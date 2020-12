Joyeux Noël!

C’est la période la plus merveilleuse de l’année – et pas de meilleur moment pour revenir sur ce qui a été des 12 mois vraiment uniques dans le football et au-delà.

Nous n’avions aucune idée de ce qui nous attendait lorsque nous avons introduit en 2020 – le football et à peu près tout le reste se sont arrêtés indéfiniment en mars alors que le pays s’attaquait à la pandémie de Covid-19.

Mais la saison a redémarré et nous avons eu des matches au plus fort de l’été alors que Liverpool remportait un premier triomphe au titre en 30 ans.

Une courte saison morte a suivi avant une liste de rencontres bien remplie pour la campagne 2020-21 qui approche déjà de son point médian.

Alors, qui fait l’équipe de l’année de Premier League de Mirror Football pour 2020?

Cherchez pas plus loin…

Impressionné à Arsenal après avoir terminé la saison en tant que n ° 1 des Gunners en raison de la blessure de Bernd Leno.