le quart de finale de 2019.

Les Italiens ont connu un Euro décevant l’été dernier en phase de groupes avec un seul but – mais l’espoir est grand pour une bonne performance cette fois-ci. Quelques-uns des noyaux de 2017 sont toujours en remorque et la Serie A est désormais entièrement professionnelle, ce qui constitue un énorme pas en avant pour le football féminin italien.

L’attaquante talismanique Cristiana Girelli a maintenant 33 ans et il est peu probable qu’elle fasse un autre tournoi, Manuela Giugliano est une meneuse de jeu profonde typiquement italienne à la base du milieu de terrain à trois femmes et Aurora Galli est une rareté de cette équipe en tant que joueuse basée en dehors de l’Italie – elle est devenue la première italienne de la WSL lorsqu’elle a rejoint Everton.

L’équipe féminine d’Italie a réussi à se qualifier pour les deux dernières Coupes du monde – ce que les hommes n’ont pas réussi – alors que les deux équipes entrent dans des époques très différentes. C’est l’équipe féminine qui n’a pas réussi à en faire quatre de suite entre 2003 et 2015 et avec le retour des projecteurs sur elles, il y a de l’espoir que de jeunes joueuses comme Arianna Caruso et Angelica Soffia prennent le relais et s’imposent comme la prochaine génération.

Et tandis que leur groupe est mené par une puissante équipe suédoise, la deuxième place est à gagner : le deuxième affrontera probablement les États-Unis. C’est une course délicate mais que ce groupe appréciera sans aucun doute, avec beaucoup de regrets d’une lugubre exposition à l’Euro en Angleterre.

L’Italie est dans le groupe G de la Coupe du monde avec l’Argentine, la Suède et l’Afrique du Sud, leur premier match de Coupe du monde est contre l’Argentine le 24 juillet et ci-dessous est la dernière série d’appels à leur équipe nationale avant de nommer une équipe de Coupe du monde d’ici à Juillet.

Équipe d’Italie pour la Coupe du monde féminine 2023

G : Laura Giuliani (AC Milan)

G : Katja Schroffenegger (Fiorentina)

G : Roberta Aprile (Juventus)

Défenseur : Angelica Soffia (AC Milan)

Défenseur : Alice Tortelli (Fiorentina)

Défenseur : Elisa Bartoli (Roma)

Défenseur : Maria Luisa Filangeri (Sassuolo)

Défenseuse : Lucia Di Guglielmo (Roma)

Défenseur : Lisa Boattin (Juventus)

Défenseur : Martina Lenzini (Juventus)

MF : Aurora Galli (Everton)

MF : Manuela Giugliano (Roma)

MF : Flaminia Simonetti (Inter Milan)

MF : Martina Rosucci (Juventus)

MF : Arianna Caruso (Juventus)

Milieu : Giada Greggi (Roma)

AT : Michela Catena (Fiorentina)

AT : Valentina Giacinti (Roma)

AT : Cristiana Girelli (Juventus)

AT : Sofia Cantore (Juventus)

AT : Agnese Bonfantini (Juventus)

AT : Benedetta Glionna (Roma)

AT : Martina Piemonte (AC Milan)

Entraîneur Italie

Qui est le manager de l’Italie ?

Bien considérée dans le football italien, Milena Bertolini exige le respect : et a même agacé les supporters de la Roma quand elle a frappé l’explosion de l’attaquant boudeur Nicolo Zaniolo vers un arbitre, lui disant de « s’éduquer ». Typiquement comme Sacchi dans la philosophie, l’Italie joue haut défensivement avec beaucoup de mouvement entre les attaquants, car Bertolini a été crédité d’avoir restauré la confiance et la verve d’une nation qui a passé deux décennies dans le désert de la Coupe du monde avant son arrivée.

Quand l’équipe d’Italie sera-t-elle annoncée ?

La saison étant maintenant terminée en Italie, l’équipe italienne sera désormais constituée d’ici juillet, lorsque le tournoi débutera Down Under.

L’équipe d’Italie pour la Coupe du monde féminine sera composée de 23 joueuses. Malgré les demandes de certains pays d’étendre la taille des équipes, comme cela a été fait avec la Coupe du monde masculine au Qatar, elles seront limitées à une équipe plus petite de seulement 23 personnes.