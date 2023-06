Équipe des États-Unis pour la Coupe du monde féminine dirigée par Alex Morgan et Megan Rapinoe

L’entraîneur des États-Unis, Vlatko Andonovski, a nommé mercredi son équipe de 23 joueuses pour la Coupe du monde féminine 2023, avec Alex Morgan et Megan Rapinoe tous deux choisis dans l’équipe pour la quatrième fois de leur carrière et 14 joueuses faisant leurs débuts en Coupe du monde.

La vétéran Julie Ertz a également fait la coupe après son retour d’une blessure en avril après une longue période d’absence du match, tandis qu’Alyssa Thompson, sa coéquipière du Angel City FC et NWSL n ° 1 en 2023, a également été incluse pour le tournoi en Australie et la Nouvelle-Zélande, qui débutera le 20 juillet.

Rapinoe est la joueuse la plus âgée de la liste à 37 ans. Elle aura 38 ans le 5 juillet.

Thompson est la plus jeune joueuse de la liste à 18 ans. Elle est la quatrième adolescente et la deuxième plus jeune joueuse à être nommée sur une liste de la Coupe du monde américaine derrière la seule entraîneure adjointe actuelle de l’USWNT, Tiffany Roberts Sahaydak.

Les Américaines, doubles championnes en titre, seront privées de leur capitaine et défenseure vétéran Becky Sauerbrunn, qui a été exclue de l’équipe en raison d’une blessure au pied qu’elle a subie en avril.

Sauerbrunn, qui a remporté deux Coupes du monde avec l’USWNT, a confirmé dans un communiqué qu’elle ne se remettrait pas à temps de sa blessure et qu’elle raterait le tournoi. Elle est l’une des nombreuses joueuses américaines blessées à manquer le tournoi, dont l’attaquante Mallory Swanson, qui s’est blessée au genou en avril.

Les piliers du milieu de terrain Sam Mewis et Catarina Macario sont également écartés.

« La tâche de sélectionner une équipe pour la Coupe du monde n’est jamais facile, mais je suis fier des joueurs pour leur éthique de travail et leur concentration pendant le processus et de notre personnel d’entraîneurs pour avoir fait le travail pour constituer la meilleure équipe possible », a déclaré Andonovski. . « Ce sont les joueurs qui ont le plus d’impact sur notre environnement ; ils se poussent les uns les autres pour être meilleurs, et je sais qu’en tant que groupe, ils sont extrêmement motivés pour rendre notre pays fier à la Coupe du monde.

« Chaque joueur a un parcours différent pour arriver à ce point, donc notre liste a des histoires incroyables, et nous avons un très bon mélange de vétérans et de jeunes joueurs. »

Les États-Unis affronteront les Pays-Bas, le Vietnam et le Portugal dans le groupe E, tous ses matches se déroulant en Nouvelle-Zélande. L’édition 2023 de la Coupe du monde féminine sera la première à inclure 32 équipes, contre 24 lors des deux précédentes, toutes deux remportées par les États-Unis.

Composition complète de l’équipe nationale féminine des États-Unis par poste (club ; sélections/buts) :

GARDIENS (3) : Aubrey Kingsbury* (Washington Spirit ; 1), Casey Murphy* (North Carolina Courage ; 14), Alyssa Naeher*** (Chicago Red Stars ; 90)

DÉFENSEURS (7) : Alana Cook* (OL Reign ; 24/1), Crystal Dunn** (Portland Thorns FC ; 131/24), Emily Fox* (North Carolina Courage ; 28/1), Naomi Girma* (San Diego Wave FC ; 15/0), Sofia Huerta* (OL Reign ; 29/0), Kelley O’Hara**** (NJ/NY Gotham FC ; 157/3), Emily Sonnett** (OL Reign ; 74/1 )

MILIEUX DE TERRAIN (7) : Savannah DeMelo* (Racing Louisville FC ; 0/0), Julie Ertz*** (Angel City FC ; 118/20), Lindsey Horan** (Olympique Lyon, FRA ; 128/27), Rose Lavelle* * (OL Reign ; 88/24), Kristie Mewis* (NJ/NY Gotham FC ; 51/7), Ashley Sanchez* (Washington Spirit ; 24/3), Andi Sullivan* (Washington Spirit ; 44/3)

ATTAQUANTS (6) : Alex Morgan**** (San Diego Wave FC ; 206/121), Megan Rapinoe**** (OL Reign ; 199/63), Trinity Rodman* (Washington Spirit ; 17/2), Sophia Smith * (Portland Thorns FC ; 29/12), Alyssa Thompson* (Angel City FC ; 3/0), Lynn Williams* (NJ/NY Gotham FC ; 52/15)