Équipe des États-Unis pour la Coupe du monde 2022 et aperçu: Gregg Berhalter annonce la dernière équipe de 26 joueurs

L’équipe des États-Unis pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée par le manager Gregg Berhalter, l’attaquant de Chelsea Christian Pulisic devant diriger l’équipe au Qatar.

Les États-Unis ont été tirés au sort aux côtés de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Iran dans le groupe B de la Coupe du monde du Qatar 2022, des épreuves difficiles qu’ils devront surmonter s’ils veulent être à la hauteur de leurs ambitions d’atteindre les huitièmes de finale.

Cependant, les États-Unis ont déjà battu l’une des nations en Coupe du monde. Dans “Miracle on Grass” des années 1950, les États-Unis ont infligé la défaite la plus choquante en Coupe du monde de l’histoire de l’Angleterre. Soixante ans plus tard, un match nul 1-1 avec Rooney, Lampard, Gerrard & Co signifiait que l’USMNT était en tête de son groupe devant les Three Lions.

Peuvent-ils réussir un triplé de surprises en Coupe du monde contre l’Angleterre ? Les espoirs sont grands pour une course à élimination directe avec une récolte de jeunes en herbe, avant leurs fonctions de co-accueil en 2026.

Ils devront cependant trouver une certaine cohérence, ce qui peut être difficile pour une équipe dont la moyenne d’âge est de 24 ans. Après avoir battu le Mexique lors de la finale de la Gold Cup 2021, les attentes de qualification se sont intensifiées, mais les défaites contre le Costa Rica et le modeste Panama, et un point sur six contre le Canada, étaient symptomatiques d’une équipe qui souffle le chaud et le froid.

Malgré l’âge de l’équipe, les USA ont une forte mentalité. Le jeune USMNT n’a pas peur, sa capacité à exploser les poumons pour récupérer le ballon – illustrée par Weston McKennie de la Juventus et Tyler Adams de Leeds ensemble au milieu de terrain – définissant une pression élevée suffocante. Blessé pendant une grande partie de 2021-22, l’ailier adolescent Gio Reyna joue à nouveau pour le Borussia Dortmund et concourt pour une place de départ en Coupe du monde avec Christian Pulisic, Timothy Weah, Josh Sargent, Brenden Aaronson et plus encore.

Cette inexpérience pourrait cependant prouver leur chute. Le fait de ne pas se qualifier en 2018 fait de DeAndre Yedlin le seul joueur de l’équipe à compter des minutes de Coupe du monde à son actif. Le leader défensif Miles Robinson déchirant son Achille est un coup dur, avec des options de défenseur central pour le partenaire Walker Zimmerman limitées à Tim Ream ou Cameron Carter-Vickers du Celtic.

Avec l’ère de Brad Friedel, Kaser Keller et Tim Howard dans le passé, garder les adversaires à distance s’avérera également une tâche difficile pour les gardiens de but américains. Faire face à leur capitaine basé aux États-Unis, Gareth Bale, pourrait encore embarrasser la nation, mais une place à élimination directe les aidera certainement à se préparer davantage pour accueillir le tournoi en 2026.

Équipe des États-Unis pour la Coupe du monde 2022

Équipe des États-Unis pour la Coupe du monde 2022 : La dernière équipe de 26 joueurs

GK : Ethan Horvath (Luton)

GK : Sean Johnson (New York)

G : Matt Turner (Arsenal)

DF : Cameron Carter-Vickers (celtique)

Cameron Carter-Vickers (celtique) Défenseur : Sergino Dest (AC Milan)

Défenseur : Aaron Long (New York Red Bulls)

Défenseur : Shaq Moore (Nashville)

Défenseur : Tim Ream (Fulham)

Défenseur : Antonee Robinson (Fulham)

Défenseur : Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Défenseur : DeAndre Yedlin (Miami)

Défenseur : Walker Zimmerman (Nashville)

MF : Brenden Aaronson (Leeds)

MF : Kellyn Acosta (Los Angeles)

MF : Tyler Adams (Leeds)

MF : Luca de la Torre (Celta Vigo)

MF : Weston McKennie (Juventus)

MF : Yunus Musah (Valence)

MF : Cristian Roldan (Seattle)

AT : Jesus Ferreira (Dallas)

AT : Jordan Morris (Seattle)

AT : Christian Pulisic (Chelsea)

AT : Gio Reyna (Borussia Dortmund)

AT : Josh Sargent (Norwich)

AT : Tim Weah (Lille)

AT : Haji Wright (Antalspor)

Meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2022 aux États-Unis

1 but : Timothy Weah

Cartons jaunes pour la Coupe du monde 2022 aux États-Unis

Cartons jaunes : Tim Ream, Sergino Dest, Weston McKennie, Kellyn Acosta

Responsable États-Unis

Qui est l’entraîneur des États-Unis pour la Coupe du monde 2022 ?

Faisant partie des quarts de finalistes des États-Unis en 2002, Gregg Berhalter a fait ses armes d’entraîneur en Suède avec Hammarby, puis de retour chez lui à Columbus Crew. Il fait confiance à la jeunesse depuis ses débuts en décembre 2018, abandonnant les stars plus âgées Jozy Altidore et Michael Bradley au profit d’un système à rythme élevé. Il a remporté la Gold Cup 2021 de l’USMNT.

joueur vedette des États-Unis

Qui est le meilleur joueur des USA ?

Les cinq buts de Christian Pulisic ont fait la différence lors des qualifications – il est maintenant temps pour Captain America, qui a fait ses débuts à 17 ans en 2016, d’ajouter de la constance. L’ailier de Chelsea n’a pas pu s’établir sous Thomas Tuchel, ce qui a conduit à des suggestions ironiques selon lesquelles l’Américain Todd Boehly aurait licencié Tuchel pour élever les espoirs de son pays au Qatar.

Combien de joueurs les États-Unis sont-ils autorisés à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19 – tandis que la Copa America de l’année dernière a autorisé des équipes de 28 joueurs.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.