Équipe de Zambie pour la Coupe du monde féminine 2023 : l’équipe préliminaire est annoncée

L’équipe zambienne de la Coupe du monde féminine 2023 est déjà entrée dans l’histoire en se qualifiant pour le tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais le manager Bruce Mwape ne se contente pas de s’arrêter là.

Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2023, la Zambie est devenue la toute première équipe d’un pays africain enclavé à atteindre une finale mondiale masculine ou féminine. Cette réalisation historique survient un an seulement après avoir terminé troisième de la Coupe d’Afrique des Nations féminine, où elles ont perdu de justesse face aux éventuels vainqueurs, l’Afrique du Sud.

Tirée au sort dans le groupe C, la Zambie affronte l’Espagne, le Costa Rica et le Japon, tous des matches difficiles pour ses débuts en Coupe du monde. Cependant, Mwape s’attend toujours à ce que la Zambie provoque un bouleversement.

« C’est difficile parce que nous affrontons des équipes qui ont joué plusieurs fois dans ces compétitions à un haut niveau », a-t-il déclaré. FIFA. « Ils ont une expérience que nous n’avons pas, et leurs joueurs ont été exposés à ce genre de tournois.

« Mais même si nous arrivons à peine, ce que je dirai, c’est que nous ne voulons pas seulement ajouter des chiffres au tournoi. D’après le peu d’expérience que nous avons acquise, je pense que nous sommes capables de défier n’importe quelle équipe. Ce ne sera pas facile, mais ce sont les autres qui pensent qu’on va y aller comme des outsiders. En ce qui me concerne, on va rivaliser.

« Le succès à la Coupe du monde va en fait ébranler le monde entier, car si nous réussissons, je suis sûr que les gens seront surpris. Certains d’entre eux ne sauront même pas où se trouve la Zambie. Pour eux, il s’agira de regarder sur une carte du monde pour le savoir. Mais rien n’est impossible. Les résultats peuvent aller dans les deux sens – et la victoire est possible.

Barbra Branda est sans aucun doute la joueuse la plus importante de la Zambie, ayant marqué 22 buts en seulement 10 sélections pour l’équipe nationale. A 23 ans, Branda mènera la ligne pour la Zambie en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La Zambie est dans le groupe C de la Coupe du monde avec le Costa Rica, l’Espagne et le Japon, leur premier match de Coupe du monde est contre le Japon le 22 juillet et ci-dessous est leur équipe provisoire de 35 joueurs, avant d’annoncer leur équipe finale de Coupe du monde d’ici le 9 juillet.

Équipe de Zambie pour la Coupe du monde féminine 2023

Équipe de Zambie pour la Coupe du monde féminine 2023 : Équipe préliminaire

GK : Catherine Musonda (Indeni Roses)

GK : Eunice Sakala (Nkwazi)

GK : Hazel Nali (Fatih Vatan)

GK : Chitete Munsaka (Elite Ladies)

G : Letisha Lungu (ZESCO Ndola Girls)

Défenseur : Margaret Belemu (Shanghai Shengli)

DF : Lushomo Mweemba (Buffles verts)

Défenseur : Esther Banda (BUSA)

DF : Agness Musase (Buffles verts)

Défenseur : Esther Siamfuko (Buffles verts)

Défenseur : Judith Soko (YASA)

Défenseur : Jacqueline Nkole (Indeni Roses)

Défenseur : Vast Phiri (ZESCO United)

DF : Mary Mulenga (Flèches rouges)

Défenseur : Pauline Zulu (Élite Dames)

Défenseur : Martha Tembo (BIIK Shymkent)

MF : Misozi Zulu (Hakkarigücü Spor)

MF : Evarine Katongo (ZISD)

MF : Mary Wilombe (Flèches rouges)

MF : Susan Banda (Flèches rouges)

MF : Rhoda Chileshe (Indeni Roses)

MF : Prisca Chilufya (Fatih Karagümrük)

MF : Avell Chitundu (ZESCO Ndola Girls)

MF : Xiomara Mapepa (Élite Dames)

MF : Comfort Selemani (Élite Dames)

MF : Ireen Lungu (BIIK Shymkent)

MF : Hellen Chanda (BIIK Shymkent)

AT : Lubandji Ochumba (Flèches rouges)

AT : Regina Chanda (ZANACO Ladies)

AT : Barbra Banda (Shanghai Shengli)

AT : Maylan Mulenga (Buffles verts)

Attaquant : Hellen Mubanga (Saragosse CFF)

AT : Racheal Nachula (Saragosse CFF)

AT : Grace Chanda (Madrid CFF)

AT : Racheal Kundananji (Madrid CFF)

Entraîneur Zambie

Qui est l’entraîneur de la Zambie ?

Bruce Mwape est l’actuel manager de l’équipe féminine de football de Zambie, un poste qu’il occupe depuis sa prise de fonction en mai 2018. L’homme de 63 ans a dirigé l’équipe de la Super League zambienne Nchanga Rangers avant de prendre la tête de l’équipe nationale.

Quand l’équipe de Zambie sera-t-elle annoncée ?

La Zambie confirmera son équipe finale pour la Coupe du monde 2023 le 9 juillet.

Combien de joueurs la Zambie est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

Bruce Mwape semble avoir une meilleure compréhension que la plupart de l’équipe qu’il veut en Australie et en Nouvelle-Zélande, le patron de la Zambie ne sélectionnant qu’un seul joueur supplémentaire dans les derniers matches du pays que ce qui est autorisé par la Coupe du monde, avec des équipes limitées à 23.

Certains pays ont demandé des équipes plus importantes, mais la FIFA a insisté sur le fait que seuls 23 joueurs seront autorisés.