Équipe de Serbie pour la Coupe du monde 2022 : l’équipe finale de 26 joueurs est annoncée

L’équipe de Serbie pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée, Dragan Stoijkovic sélectionnant une solide équipe de 26 joueurs qui, espère-t-il, pourront envoyer son pays en huitièmes de finale, au moins.

Le taux de qualification de la Serbie est vraiment impressionnant, mais les Eagles sont impatients de mettre fin à une série d’éliminations en phase de groupes lors de cette quatrième Coupe du monde en cinq. C’est une équipe dynamique dotée d’un potentiel offensif, dirigée par un entraîneur intrépide et aidée par une nation extatique à ses côtés.

Les joueurs ont aussi plus d’expérience depuis leur déception en 2018, et la revanche est dans leur esprit : ils affrontent à nouveau le Brésil et la Suisse après avoir perdu contre les deux dans leur groupe il y a quatre ans. En effet, Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka de ce dernier célèbrent leurs buts avec un symbole nationaliste albanais pour agacer la Serbie. C’est la motivation.

Ils devront jouer sur le pied avant lors de la Coupe du monde du Qatar 2022. En terminant devant le Portugal lors des qualifications, la Serbie a combiné des retours fulgurants avec des marges serrées, profitant des huit buts d’Aleksandar Mitrovic – il a ajouté un triplé contre la Suède le mois dernier – tout en prenant conscience de la vulnérabilité de leur défense.

Leur profondeur d’attaque est tout simplement extraordinaire. Avec Mitrovic, Luka Jovic et la machine à buts de la Juventus Dusan Vlahovic à l’avant, ils peuvent marquer librement, même si Stoijkovic peut avoir du mal à obtenir même deux de ces trois dans son XI. Ajoutez la créativité de Dusan Tadic, la portée de passe de Sergei Milinkovic-Savic et les centres de l’aile gauche de Filip Kostic, et vous réalisez que cette équipe peut faire mal à n’importe qui.

Cependant, dans un groupe de qualification avec le Luxembourg et l’Azerbaïdjan, la Serbie n’a gardé qu’une cage inviolée. Nikola Milenkovic de la Fiorentina est un facteur réclamant mais Strahinja Pavlovic peut être pressé – malheureusement, ils ont peu d’alternatives.

Équipe de Serbie pour la Coupe du monde 2022 : la dernière équipe de 26 joueurs

G : Marko Dmitrovic (Séville)

G : Vanja Milinkovic-Savic (Turin)

GK : Predrag Rajković (Majorque)

Défenseur : Nikola Milenkovic (Fiorentina)

Défenseur : Stefan Mitrovic (Getafe)

Défenseur : Strahinja Pavlovic (Salzbourg)

Défenseur : Milos Veljkovic (Werder Brême)

Défenseur : Filip Mladenovic (Legia Varsovie)

Défenseur : Srdan Babic (Almeria)

Défenseur : Strahinja Erakovic (Etoile Rouge de Belgrade)

Milieu central : Dusan Tadic (Ajax)

MF : Nemanja Gudelj (Séville)

MF : Filip Kostic (Juventus)

Milieu central : Nemanja Maksimovic (Getafe)

Milieu : Filip Duricic (Sampdoria)

Milieu central : Nemanja Radonjic (Turin)

Milieu central : Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

Milieu : Sasa Lukic (Turin)

Milieu : Andrija Zivkovic (PAOK)

MF : Uros Racic (Braga)

MF : Ivan Ilic (Hellas Vérone)

MF : Darko Lazovic (Hellas Vérone)

AT : Aleksandar Mitrovic (Fulham)

AT : Luka Jovic (Fiorentina)

AT : Dusan Vlahovic (Juventus)

Meilleurs buteurs de la Serbie

Aucun joueur serbe n’a encore marqué lors de la Coupe du monde 2022.

Cartons jaunes pour la Serbie

1 carton jaune – Strahinja Pavlovic, Sasa Lukic, Nemanja Gudelj

Entraîneur de Serbie

Qui est l’entraîneur de la Serbie pour la Coupe du monde 2022 ?

L’ancien grand meneur de jeu et ancien président de la FA, Dragan Stoijkovic, est un héros culte pour cette équipe, et son aura et son approche de laisser-faire donneront à ses stars la liberté de briller. La conviction inébranlable du joueur de 57 ans que la Serbie ira loin lors de cette Coupe du monde a enchanté la nation. recherchez des déclarations plus audacieuses et des onze attaquants audacieux au Qatar.

Joueur vedette de la Serbie

Qui est le meilleur joueur de Serbie ?

Dusan Tadic, qui aura 34 ans le jour du début du tournoi, est le leader sans prétention dont la Serbie a besoin – et son meilleur numéro 10 depuis que son entraîneur jouait. Le passage de Tadic à l’Ajax en 2018 a débloqué de nouveaux niveaux dans son jeu ; il offre une qualité de classe mondiale ainsi qu’une expérience, et la Serbie s’en tirerait moins bien sans lui que sans aucune de ses stars.

Combien de joueurs la Serbie est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.