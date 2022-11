Équipe d’Iran pour la Coupe du monde 2022 : Carlos Queiroz annonce la dernière équipe de 25 joueurs

L’équipe iranienne pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée, le manager Carlos Queiroz révélant une équipe finale de 25 joueurs, choisissant de ne pas occuper la place restante allouée pour le tournoi.

Faisant une cinquième apparition lors des sept dernières Coupes du monde avec une équipe prometteuse et un tirage au sort décent en phase de groupes, l’Iran avait l’espoir de faire les KO pour la première fois bouleversé par sa propre FA.

Un changement d’entraîneur effectué aussi tard qu’en septembre leur a donné peu de temps pour s’adapter et se préparer. Les problèmes d’organisation hors terrain pourraient-ils à nouveau affecter les questions sur le terrain? Peut-être – mais le retour de Carlos Queiroz a ensuite mené l’Iran à la victoire sur un Uruguay fort et à un match nul contre le Sénégal de Sadio Mane.

L’Iran a une équipe équilibrée et expérimentée avec une attaque puissante et une défense organisée, avec de nombreuses stars restantes de Russie 2018. Leur attaque est particulièrement divertissante, la star de Porto Mehdi Taremi et l’attaquant du Bayer Leverkusen Sardar Azmoun marquant en moyenne un but tous les deux matchs. Alireza Beiranvand est également un gardien solide et très sous-estimé.

Cependant, le chaos lié à l’entraîneur cet été a divisé le vestiaire de l’Iran.

La FA ne voulait plus de Dragan Skocic, après avoir remporté 15 victoires en 18 matchs en charge à partir de février 2020, licenciant le Croate en juillet de cette année, le réintégrant quelques jours plus tard, puis le licenciant à nouveau. Azmoun a fait campagne pour que Skocic reste, tandis que Taremi et Alireza Jahanbakhsh ont déclaré qu’ils voulaient que Queiroz revienne. Même si Queiroz connaît bien cette équipe et comment la mettre en place, de telles tensions ne se résorbent pas facilement.

Leurs matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde du Qatar 2022 contre les États-Unis, le Pays de Galles et l’Angleterre vont probablement se transformer en cirque médiatique, en particulier contre l’ancienne nation, ce dont les joueurs ne veulent pas. Les politiciens et les journalistes veilleront à ce qu’il y ait un farrago, et avec deux groupes d’opposants britanniques également, c’est l’Iran contre l’Occident anglophone – au Qatar de tous les pays.

Équipe d’Iran pour la Coupe du monde 2022

GK : Alireza Beiranvand (Persépolis)

G : Hossein Hosseini (Esteghlal)

G : Amir Abedzadeh (Ponferradina)

GK : Payam Niazmand (Sepahan)

Défenseur : Ehsan Hajsafi (AEK Athènes)

Défenseur : Morteza Pouraliganji (Persépolis)

Défenseur : Ramin Rezaeian (Sepahan)

Défenseur : Milad Mohammadi (AEK Athènes)

Défenseur : Shojae Khalilzadeh (Al-Ahli)

Défenseur : Hossein Kanaanizadegan (Al-Ahli)

Défenseur : Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb)

Défenseur : Majid Hosseini (Kayserispor)

Défenseur : Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal)

Défenseur : Abolfazl Jalali (Esteghlal)

MF : Vahid Amiri (Persépolis)

MF : Saeid Ezatolahi (Vejle)

MF : Mehdi Torabi (Persépolis)

MF : Saman Ghoddos (Brentford)

Milieu : Ali Gholizadeh (Charleroi)

MF : Ahmad Nourollahi (Shabab Al Ahli)

Milieu : Ali Karimi (Kayserispor)

AT : Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord)

AT : Mehdi Taremi (Porto)

AT : Karim Ansarifard (Omonia)

AT : Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen)

Meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2022 en Iran

2 buts : Mehdi Taremi

Cartons jaunes pour la Coupe du monde 2022 en Iran

1 jaune : Alireza Jahanbaksh, Morteza Pouraliganji

Entraîneur iranien

Qui est l’entraîneur de l’Iran pour la Coupe du monde 2022 ?

Carlos Queiroz a dirigé l’Iran de 2011 à 2019, emmenant l’équipe Melli à deux Coupes du monde, mais le retour sensationnel du vétéran portugais – après avoir échoué à emmener la Colombie ou l’Égypte au Qatar 2022 – a divisé l’opinion en Iran, applaudi avec enthousiasme par certains et fortement critiqué par les autres. L’homme de 69 ans sera à l’honneur.

Joueur vedette iranien

Qui est le meilleur joueur iranien ?

Le transfert de Sardar Azmoun en janvier au Bayer Leverkusen n’a pas encore apporté de feux d’artifice, mais il reste la star la plus brillante de l’Iran, même lorsqu’il recherche sa meilleure forme. Le joueur de 27 ans a marqué 41 buts en 65 matches pour son pays – seule la paire légendaire de Karim Bagheri et Ali Daei a été plus prolifique. C’est un prédateur chic et élégant du banc des pénalités.

Combien de joueurs l’Iran est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19 – tandis que la Copa America de l’année dernière a autorisé des équipes de 28 joueurs.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.