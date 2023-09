Équipe d’Écosse pour l’Euro 2024 : l’équipe complète de Steve Clarke pour les éliminatoires de l’Euro 2024

L’équipe écossaise pour l’Euro 2024 arrivera plus tôt que vous ne le pensez, comme Steve Clarke et co. regardons vers le grand tournoi de l’été prochain en Allemagne.

L’Écosse a fait son retour tant attendu dans les tournois majeurs de football à l’Euro 2020 et, bien qu’elle ait raté une place à la Coupe du monde 2022, elle a jusqu’à présent connu une campagne de qualification parfaite pour l’Euro 2024.

Cinq victoires sur cinq – dont une mémorable victoire 2-0 contre l’Espagne à Hampden Park en mars – signifient que les Écossais ont pratiquement assuré une place à l’Euro 2024, où de grands noms comme Andy Robertson, Kieran Tierney et Scott McTominay espèrent briller. .

L’équipe d’Écosse

Équipe d’Écosse pour l’Euro 2024 : l’équipe pour les internationaux de septembre

Gardien de but : Angus Gunn (Norwich City)

GK : Robby McCrorie (Rangers)

GK : Zander Clark (Cœurs)

Défenseur : Aaron Hickey (Brentford)

Défenseur : Andy Robertson (Liverpool)

Défenseur : John Souttar (Rangers)

Défenseur : Kieran Tierney (Real Sociedad) prêté par Arsenal)

Défenseur : Jack Hendry (Al Ettifaq)

Défenseur : Ryan Porteous (Watford)

DF : Scott McKenna (Forêt de Nottingham)

Défenseur : Nathan Patterson (Everton)

Milieu de terrain : Scott McTominay (Manchester United)

Milieu de terrain : John McGinn (Aston Villa)

Milieu de terrain : Callum McGregor (Celtique)

Milieu de terrain : Billy Gilmour (Brighton)

Milieu de terrain : Stuart Armstrong (Southampton)

Milieu de terrain : Lewis Ferguson (Bologne)

Milieu de terrain : Ryan Jack (Rangers)

Milieu de terrain : Kenny McClean (Norwich City)

FW : Lyndon Dykes (QPR)

Extérieur : Che Adams (Southampton)

Extérieur : Ryan Christie (Bournemouth)

Extérieur : Kevin Nisbet (Millwall)

FW : Lawrence Shankland (Cœurs)

Numéros de l’équipe d’Écosse pour l’Euro 2024

Les effectifs n’ont pas encore été confirmés pour l’Euro 2024.

Sélectionneur de l’Écosse : Steve Clarke

Steve Clarke, sélectionneur de l’Écosse (Crédit image : Getty Images)

Nommé en 2019 après l’échec des espoirs de qualification automatique de l’Écosse pour l’Euro 2024, Steve Clarke a commencé à renverser la situation de son pays en le guidant vers la finale via la voie de qualification de la Ligue des Nations.

L’Écosse a terminé dernière d’un groupe contenant également d’anciens rivaux anglais lors du tournoi – où certains matchs ont eu lieu dans leur domicile de Hampden Park – mais leur transformation globale sous Clarke a été assez superbe, entraînant une progression constante dans le classement mondial de la FIFA.

Le joueur vedette de l’Écosse

Andy Robertson

Andy Robertson, le bruyant skipper écossais (Crédit image : Getty Images)

L’arrière gauche de Liverpool, Andy Robertson, est l’arrière gauche et l’homme principal de son pays, capitaine de l’Écosse depuis 2018.

L’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste, la carrière de Robertson l’a emmené dans un parcours remarquable depuis le club amateur de Queen’s Park jusqu’à Anfield, en passant par Dundee United et Hull City.

Il a tout gagné en club avec les Reds ; peut-il aider l’Écosse à sortir de la phase de groupes d’un tournoi majeur pour la toute première fois (en supposant qu’elle termine le travail en qualifications, bien sûr) ?

FAQ