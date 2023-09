Équipe de Serbie pour l’Euro 2024 : l’équipe complète de Dragan Stojkovic pour les éliminatoires de l’Euro 2024

L’équipe de Serbie pour l’Euro 2024 arrivera plus tôt que vous ne le pensez, comme Dragan Stoijkovic et co. J’espère participer à la finale en Allemagne.

Bien qu’elle ait participé à quatre des cinq dernières Coupes du monde, la Serbie ne s’est pas qualifiée pour l’Euro depuis 2000 (en tant que RF de Yougoslavie) – où elle a atteint les quarts de finale et où Savo Milosevic a terminé meilleur buteur.

Après avoir raté cruellement une place à l’Euro 2020 en s’inclinant face à l’Écosse aux tirs au but lors d’un barrage, la Serbie sera déterminée à se qualifier cette fois-ci – et à le faire par la voie la plus facile en tant que vainqueur ou finaliste du groupe.

Équipe de Serbie pour l’Euro 2024 : l’équipe pour les internationaux de septembre

GK : Predrag Rajkovic (Real Majorque)

GK : Vanja Milinkovic-Savic (Turin)

Gardien : Dorde Petrovic (Chelsea)

Gardien de but : Boris Radunovic (Cagliari)

Défenseur : Nemanja Gudelj (Séville)

Défenseur : Nikola Milenkovic (Fiorentina)

Défenseur : Strahinja Pavlovic (Red Bull Salzbourg)

Défenseur : Filip Mladenovic (Panathinaikos)

Défenseur : Milos Veljkovic (Werder Brême)

Défenseur : Strahinja Erakovic (Zenit Saint-Pétersbourg)

Défenseur : Srdan Babic (Spartak Moscou)

Milieu de terrain : Dusan Tadic (Fenerbahçe)

Milieu de terrain : Filip Kostic (Juventus)

Milieu de terrain : Sergej Milinkovic-Savic (Al Hilal)

Milieu de terrain : Nemanja Maksimovic (Getafe)

Milieu de terrain : Filip Duricic (Panathinaikos)

Milieu de terrain : Nemanja Radonjic (Turin)

Milieu de terrain : Andrija Zivkovic (PAOK)

Milieu de terrain : Marko Grujic (Porto)

Milieu de terrain : Uros Racic (Sassuolo)

Milieu de terrain : Ivan Ilic (Turin)

Milieu de terrain : Lazar Samardzic (Udinese)

Milieu de terrain : Stefan Mitrovic (Étoile rouge de Belgrade)

Extérieur : Aleksandar Mitrovic (Al Hilal)

Extérieur : Luka Jovic (AC Milan)

Extérieur : Dusan Vlahovic (Juventus)

Numéros de l’équipe de Serbie pour l’Euro 2024

Les effectifs n’ont pas encore été confirmés pour l’Euro 2024.

Entraîneur de la Serbie : Dragan Stoijkovic

Dragan Stoijkovic, sélectionneur de la Serbie (Crédit image : Getty Images)

Légende du football serbe, Dragan Stoijkovic a été nommé entraîneur de l’équipe nationale en 2021, après avoir débuté sa carrière d’entraîneur en Extrême-Orient au sein du club japonais de Nagoya Grampus, où il a terminé sa carrière de joueur.

Parmi les meilleurs meneurs de jeu d’Europe à la fin des années 80 et au début des années 90, Stoijkovic a remporté des titres de champion avec l’Étoile rouge de Belgrade et Marseille – et a été capitaine de la Yougoslavie pendant de nombreuses années, participant à deux Euros et deux Coupes du monde.

Le joueur vedette de la Serbie

Alexandre Mitrović

Aleksandar Mitrovic a joué pour la Serbie lors des deux dernières Coupes du monde (Crédit image : Getty Images)

Meilleur buteur de tous les temps de la Serbie, Aleksandar Mitrovic, vainqueur à la 90e minute contre le Portugal, a assuré la place de son pays à la Coupe du monde 2022.

Il continue de marquer des buts pour son pays, après avoir troqué le football de Premier League avec Fulham contre l’équipe saoudienne de Pro League d’Al Hilal l’été dernier.

