Avec plus de 10 millions de votes provenant du monde entier et une liste restreinte de 100 nominés réduite à seulement 11, l’équipe de l’année FIFA 23 est officiellement à nos portes.

EA Sports a annoncé les noms des joueurs inclus dans le XI sélectionné de cette année avec de gros frappeurs tels que Lionel Messi, Karim Benzema et Kevin De Bruyne qui se sont mérité des places. En effet, c’est Kylian Mbappe qui a recueilli la plus grande part du sondage mondial parmi les attaquants avec 23% des électeurs choisissant l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Ailleurs, De Bruyne est sorti en tête du vote au milieu de terrain (21%) tandis qu’Achraf Hakimi s’est avéré le choix défensif le plus populaire (15%). Pendant ce temps, Thibaut Courtois était n ° 1 sur la feuille d’équipe après avoir recueilli une énorme majorité de 56% parmi les gardiens de but.

Bien sûr, le plus grand nom à manquer est Cristiano Ronaldo, qui non seulement n’a pas réussi à se qualifier pour le FIFA 23 TOTY, mais n’a même pas été nommé sur la liste préliminaire de 100 noms – la première fois que le capitaine du Portugal a raté la coupe. depuis l’introduction de l’équipe de l’année pour FIFA 09.

Parmi les autres noms importants inclus dans la liste restreinte mais absents du XI final, citons Erling Haaland (malgré 46 buts pour le club et le pays en 2022), Robert Lewandowski, Harry Kane, Neymar, Pedri, Toni Kroos, le duo de milieu de terrain de Manchester United Casemiro et Bruno Fernandes , Alisson et le gardien argentin Emiliano Martinez, vainqueur de la Coupe du monde.

Voici la liste complète de l’équipe de l’année EA Sports FIFA 23.

Comme choisi par vous. Présentation de la #FIFA23 L’équipe de l’année 🏆#TOTY pic.twitter.com/xGfMKsJCUP – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 19 janvier 2023

Malgré 10 excellents gardiens de but inclus dans la liste restreinte de TOTY, Courtois a recueilli plus de la moitié des voix, ce qui est approprié étant donné qu’il a remporté la Ligue des champions 2021-22 avec le Real Madrid ayant gardé plus de draps propres (5) que tout autre gardien de la compétition. .

DD : Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Maroc)

Hakimi a connu une année très réussie en 2022, après avoir remporté le titre de Ligue 1 et le Trophée des Champions avec le PSG après avoir fait son chemin dans le meilleur XI de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc en février. L’arrière latéral a ensuite répété l’exploit au niveau international avec une série d’excellentes performances à la Coupe du monde alors que les Lions de l’Atlas ont défié les attentes en atteignant les demi-finales au Qatar, Hakimi marquant le penalty gagnant lors de la fusillade en huitièmes de finale contre l’Espagne. .

Bien qu’il soit relativement jeune, Militao, 25 ans, s’est révélé être une présence solide et fiable au cœur de la défense du Real Madrid, remportant la Ligue des champions et devenant l’un des défenseurs centraux de premier choix du prestigieux club espagnol.

Van Dijk devient omniprésent dans l’équipe de l’année avec son inclusion dans FIFA 23 marquant une quatrième apparition consécutive pour le gracieux défenseur central néerlandais. Sa forme solide au début de 2022 était vitale car les Reds ont remporté à la fois la Coupe de la Ligue et la FA Cup la saison dernière tout en menant la course au titre de Premier League sur le fil et en atteignant la finale de la Ligue des champions.

Après avoir eu du mal à trouver un pied au Real Madrid, un transfert à Milan a vu Hernandez devenir l’un des meilleurs arrières gauches d’Europe. Ses chevauchements dynamiques ont aidé le Rossoneri réclamer le Scudetto en 2021-2022, marquant quatre buts et trois passes décisives au cours de l’année civile. Il a également aidé la France à atteindre la finale de la Coupe du monde et a même été nominé pour le prix Puskas.

À l’âge de 19 ans, Bellingham s’est déjà imposé comme l’un des milieux de terrain centraux les plus capables et les plus composés du football européen. Rien qu’en 2022, le jeune a excellé pour Dortmund en Bundesliga, a terminé deuxième des enjeux du Golden Boy Award et est devenu un élément essentiel de l’équipe nationale d’Angleterre à la Coupe du monde.

Homme d’État âgé qui est toujours capable de diriger des matchs du début à la fin, Modric est à juste titre présenté comme un grand moderne. Le Croate de 37 ans (presque deux fois l’âge de Bellingham) a remporté sa cinquième Ligue des champions avec le Real Madrid en 2022 et a terminé l’année civile avec une précision de passe moyenne de 92%.

ACM : Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgique)

L’un des grands maestros, De Bruyne tire les ficelles de City depuis de nombreuses années et ses prouesses passagères ne montrent toujours aucun signe de déclin. La centrale créative a remporté le titre de Premier League 2021-22 avec son club et a contribué 13 buts et 16 passes décisives dans la ligue au total au cours de 2022.

RF : Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentine)

Messi a consolidé sa prétention d’être le plus grand de tous les temps en remportant finalement une Coupe du monde avec l’Argentine à la cinquième fois. Cela est venu après que la superstar de 35 ans avait déjà ajouté le titre de Ligue 1, le Trophée des Champions et la Coupe des Champions CONMEBOL-UEFA (également connue sous le nom de Finalissima) à son énorme collection de trophées.

CF : Karim Benzema (Real Madrid/France)

Il est juste de dire que 2022 a été une année vintage pour Benzema, qui a terminé meilleur buteur de la Liga (27 buts) et de la Ligue des champions (15) tout en remportant les deux compétitions ainsi que le Ballon d’Or 2022 pour faire bonne mesure – seulement le deuxième joueur non nommé Messi ou Ronaldo à le faire depuis 2008. Qui sait ce qui aurait pu se passer s’il avait été en forme et capable de rejoindre l’équipe de France au début de la Coupe du monde.

LF : Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/France)

Déjà l’un des talents les plus prolifiques du jeu d’élite, Mbappe a remporté le titre de Ligue 1 avec le PSG avant d’être nommé joueur de la saison après avoir terminé en tête du classement des buts et des passes décisives. L’attaquant de 24 ans a également failli remporter sa deuxième médaille consécutive de vainqueur de la Coupe du monde en décembre – remportant le Soulier d’or et devenant le premier homme depuis 1966 à réussir un tour du chapeau en finale – uniquement pour un certain club argentin. coéquipier pour gâcher le plaisir.

12ème homme

Comme les années précédentes, les fans auront la possibilité d’ajouter un 12e homme au collectif FIFA TOTY avec trois joueurs qui ont raté de peu une place dans le onze final et qui ont eu la chance d’être ajoutés via un vote secondaire.

Le trio de joueurs en lice pour la 12e place masculine du FIFA 23 TOTY est le suivant : Erling Haaland (Manchester City), Federico Valverde (Real Madrid) et Joao Cancelo (Manchester City).

Le vote pour la 12e position masculine (qui a été remportée par Ronaldo en 2022) aura lieu dans le jeu au sein de FIFA Ultimate Team à partir du 23 janvier.