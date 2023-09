Équipe de Turquie pour l’Euro 2024 : l’équipe complète de Stefan Kuntz pour les éliminatoires de l’Euro 2024

L’équipe turque pour l’Euro 2024 arrivera plus tôt que vous ne le pensez, l’équipe de Stefan Kuntz espérant réserver sa place pour la finale en Allemagne.

La Turquie était considérée comme un cheval noir lors du dernier Euro, pour ensuite s’effondrer en phase de groupes – perdant les trois matchs et marquant un seul but dans le processus.

Il va donc sans dire que s’ils se qualifient cette fois-ci – et ils sont actuellement en passe de le faire – on exigera bien mieux des demi-finalistes de l’Euro 2008 et de la Coupe du Monde 2002.

L’équipe de Turquie

Équipe de Turquie pour l’Euro 2024 : l’équipe pour les internationaux de septembre

GK : Mert Gunok (Besiktas)

GK : Altay Bayindir (Manchester United)

GK : Ugurcan Cakir (Trabzonspor)

Défenseur : Zeki Celik (Roma)

DF : Merih Demiral (Al-Ahli)

Défenseur : Caglar Soyuncu (Atletico Madrid)

Défenseur : Kazimcan Karatas (Galatasaray)

Défenseur : Abdulkerim Bardakci (Galatasaray)

Défenseur : Ozan Kabak (Hoffenheim)

Défenseur : Onur Bulut (Besiktas)

Défenseur : Mert Muldur (Fenerbahçe)

Défenseur : Cenk Ozkacar (Valence)

Milieu de terrain : Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

Milieu de terrain : Orkun Kokcu (Benfica)

Milieu de terrain : Irfan Kahveci (Fenerbahçe)

Milieu de terrain : Hakan Calhanoglu (Inter Milan)

Milieu de terrain : Ismael Yuksek (Fenerbahce)

Milieu de terrain : Salih Ucan (Besiktas)

Extérieur : Yusuf Sari (Adana Demirspor)

Extérieur : Halil Dervisoglu (Galatasaray)

Extérieur : Baris Alper Yilmaz (Galatasaray)

Extérieur : Cengiz Under (Fenerbahce)

Extérieur : Bertug Yildrim (Rennes)

Extérieur : Kerem Akturkoglu (Galatasaray)

Numéros de l’équipe Turquie Euro 2024

Les effectifs n’ont pas encore été confirmés pour l’Euro 2024.

Sélectionneur de la Turquie : Stefan Kuntz

Stefan Kuntz, sélectionneur de la Turquie (Crédit image : Getty Images)

Stefan Kuntz a été nommé sélectionneur de la Turquie à la suite de la campagne désastreuse de l’équipe pour l’Euro 2020, succédant à Senol Gunes.

L’Allemand a remporté l’Euro 96 en tant que joueur et a déjà dirigé les équipes U21 et U23 de son pays d’origine.

Le joueur vedette de la Turquie

Hakan Calhanoglu

Hakan Calhanoglu (Crédit image : Getty Images)

Capitaine de la Turquie et homme principal au milieu du parc, Hakan Calhanoglu est l’un des attaquants les plus meurtriers sur ballon mort, représentant une sérieuse menace de but chaque fois qu’il se trouve sur un coup franc.

La star de l’Inter Milan a représenté son pays lors des deux derniers Euros, et il espère le faire une fois de plus dans son pays natal.

