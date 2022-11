Équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2022: Louis van Gaal annonce la dernière équipe de 26 joueurs

L’équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée par le manager Louis van Gaal, réduisant sa liste provisoire de 39 joueurs à seulement 26 joueurs.

Les Pays-Bas se dirigent vers la Coupe du monde du Qatar 2022 après avoir été tirés au sort dans le groupe A, aux côtés des hôtes du Qatar, du Sénégal et de l’Équateur, et auront certainement envie de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Pour une puissance du football comme les Pays-Bas, les huit années écoulées depuis 2014 ont semblé une éternité.

Lorsque Robin van Persie, Daley Blind et Gini Wijnaldum ont frappé pour battre les hôtes du Brésil 3-0 lors des barrages pour la troisième place de la Coupe du monde 2014, vous auriez eu un bon prix pour les Néerlandais devant attendre 2021 pour le prochain. grand tournoi. Le fait de ne pas se qualifier pour l’Euro 2016 ou la Russie 2018 reflétait un profond malaise footballistique néerlandais.

La qualification pour Qatar 2022 n’a pas été facile non plus. Cela a commencé par une défaite 4-2 en Turquie en mars 2021 et, après des victoires contre les vairons de la Lettonie et de Gibraltar, un Euro 2020 frustrant – totalement dominé par les Cezchs en huitièmes de finale – a donné aux Orangie une tâche difficile pour éviter de nouvelles calamités.

Frank de Boer a été rapidement licencié et remplacé par Louis van Gaal, qui est sorti de sa retraite pour répondre une troisième fois à l’appel désespéré de son pays, ce qui signifie que les 14 nominations de l’équipe nationale au cours des 30 dernières années ont été partagées par les neuf mêmes entraîneurs.

Des victoires convaincantes à domicile ont suivi contre le Monténégro (4-0) et la Turquie (6-1), mais tout est devenu un peu nerveux avec un abandon inattendu d’une avance de 2-0 pour faire match nul l’avant-dernier match au Monténégro, ce qui signifie que les Néerlandais ont dû éviter perdre contre la Norvège. Les buts de feu Steven Bergwijn et Memphis Depay ont mis fin à l’attente.

Depuis lors, le talent s’est épanoui chez les nouveaux arrières latéraux de Manchester United Tyrell Malacia et Cody Gakpo du PSV, tandis que les milieux de terrain Teun Koopmeiners et Steven Berghuis ont également progressé. Avec de grands noms jouant pour de grands clubs – Mathijs de Ligt maintenant au Bayern Munich, Virgil van Dijk à Liverpool et Frenkie de Jong et Memphis toujours à Barcelone – un sentiment d’optimisme est revenu.

Ils devront cependant apprendre à ne pas paniquer. La défaite face à la Turquie a ravivé les souvenirs d’une défaite 3-0 face à la même équipe en 2015, qui a été cruciale pour les Pays-Bas manquant l’Euro 2016 et le coup d’envoi d’années de tourmente. Cette fois, avec la main ferme de Van Gaal, tout s’est bien passé.

Il y a un très bon mélange d’expérience et de talent passionnant dans cette équipe équilibrée, dont l’entraîneur d’élite a délié un vestiaire historiquement défié. Les générations vont et viennent, et il y a des intermèdes difficiles : après 2014, il a fallu longtemps aux Pays-Bas pour se remettre des départs à la retraite de Van Persie, Wesley Sneijder et Arjen Robben. Ce niveau de talent vedette n’est peut-être pas là, mais la force en profondeur dans toute l’équipe l’est sans aucun doute.

Cependant, contrairement à la France, disons, ils manquent de vainqueurs de match authentiques et cohérents. Sortez De Jong et Memphis et c’est une équipe très différente. Plus inquiétant, l’été mouvementé de cette paire, au cours duquel Barcelone a essayé et échoué à les vendre, pourrait signifier qu’ils entrent dans la Coupe du monde gravement insuffisamment cuits, avec leur temps de jeu au Camp Nou limité.

C’est loin d’être idéal pour les deux joueurs les plus créatifs de cette équipe néerlandaise, et – murmurez-le – Van Dijk commence à montrer quelques signes d’usure.

Équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2022

Équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2022 : La dernière équipe de 26 joueurs

GK : Andries Noppert, Heerenveen

GK : Remko Pasveer, Ajax

GK : Justin Bijlow, Feyenoord

Défenseur : Virgil van Dijk, Liverpool

Défenseur : Nathan Ake, Manchester City

Défenseur : Daley Blind, Ajax

Défenseur : Stefan de Vrij, Inter

Défenseur : Denzel Dumfries, Inter

Défenseur : Tyrell Malacia, Manchester United

Défenseur : Jurrien Timber, Ajax

Défenseur : Jérémie Frimpong, Bayer Leverkusen

Défenseur : Matthijs de Ligt, Bayern Munich

Milieu central : Steven Berghuis, Ajax

MF : Frenkie de Jong, Barcelone

MF : Davy Klaassen, Ajax

MF : Marten de Roon, Atalante

MF : Teun Koopmeiners, Atalante

Milieu : Kenneth Taylor, Ajax

MF : Xavi Simons, PSV

AT : Luuk de Jong, PSV

AT : Noa Lang, Club Bruges

AT : Steven Bergwijn, Tottenham

AT : Memphis Depay, Barcelone

AT : Wout Weghorst, Besiktas

AT : Cody Gakpo, PSV

AT : Vincent Janssen, Royal Antwerp

Meilleurs buteurs des Pays-Bas

3 objectifs : Cody Gakpo, 1 but : Davy Klaassen, Frenkie de Jong

Cartons jaunes Pays-Bas

1 jaune : Matthijs de Ligt, Nathan Ake

Entraîneur des Pays-Bas

Qui est l’entraîneur des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2022 ?

Ayant pris en charge son pays à deux reprises auparavant, Louis van Gaal fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ce soit une troisième chance dans ce qui sera probablement son dernier emploi dans le football. Il tentera de recréer la dynamique acquise par son équipe en 2014, où le Néerlandais a surpris tout le monde en terminant troisième. Ils n’ont toujours pas gagné la Coupe du monde. Il ne pouvait pas… n’est-ce pas ?

Joueur vedette des Pays-Bas

Qui est le meilleur joueur des Pays-Bas ?

il a remporté tous les grands trophées au niveau des clubs, mais Virgil van Dijk n’a jamais joué pour son pays dans un tournoi majeur après avoir raté le Championnat d’Europe retardé l’été dernier en raison d’une opération au genou. Après un début de saison lent avec Liverpool, le joueur de 31 ans sera déterminé à montrer qu’il est toujours l’un des meilleurs défenseurs du monde.

Combien de joueurs les Pays-Bas sont-ils autorisés à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19.

Désormais, des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.