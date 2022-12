Équipe de Suisse pour la Coupe du monde 2022 et aperçu: Murat Yakin annonce l’équipe finale de 26 joueurs

L’équipe de Suisse pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée, le milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhaka devant diriger l’équipe en tant que capitaine au Qatar.

La Suisse affrontera le Cameroun, le Brésil et la Serbie dans le groupe de la Coupe du monde du Qatar 2022, et, après avoir finalement remporté un match à élimination directe pour la première fois depuis 1938 à l’Euro 2020 – battant la France aux tirs au but après un retour célèbre en huitièmes de finale – ils ‘ll être confiant de poursuivre sa progression au Qatar.

Et après cette victoire cathartique, il y a eu une campagne de qualification pour la Coupe du monde sans défaite, avec un match nul à Rome qui a permis à la Nati de dominer le groupe C devant l’Italie, championne d’Europe, et l’Irlande du Nord tenant les Azzurri à un match nul 0-0 le dernier jour. .

Cinq matchs sans victoire pour lancer 2022 ont atténué les attentes, bien que trois victoires consécutives depuis – dont les défaites du Portugal et de l’Espagne – aient restauré la confiance.

Ils ont aussi l’équipe pour faire deviner les équipes. Après des années à rester avec Haris Seferovic à l’avant, le Suisse a utilisé une approche attaquant par comité tout au long des qualifications. Breel Embolo a ouvert la voie avec trois buts, mais Mario Gavranovic, Cedric Itten et Seferovic ont également marqué. Ni Gavranovic ni Itten ne sont dans l’équipe finale, donc une plus grande responsabilité sera placée sur Reuben Vargas et Christian Fassnacht.

Cependant, alors que 15 buts en huit éliminatoires étaient assez respectables, ils n’ont pas marqué plus d’un but lors de l’un de leurs six matchs suivants. C’est la Suisse que nous connaissons tous, et quelque chose qui devra être amélioré au Qatar.

Par conséquent, ils devront s’appuyer sur une solide défense – qui n’a encaissé que deux buts en huit éliminatoires – avec la qualité de Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez et Nico Elvedi. Yann Sommer sera également dans les buts, un top arrêté qui est adoré chez lui.

Le milieu de terrain est aussi une force, même si ses stars peuvent être incohérentes, et l’expérience ne manque pas. En effet, Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka sont des professionnels chevronnés à la tête de leur pays lors d’un tournoi majeur.

La Suisse est certainement capable de provoquer des chocs, comme en témoigne sa victoire sur l’Espagne lors de la Coupe du monde 2010, mais elle devra s’améliorer après ces solides performances avec des résultats contre l’autre adversaire. Après avoir battu l’Espagne en 2010, les Suisses n’ont pas réussi à sortir du groupe, tandis qu’en 2018, ils ont fait match nul avec le Brésil mais ont produit un blanc contre la Suède en huitièmes de finale.

Équipe de Suisse pour la Coupe du monde 2022

Équipe de Suisse pour la Coupe du monde 2022 : La dernière équipe de 26 joueurs

GK : Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

G : Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

GK : Philipp Kohn (Red Bull Salzbourg)

G : Jonas Omlin (Montpellier)

Défenseur : Manuel Akanji (Manchester City)

Défenseur : Eray Comert (Valence)

Défenseur : Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach)

Défenseur : Ricardo Rodriguez (Turin)

Défenseur : Fabian Schar (Newcastle United)

Défenseur : Sylvan Widmer (Mayence 05)

MF : Michel Aebischer (Bologne)

MF : Edimilson Fernandes (Mayence 05)

MF : Fabian Frei (Bâle)

MF : Remo Freuler (Forêt de Nottingham)

MF : Ardon Jashari (Lucerne)

MF : Noah Okafor (Red Bull Salzbourg)

MF : Fabian Rieder (Young Boys)

MF : Xherdan Shaqiri (Chicago Fire)

Milieu : Djibril Sow (Eintracht Francfort)

Milieu : Renato Steffen (Lugano)

Milieu central : Granit Xhaka (Arsenal)

Milieu : Denis Zakaria (Chelsea)

AT : Breel Embolo (Monaco)

AT : Christian Fassnacht (Young Boys)

AT : Haris Seferovic (Galatasaray)

Attaquant : Reuben Vargas (FC Augsbourg)

Responsable Suisse

Qui est l’entraîneur de la Suisse pour la Coupe du monde 2022 ?

Murat Yakin a remporté 49 sélections suisses en tant que défenseur avant d’entraîner Bâle vers deux couronnes de Super League et deux victoires en Ligue des champions contre Chelsea.

L’année dernière, il a joyeusement envoyé 9,3 kg de chocolats de remerciement en Irlande du Nord après que leur match nul contre l’Italie ait envoyé les Azzurri en barrages de la Coupe du monde – où ils perdraient – ​​et la Suisse au Qatar.

Joueur vedette de la Suisse

Qui est le meilleur joueur de Suisse ?

Yann Sommer a été le héros de la Suisse à l’Euro 2020, sauvant le penalty de Kylian Mbappe alors que la Nati battait la France. Le joueur de 33 ans vieillit bien au Borussia Mönchengladbach – de solides performances en Bundesliga cette saison incluent un record de 19 arrêts lors d’un match nul 1-1 avec le Bayern Munich – et il a également enregistré six draps propres en huit éliminatoires de la Coupe du monde.

Combien de joueurs la Suisse emmènera-t-elle à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.