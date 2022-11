Équipe d’Espagne pour la Coupe du monde 2022 et aperçu : la dernière équipe de 26 joueurs de Luis Enrique

L’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée, le manager Luis Enrique espérant qu’un mélange de jeunesse et d’expérience pourra aider l’équipe à remporter le tournoi le 18 décembre.

L’Espagne a été entraînée dans le groupe E lors de la Coupe du monde du Qatar et affrontera l’Allemagne, le Japon et le Costa Rica dans ce qui pourrait s’avérer difficile.

Ils ont réussi à se qualifier facilement pour le tournoi, malgré un match nul et une défaite sur leurs huit matchs cette fois-ci, ce qui représente l’une de leurs pires campagnes depuis l’Euro 92, le dernier tournoi majeur qu’ils ont raté. Ils ont toujours une équipe douée remplie de meneurs de jeu d’élite, et ils semblent toujours faire passer l’opposition dans une soumission aux yeux troubles, ce qui en fait sans doute l’une des équipes internationales les plus prévisibles.

La philosophie basée sur la possession qui a permis le succès de la Coupe du monde 2010 et de l’Euro 2008 et 2012 demeure, même si Xavi, Iniesta et Co sont partis. Douze ans après l’Afrique du Sud, le seul champion du monde restant est Sergio Busquets.

À 34 ans, Busquets ne jouera pas toujours 90 minutes, ni peut-être même commencer, mais avec Rodri une alternative de luxe, peu importe la façon dont l’Espagne joue. Ce dont Enrique a besoin, c’est de Busquets sur le terrain pour les moments vitaux, qu’il s’agisse de guider l’équipe vers une avance à l’heure de jeu ou en tant que finisseur pour voir les 20 dernières minutes.

Les adolescents de Barcelone Pedri et Gavi, ainsi que le pugnace Carlos Soler du PSG et le polyvalent Marcos Llorente de l’Atletico Madrid, fournissent l’un des meilleurs milieux de terrain du tournoi.

Le reste est plus problématique. La défense espagnole n’a concédé que cinq fois en qualifications, mais Enrique n’est pas sûr de sa meilleure combinaison. Dani Carvajal ou Cesar Azpilicueta devraient-ils commencer à l’arrière droit ? Qui associe Aymeric Laporte au centre : le peu convaincant Eric Garcia, ou un autre gaucher à Pau Torres ?

Devant, Ferran Torres – meilleur buteur des qualifications – est de retour dans la périphérie de Barcelone et Alvaro Morata reste peu convaincant, malgré son vainqueur de dernière minute contre le Portugal qui emmène La Roja en finale de la Ligue des Nations l’an prochain.

Après avoir été éliminée des tournois majeurs aux tirs au but en 1986, 1996 et 2002, une Espagne flatteuse pour tromper a subi le même sort contre la Russie 2018 et l’Euro 2020. Les fans de La Roja doivent penser : “Pas encore ?”

Équipe d’Espagne pour la Coupe du monde 2022

Équipe d’Espagne pour la Coupe du monde 2022 : la dernière équipe de 26 joueurs

GK : Unai Simon, Athletic Bilbao

GK : Robert Sanchez, Brighton

GK : David Raya, Brentford

Défenseur : Cesar Azpilicueta, Chelsea

Défenseur : Dani Carvajal, Real Madrid

Défenseur : Eric Garcia, Barcelone

Défenseur : Pau Torres, Villarreal

Défenseur : Jordi Alba, Barcelone

Défenseur : José Luis Gaya, Valence

Défenseur : Hugo Guillamon, Valence

Défenseur : Aymeric Laporte, Manchester City

MF : Sergio Busquets, Barcelone

MF : Rodri, Manchester City

MF : Gavi, Barcelone

MF : Pedri, Barcelone

MF : Carlos Soler, PSG

MF : Koke, Atlético Madrid

MF : Marcos Llorente, Atlético Madrid

AT : Pablo Sarabia, PSG

AT : Nico Williams, Athletic Bilbao

AT : Marco Asensio, Real Madrid

AT : Alvaro Morata, Atlético Madrid

AT : Ferran Torres, Barcelone

AT : Yeremy Pino, Villarreal

AT : Danny Olmo, RB Leipzig

Meilleurs buteurs

Voici les meilleurs buteurs espagnols de la Coupe du monde 2022 à ce jour :

2 buts – Ferran Torres

1 but – Dani Olmo

Marco Asensio

Gavi

Carlos Soler

Álvaro Morata

Cartons jaunes et suspensions

Il n’y a pas de joueurs espagnols sur les cartons jaunes de la Coupe du monde jusqu’à présent.

Entraîneur d’Espagne

Qui est le sélectionneur de l’Espagne pour la Coupe du monde 2022 ?

Luis Enrique est aux commandes depuis juillet 2018, à l’exception des quatre mois qu’il a passés en 2019 à s’occuper de sa fille mourante, après quoi il a abandonné l’assistant Roberto Moreno pour avoir été “déloyal” à sa place. En tant qu’ancien joueur de Barcelone et entraîneur triplé, Enrique a le profil et la philosophie de jeu parfaits pour diriger l’Espagne.

Joueur vedette de l’Espagne

Qui est le meilleur joueur espagnol ?

Pedri a joué presque toutes les minutes à l’Euro 2020, puis s’est rendu jusqu’à la finale olympique quelques semaines plus tard, donc ses problèmes de blessure en 2021/22 n’étaient pas une surprise. Le milieu de terrain de Barcelone, qui aura 20 ans au Qatar, a instantanément courtisé Enrique avec sa technique et sa vision sans faille – le patron voit Pedri alors que son Xavi et Iniesta se rejoignent.

Combien de joueurs l’Espagne est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.