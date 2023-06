Équipe de Suisse pour la Coupe du monde féminine 2023 : les dernières convocations

L’équipe de Suisse pour la Coupe du monde féminine 2023 se rassemble maintenant, avec La Nati se préparant pour leur deuxième apparition dans le tournoi.

Terminant deuxième de son groupe de qualification derrière l’Italie, la Suisse avait besoin des barrages pour atteindre la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un vainqueur de dernière minute en prolongation de leur affrontement décisif avec le Pays de Galles leur a permis d’atteindre le tournoi dans des circonstances dramatiques.

Classée 20e au monde, la Suisse est une nation inexpérimentée sur la scène internationale, n’ayant participé qu’à une seule Coupe du monde précédente, en 2015. À cette occasion, elle a atteint les huitièmes de finale, le Canada les éliminant 1-0 à domicile. Un échec à se qualifier en 2019 signifie qu’ils ont quelque chose à prouver cette fois-ci, mais leur équipe est certainement assez forte pour concourir.

La gardienne de but Gaëlle Thalmann, le duo d’Arsenal Noelle Maritz et Lia Wälti, et l’attaquante de Barcelone Ana Maria Crnogorčević ont tous joué au moins 100 fois pour leur pays et seront des acteurs clés dans leur quête pour atteindre à nouveau les huitièmes de finale. Crnogorčević est d’une importance particulière, ayant marqué 70 fois en 145 matchs internationaux, et être rejoint par Fabienne Humm et Alisha Lehmann en attaque en fera certainement une opposition redoutée.

Espérons que Ramona Bachmann sera également de retour de blessure, la joueuse de 32 ans, une attaquante prolifique avec 57 buts en 130 matchs pour la Suisse.

Un échec à gagner dans l’un de leurs quatre matchs de 2023 n’est pas une préparation idéale, cependant, et la manager Inka Grings espère que son football agressif et avant sera trop pour leurs adversaires.

La Suisse est dans le groupe A de la Coupe du monde avec la Nouvelle-Zélande, la Norvège et les Philippines, leur premier match de Coupe du monde est contre les Philippines le 21 juillet et ci-dessous sont les dernières convocations avant l’annonce d’une équipe de Coupe du monde.

Équipe de Suisse pour la Coupe du monde féminine 2023

G : Gaëlle Thalmann (Real Betis)

GK : Seraina Friedli (Zurich)

G : Elvira Herzog (RB Leipzig)

G : Livia Peng (Levante)

Défenseur : Noëlle Maritz (Arsenal)

Défenseur : Viola Calligaris (Levante)

Défenseur : Luana Bühler (Hoffenheim)

Défenseur : Julia Stierli (Zurich)

Défenseuse : Naomi Mégroz (Zurich)

Défenseur : Lara Marti (Bayer Leverkusen)

DF : Nadine Riesen (Zurich)

Défenseur : Ella Touon (SGS Essen)

Défenseur : Kattalin Stahl (Servette)

MF : Lia Wälti (Arsenal)

MF : Géraldine Reuteler (Eintracht Francfort)

MF : Coumba Sow (Servette)

MF : Sandrine Mauron (Servette)

MF : Riola Xhemali (Fribourg)

MF : Seraina Piubel (Zurich)

MF : Marion Rey (Zurich)

AT : Ana Maria Crnogorčević (Barcelone)

AT : Fabienne Humm (Zurich)

AT : Alisha Lehmann (Aston Villa)

AT : Meriame Terchoun (Dijon)

AT : Aurélie Csillag (Bâle)

Responsable Suisse

Qui est le manager de la Suisse ?

Inka Grings est l’actuelle manager de la Suisse, après avoir pris ses fonctions en 2022. L’Allemande a fait 96 apparitions pour son pays en tant que joueuse, avant de prendre sa retraite en 2014. Depuis lors, elle est devenue entraîneure, gérant des équipes telles que MSV Duisburg, FC Viktoria Köln U17, SV 19 Straelen et FC Zürich Frauen avant de prendre le poste de Suisse.

Attaquante en tant que joueuse, Grings aime jouer au football offensif et encourage son équipe à avancer le plus souvent possible.

Quand l’équipe de Suisse sera-t-elle annoncée ?

La Suisse jouera un match amical contre le Maroc le 5 juillet en préparation de la Coupe du monde, ce qui signifie que l’équipe sera sélectionnée dans les prochaines semaines avant le coup d’envoi de son tournoi contre les Philippines le 21 juillet.

Combien de joueurs la Suisse est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

L’équipe de Suisse pour la Coupe du monde féminine sera composée de 23 joueuses. Malgré les demandes de certains pays d’étendre la taille des équipes, comme cela a été fait avec la Coupe du monde masculine au Qatar, elles seront limitées à une équipe plus petite de seulement 23 personnes. Grings devra donc réduire ses dernières convocations.