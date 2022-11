Équipe de Pologne pour la Coupe du monde 2022 : Czeslaw Michniewicz annonce la dernière équipe de 26 joueurs

L’équipe de Pologne pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée, avec Robert Lewandowski en tête et l’équipe au Qatar.

L’entraîneur polonais Czeslaw Michniewicz a réduit sa liste provisoire de 47 joueurs à 26 joueurs, l’équipe européenne devant affronter l’Argentine, l’Arabie saoudite et le Mexique dans le groupe C de la Coupe du monde du Qatar.

Pour la première fois de l’histoire, la Pologne s’est qualifiée pour quatre tournois majeurs successifs, mais elle reste sans étiquette de “Golden Generation”.

Pour être mentionnés dans le même souffle que les époques de la Coupe du monde de 1974 et 1982, ils auraient probablement besoin d’égaler les troisièmes places de leurs prédécesseurs – et avec des joueurs clés approchant ou bien dans la trentaine, cette unité ne sera pas obtenir beaucoup plus de chances. Donc : pas de pression.

Il y a des inquiétudes lorsque la Pologne fait face à une opposition de rang supérieur (comme, euh, l’Argentine). Ils se sont qualifiés avec six victoires contre Saint-Marin, Andorre et l’Albanie ; aucun sur l’Angleterre, ni sur la Hongrie. Une défaite 6-1 en Ligue des Nations contre la Belgique en juin n’a fait qu’aggraver ces inquiétudes.

En effet, la colonne vertébrale est incroyablement fragile. Alors que les performances héroïques de la cheville ouvrière défensive de 34 ans Kamil Glik restent une marque de fabrique, l’âge le rattrape lentement. Au milieu de terrain, les performances aléatoires de Grzegorz Krychowiak justifient rarement son maintien en sélection.

Gagner leur premier match pose également un problème. Les Eagles ne l’ont fait qu’une seule fois lors de la Coupe du monde – en 1974. Depuis lors, ils ont perdu trois et trois de leurs premiers matchs nuls, et ils affronteront les vétérans de la Coupe du monde du Mexique lors de leur premier match du tournoi à venir.

Cependant, l’attaque polonaise est plus forte que jamais. Krzysztof Piątek et Arek Milik sont en forme et tirent en Serie A après les transferts estivaux, Karol Świderski est rapidement devenu une star de la MLS et, avec neuf buts en qualification, Robert Lewandowski continue d’être Robert Lewandowski.

Il devra certainement l’être si la Pologne veut avoir une chance de sortir du groupe.

Équipe de Pologne pour la Coupe du monde 2022

G : Wojciech Szczęsny (Juventus)

GK : Łukasz Skorupski (Bologne)

GK : Kamil Grabara (Copenhague)

Défenseur : Kamil Glik (Bénévent)

Défenseur : Bartosz Bereszyński (Sampdoria)

Défenseur : Jan Bednarek (Aston Villa)

Défenseur : Matty Cash (Aston Villa)

Défenseur : Robert Gumny (Augsbourg)

Défenseur : Artur Jędrzejczyk (Legia Varsovie)

Défenseur : Jakub Kiwior (Spezia)

Défenseur : Mateusz Wieteska (Clermont)

Défenseur : Nicola Zalewski (Roma)

Milieu central : Piotr Zieliński (SSC Napoli)

Milieu central : Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

MF : Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Riyad)

Milieu central : Damian Szymański (AEK FC)

MF : Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam)

MF : Przemysław Frankowski (RC Lens)

MF : Krystian Bielik (Birmingham City)

MF : Jakub Kamiński (VfL Wolfsbourg)

Milieu : Michal Skoras (Lech Poznan)

MF : Szymon Żurkowski (ACF Fiorentina)

AT : Robert Lewandowski (FC Barcelone)

Attaquant : Arkadiusz Milik (Juventus FC)

AT : Krzysztof Piątek (US Salernitana 1919)

Attaquant : Karol Świderski (Charlotte FC)

Meilleurs buteurs de la Pologne

La Pologne n’a pas encore marqué lors de la Coupe du monde 2022.

Cartons jaunes Pologne

Un jaune : Przemyslaw Frankowski

Responsable Pologne

Qui est l’entraîneur de la Pologne pour la Coupe du monde 2022 ?

2022 a été une montagne russe pour Czeslaw Michniewicz, qui a succédé à Paulo Sousa, lié à Flamengo, en janvier. Depuis, il a mené son pays à la qualification et à sa plus lourde défaite depuis 2010, menaçant également de poursuivre un journaliste pour avoir évoqué ses liens présumés avec un scandale de corruption qui a tourmenté le jeu polonais dans les années 2000. Occupé.

Joueur vedette de la Pologne

Nous manquons de superlatifs pour décrire Robert Lewandowski. On craignait que le déménagement du joueur de 34 ans à Barcelone ne voie sa forme plonger, mais Lewy a commencé la vie au Camp Nou avec la vigueur et l’aplomb pour lesquels il est réputé – et puis un peu plus. La perte de la Bavière est le gain de la Catalogne, et la Pologne espère en profiter.

Combien de joueurs la Pologne est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19.

Désormais, des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.