Équipe d’entraînement de la Coupe du monde de rugby en Écosse : les capitaines de Jamie Ritchie ont élargi le groupe de 41 joueurs nommés par Gregor Townsend | Actualités du rugby à XV

Le capitaine Jamie Ritchie, l’entraîneur-chef Gregor Townsend et le meneur de jeu Finn Russell chercheront à laisser une trace lors de la Coupe du monde en France en septembre.

Gregor Townsend a nommé une équipe d’entraînement élargie de 41 joueurs pour la Coupe du monde de rugby en Écosse, dirigée par le troisième ligne d’Édimbourg Jamie Ritchie.

L’équipe sera réduite à 33 joueurs avant la Coupe du monde en France, qui débutera en septembre, l’Écosse affrontant l’Afrique du Sud, l’Irlande, les Tonga et la Roumanie dans une poule B difficile.

Townsend, qui vient de signer un nouveau contrat de trois ans jusqu’en 2026 mardi, n’a nommé que deux joueurs non plafonnés dans le panel, sous la forme du deuxième ligne des Leicester Tigers Cameron Henderson et du centre des Glasgow Warriors Stafford McDowall.

Jonny Gray, deuxième ligne des Exeter Chiefs, n’a pas été inclus après s’être récemment blessé au genou, tandis que Fraser Brown et Mark Bennett sont parmi les absents les plus notables.

Le flanker de Glasgow Rory Darge et l’ailier d’Édimbourg Darcy Graham reviennent au bercail après une blessure, pour leurs premières participations aux tests de 2023.

Quatre joueurs du groupe d’entraînement représenteront l’Écosse lors d’une troisième Coupe du monde de rugby s’ils sont sélectionnés lors de la coupe finale : le tighthead WP Nel, le lock Grant Gilchrist, l’ouvreur Finn Russell et l’arrière Stuart Hogg (tous en vedette en 2015 et 2019). ) – ce dernier se retirant du rugby après le tournoi.

Le groupe de 41 joueurs se réunira pour un premier camp d’entraînement le 29 mai et affrontera des matchs de préparation contre la France, l’Italie et la Géorgie à Murrayfield en juillet et août, ainsi que la France à St Etienne.

« C’était vraiment difficile », a déclaré Townsend à propos de sa sélection. « Certaines positions ont nécessité beaucoup de débats, pas seulement hier mais ces dernières semaines.

« J’avais vraiment envie d’une équipe de 38 joueurs et je suppose que Jonny [Gray] ramassant sa blessure la semaine dernière, et quelques autres choses, il est arrivé à 40, puis il a été finalisé le 41.

« Cela montre simplement la profondeur que nous avons que nous avons laissé de côté certains joueurs de qualité et nous avons toujours tellement de qualité dans l’équipe. »

« Ça va être difficile [to cut the squad from 41 to 33]. Cela aurait été plus facile si c’était 38, car alors vous n’avez que cinq joueurs pour abandonner l’équipe.

« Mon objectif est de ramener cela à 33 rapidement, peut-être après le deuxième match de préparation. C’est ce que je regarde, afin que nous puissions commencer à travailler avec ces 33 dans les semaines d’entraînement, nous habituer à travailler ensemble, avec deux jeux après cela.

« Si nous pouvons descendre à 33, ce sera vraiment bien pour nos préparatifs pour la Coupe du monde.

« Les Six Nations étaient plus une équipe senior, nous avons choisi la meilleure équipe que nous pouvions constituer et nous n’avons pas fait beaucoup de changements parce que nous voulions garder autant de cohésion que possible, donc ça allait toujours être difficile pour les joueurs en dehors du groupe à venir alors que les joueurs se comportaient si bien dans les matchs et à l’entraînement.

« Il y a beaucoup de profondeur là-bas, donc si nous subissons des blessures, nous savons que nous avons des joueurs de qualité juste à l’extérieur de l’équipe. »

L’équipe d’entraînement écossaise de 41 joueurs pour la Coupe du monde de rugby

Attaquants (23) : Ewan Ashman (Sale Sharks) 7 sélections, Jamie Bhatti (Glasgow Warriors) 28 sélections, Dave Cherry (Edinburgh Rugby) 8 sélections, Andy Christie (Saracens) 4 sélections, Luke Crosbie (Edinburgh Rugby) 4 sélections, Scott Cummings (Glasgow Warriors) 25 sélections, Rory Darge (Glasgow Warriors) 7 sélections, Jack Dempsey (Glasgow Warriors) 9 sélections, Matt Fagerson (Glasgow Warriors) 33 sélections, Zander Fagerson (Glasgow Warriors) 58 sélections, Grant Gilchrist (Edinburgh Rugby) 62 sélections, Richie Grey (Glasgow Warriors) 73 sélections, Cameron Henderson (Leicester Tigers) non capé, Stuart McInally (Edinburgh Rugby) 47 sélections, WP Nel (Edinburgh Rugby) 54 sélections, Jamie Ritchie (Edinburgh Rugby, capitaine) 41 sélections, Pierre, Schoeman (Edinburgh Rugby) ) 21 sélections, Javan Sebastian (Scarlets) 3 sélections, Sam Skinner (Edinburgh Rugby) 25 sélections, Rory Sutherland (Ulster Rugby) 23 sélections, George Turner (Glasgow Warriors) 35 sélections, Murphy Walker (Glasgow Warriors) 2 sélections, Hamish Watson (Edimbourg Rugby) 57 sélections.

Dos (18): Jamie Dobie (Glasgow Warriors) 1 sélection, Darcy Graham (Edinburgh Rugby) 33 sélections, Chris Harris (Gloucester Rugby) 42 sélections, Adam Hastings (Gloucester Rugby) 27 sélections, Ben Healy (Munster Rugby) 1 sélections, Stuart Hogg (Exeter Chiefs) ) 100 sélections, George Horne (Glasgow Warriors) 20 sélections, Huw Jones (Glasgow Warriors) 36 sélections, Blair Kinghorn (Edinburgh Rugby) 43 sélections, Stafford McDowall (Glasgow Warriors) non plafonné, Ali Price (Glasgow Warriors) 61 sélections, Cameron Redpath (Bath Rugby) 5 sélections, Finn Russell (Racing 92) 69 sélections, Ollie Smith (Glasgow Warriors) 3 sélections, Kyle Steyn (Glasgow Warriors) 10 sélections, Sione Tuipulotu (Glasgow Warriors) 16 sélections, Duhan van der Merwe (Edinburgh Rugby ) 28 sélections, Ben White (Irlandais de Londres) 14 sélections.