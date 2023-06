Équipe d’Haïti pour la Coupe du monde féminine 2023 : les dernières convocations

L’équipe d’Haïti pour la Coupe du Monde Féminine 2023 se rassemble maintenant, comme Les Grenadières préparer une toute première Coupe du monde.

Pour arriver ici, Haïti a dû gagner un barrage inter-confédération, battant le Sénégal et le Chili pour atteindre la finale. Classée 53e au monde, la nation de la CONCACAF est l’un des outsiders de rang du tournoi – et elle a eu la lourde tâche d’être placée dans un groupe avec des poids lourds européens et des équipes expérimentées à ce niveau.

Pour mettre les choses en perspective, cela fait 32 ans que la nation n’a pas quitté la phase de groupes du Championnat CONCACAF W pour la dernière fois, sans parler d’un tournoi majeur. Ils n’ont jamais participé à une Coupe du monde ou à des Jeux olympiques et n’ont disputé que deux matchs aux Jeux panaméricains – ils ont perdu les deux. L’équipe masculine n’a disputé qu’une seule Coupe du monde – et affiche un record de 0 % de victoires.

Ainsi, bien que ce tournoi soit une énorme affaire pour la nation, très peu de choses sont attendues. Un but serait considéré comme quelque chose à célébrer : Haïti a été battu 5-0 en novembre dernier par le Portugal, une autre des équipes les plus faibles de ce tournoi.

Pourtant, ce groupe donnera tout ce qu’il a – et ses trois stars remarquables sont des attaquants basés en France. La remarquable attaquante Nerilia Mondesir est à Montpellier, tandis que Roselord Borgella est à Dijon et Batcheba Louis est à Fleury 91. La première édition de la Women’s Gold Cup en 2024, donc la nation s’en servira comme expérience pour, espérons-le, être plus compétitive l’année prochaine.

Haïti est dans le groupe D de la Coupe du monde avec l’Angleterre, le Danemark et la Chine, leur premier match de Coupe du monde est contre l’Angleterre le 22 juillet et ci-dessous sont les appels les plus récents avant l’annonce d’une équipe de Coupe du monde.

Équipe d’Haïti pour la Coupe du monde féminine 2023: la dernière équipe de 23 joueuses avant de nommer une équipe pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande

G : Gabrielle Emilien (Gee-Gees d’Ottawa)

G : Kerly Theus (FC Miami City)

Défenseur : Chelsea Surpris (Yzeure)

Défenseur : Tabita Joseph (Brest)

Défenseur : Betina Petit-Frère (Brest)

Défenseur : Claire Constant (Torrense)

Défenseur : Milan Pierre-Jérôme (George Mason Patriots)

Défenseur : Kethna Louis (Reims)

Défenseur : Ruthny Mathurin (Louisiana Ragin’ Cajuns)

MF : Jennyfer Limage (Grenoble)

MF : Maudeline Moryl (Grenoble)

MF : Melchie Dumornay (Reims)

MF : Danielle Etienne (Fordham Rams)

MF : Sherly Jeudy (Grenoble)

MF : Noa Ganthier (Weston FC)

MF : Dayana Pierre-Louis (Issy)

MF : Deborah Bien-Aime (FIU Panthers)

AT : Batcheba Louis (Fleury)

AT : Nerilia Mondésir (Montpellier)

AT : Roseline Eloissaint (Nantes)

AT : Darlina Joseph (Grenoble)

AT : Shwendesky Joseph (Zénith)

Entraîneur d’Haïti

Qui est le manager d’Haïti ?

Nicolas Delépine a pris le poste d’Haïti à la condition qu’il puisse toujours diriger l’équipe féminine de Grenoble Foot en France. Naturellement, son équipe est composée d’Haïtiens basés en France – dont Jennyfer Limage, Maudeline Moryl et Darlina Joseph qui ont tous travaillé avec Delepine au niveau national.

Quand l’équipe d’Haïti sera-t-elle annoncée ?

Avec plus de matches amicaux pour Haïti jusqu’à leur match d’ouverture de la phase de groupes maintenant, il est probable que leur équipe de Coupe du monde sera constituée dans les deux prochaines semaines.

Combien de joueurs Haïti est-il autorisé à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

L’équipe d’Haïti pour la Coupe du monde féminine sera composée de 23 joueuses. Malgré les demandes de certains pays d’étendre la taille des équipes, comme cela a été fait avec la Coupe du monde masculine au Qatar, elles seront limitées à une équipe plus petite de seulement 23 personnes.