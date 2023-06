Équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde féminine 2023 : l’équipe préliminaire de 30 joueuses nommée

L’équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde féminine 2023 se rassemble maintenant, alors que les Oranje cherchent à rebondir après un Euro 2022 décevant.

Les Néerlandais étaient l’un des favoris pour l’Euro en Angleterre mais se sont inclinés en quart de finale face à la France n’ayant pas réussi à mettre le feu au tournoi. L’entraîneur anglais Mark Parsons a payé l’échec avec son travail – et maintenant la Coupe du monde appelle avec ses propres défis.

Pour commencer, les Oranje seront sans leur chanteuse talismanique, Vivianne Miedema. L’attaquant emblématique d’Arsenal s’est blessé au LCA en 2022 et n’aura pas récupéré à temps pour la compétition. Il y a cependant beaucoup d’expérience ailleurs dans l’équipe préliminaire : les Pays-Bas comptent près de 1 500 sélections parmi les 30 stars appelées.

Parmi eux, l’ancienne coéquipière des Gunners de Miedema, Danielle van de Donk, disputera probablement sa dernière Coupe du monde, ayant 32 ans pendant le tournoi, tandis que Jill Roord et Lieke Martens seront également appuyées. Curieusement, il y a aussi trois commandes non plafonnées dans le mix.

La dernière fois, les Néerlandais ont été battus en finale en France : le consensus est qu’ils auront de la chance d’aller aussi loin cette fois. Leur premier match les oppose à un match revanche contre les États-Unis, tandis que leur dernier match de groupe est un affrontement crucial contre la Belgique voisine pour ce qui sera probablement la deuxième place.

Les Pays-Bas sont dans le groupe E de la Coupe du monde avec les États-Unis, le Vietnam et le Portugal, leur premier match de Coupe du monde est contre le Portugal le 23 juillet et ci-dessous se trouve leur équipe provisoire de 30 joueurs pour la Coupe du monde, annoncée en mai.

Équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde féminine 2023

G : Daphne van Domselaar (Twente)

G : Lize Kop (Ajax)

GK : Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag)

G : Jacintha Weimar (Feyenoord)

Défenseur : Stefanie van der Gragt (Inter Milan)

Défenseur : Dominique Janssen (VfL Wolfsbourg)

Défenseur : Kika van Es (PSV)

Défenseur : Merel van Dongen (Atlético Madrid)

Défenseur : Aniek Nouwen (AC Milan)

DF : Lynn Wilms (VfL Wolfsbourg)

Défenseur : Kerstin Casparij (Manchester City)

Défenseuse : Caitlin Dijkstra (Twente)

MF : Sherida Spitse (capitaine) (Ajax)

MF : Daniëlle van de Donk (Lyon)

MF : Jackie Groenen (Paris Saint-Germain)

MF : Jill Roord (VfL Wolfsbourg)

MF : Victoria Pelova (Arsenal)

MF : Damaris Egurrola (Lyon)

MF : Jill Baijings (Bayer Leverkusen)

Milieu central : Wieke Kaptein (Twente)

AT : Lieke Martens (Paris Saint-Germain)

AT : Shanice van de Sanden (Liverpool)

AT : Lineth Beerensteyn (Juventus)

AT : Renate Jansen (Twente)

AT : Esmee Brugts (PSV)

AT : Katja Snoeijs (Everton)

AT : Romée Leuchter (Ajax)

AT : Fenna Kalma (Twente)

AT : Tiny Hoekstra (Ajax)

AT : Alieke Tuin (Fortuna Sittard)

Entraîneur des Pays-Bas

Qui est l’entraîneur des Pays-Bas ?

L’amstellodamois Andries Jonker, 60 ans, est depuis un certain temps une figure influente du football masculin, avec des jalons dans sa carrière, notamment un passage en tant que manager du VfL Wolfsburg, un passage d’entraîneur par intérim au Bayern Munich, en tant qu’assistant de Louis van Gaal à Barcelone et en restructurant le Arsenal Hale End Academy dans le facteur talent qui a produit Bukayo Saka. Chef expérimenté, il a occupé temporairement le poste de patron des femmes néerlandaises il y a plus de deux décennies.

Quand l’équipe des Pays-Bas sera-t-elle annoncée ?

Avec l’équipe préliminaire déjà nommée, sept noms seront abandonnés d’ici le début du tournoi.

Combien de joueurs les Pays-Bas sont-ils autorisés à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

L’équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde féminine sera composée de 23 joueuses. Malgré les demandes de certains pays d’étendre la taille des équipes, comme cela a été fait avec la Coupe du monde masculine au Qatar, elles seront limitées à une équipe plus petite de seulement 23 personnes.