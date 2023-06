Équipe d’entraînement de la Coupe du monde de rugby d’Angleterre: Beno Obano, Will Joseph libérés | Billy Vunipola subit une opération mineure au genou | Actualités du rugby à XV

Le pilier lâche Beno Obano est l’un des derniers joueurs à être exclu de l’équipe d’entraînement de la Coupe du monde de rugby en Angleterre

Beno Obano et Will Joseph ont été retirés de l’équipe d’entraînement de Steve Borthwick pour la Coupe du monde de rugby en Angleterre, qui n’a pas encore vu les joueurs de Sale et des Saracens ajoutés.

La RFU a confirmé une réduction de l’équipe de 38 à 36 joueurs, avec Bath loosehead Obano et le centre irlandais de Londres Joseph les joueurs à manquer.

Il a également été révélé que le numéro 8 des Sarrasins, Billy Vunipola, avait subi une intervention chirurgicale mineure au genou blessé vendredi. La ligne arrière des Lions britanniques et irlandais poursuivra sa rééducation, dans le but d’être disponible pour la sélection de la Coupe du monde de rugby en août.

Les finalistes de la Premiership Saracens et Sale verront leurs joueurs ajoutés à l’équipe d’entraînement sous peu, après la fin de leur période de repos de cinq semaines à la fin de cette semaine.

Le centre Will Joseph, qui a rejoint les Harlequins la semaine dernière, n’est pas non plus répertorié dans l’équipe mise à jour de 36 joueurs.

Le deuxième ligne Ollie Chessum (Leicester), le talonneur Luke Cowan-Dickie (Exeter), le centre Ollie Lawrence (Bath) et le talonneur Jack Walker (Harlequins) restent au camp pour poursuivre leur rééducation suite à une blessure.

L’aile irlandaise de Londres Ollie Hassell-Collins et les demis de mêlée Harry Randall (Bristol) et Ben Spencer (Bath) ont déjà été exclus de l’équipe.

« Je suis satisfait des progrès réalisés au cours des deux dernières semaines et nous attendons avec impatience un autre camp d’entraînement productif à Lensbury », a déclaré Borthwick lundi.

« Il reste encore un long chemin à parcourir avant d’être prêts pour une Coupe du monde, mais chaque jour, nous faisons un pas en avant. »

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, n’a pas encore été en mesure de nommer les joueurs des Saracens ou des Sale Sharks dans son équipe.

Borthwick annoncera sa dernière équipe d’entraînement pour la Coupe du monde à la fin du mois, le dernier groupe de 33 joueurs pour le tournoi devant être confirmé le 7 août après le premier match de préparation contre le Pays de Galles à Cardiff.

La Coupe du monde elle-même commence en septembre, l’Angleterre donnant le coup d’envoi de sa campagne de la poule D contre l’Argentine à Marseille le samedi 9 septembre.

Mise à jour de l’Angleterre RWC à 36 joueurs équipe d’entraînement :

Attaquants (19): Jamie Blamire (Newcastle), Dan Cole (Leicester), Alex Dombrandt (Harlequins), Tom Dunn (Bath), Charlie Ewels (Bath), Ellis Genge (Bristol), Joe Heyes (Leicester), Ted Hill (Bath), Courtney Lawes (Northampton), Lewis Ludlam (Northampton), Joe Marler (Harlequins ), George Martin (Leicester), Zach Mercer (Montpellier), Tom Pearson (Irlandais de Londres), Val Rapava-Ruskin (Gloucester), David Ribbans (Northampton), Kyle Sinckler (Bristol), Will Stuart (Bath), Sam Underhill ( Bain).

Dos (17): Henry Arundell (London Irish), Danny Care (Harlequins), Joe Cokanasiga (Bath), Fraser Dingwall (Northampton), Tommy Freeman (Northampton), Joe Marchant (Harlequins), Jonny May (Gloucester), Alex Mitchell (Northampton), Cadan Murley (Harlequins), Guy Porter (Leicester), Henry Slade (Exeter), Fin Smith (Northampton), Marcus Smith (Harlequins), Freddie Steward (Leicester), Jack van Poortvliet (Leicester), Anthony Watson (Leicester), Ben Youngs (Leicester).