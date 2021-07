Équipe de la semaine : Les meilleurs joueurs de la finale de la Challenge Cup, de la Super League et de la LNR | Nouvelles de la ligue de rugby

James Roby célèbre le succès de la St Helens Challenge Cup

Nous avons réuni un XIII de joueurs remarquables des finales de la Challenge Cup et de la Coupe 1895, ainsi que les matchs de Super League et de NRL du week-end…

1. Niall Evalds (Tigres de Castleford)

La finale de la Challenge Cup de cette année s’est avérée douce-amère pour Evalds, qui a été nommé vainqueur du Trophée Lance Todd mais a terminé dans l’équipe perdante.

Un mouvement habile entre lui et Peter Mata’utia a permis à l’arrière latéral d’ouvrir le score pour Castleford avec un essai, alors qu’il posait constamment des questions à ses adversaires avec son jeu de course.

Des émotions douces-amères pour la star de Cas Evalds Niall Evalds, de Castleford, a reçu le trophée Lance Todd et est passé de sa défaite finale à la Challenge Cup.

2. Ken Sio (Les Diables Rouges de Salford)

L’ailier a englouti les compteurs pour Salford alors qu’ils remportaient une autre victoire en Super League en battant Wakefield Trinity 24-14 vendredi soir.

Sio a porté 192 mètres avec un gain moyen de 10 mètres par portée, réussissant cinq tacles et réalisant une pause nette tout en marquant un essai.

3. Krisnan Inu (Les Diables Rouges de Salford)

Inu a inscrit deux essais pour les Red Devils alors qu’ils remportaient la victoire sur Wakefield lors d’un match à domicile qui a été déplacé au stade Halliwell Jones en raison de l’entretien du terrain au stade AJ Bell.

Le centre a également fourni une passe décisive pour un essai, a effectué cinq pauses de tacle et une pause nette, ainsi que des portées sur 90 mètres avec un gain moyen de 10 mètres par portée.

3:47 Faits saillants du choc de Betfred Super League entre Salford Red Devils et Wakefield Trinity. Faits saillants du choc de Betfred Super League entre Salford Red Devils et Wakefield Trinity.

4. Justin Olam (Melbourne Storm)

Deux essais de l’international de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont aidé les champions en titre de la LNR à remporter 14 victoires consécutives en battant les Newcastle Knights 48-4.

Olam a également fourni une passe décisive, en plus de porter sur 197 mètres et 60 mètres après le contact, en plus de casser la ligne trois fois.

5. Matt Ikuvalu (Sydney Roosters)

Deux essais d’Ikuvalu ont aidé à mettre les Roosters sur la bonne voie pour une victoire de 34-18 contre les Cowboys du nord du Queensland lors de la rencontre de la LNR de samedi.

En plus de franchir deux fois, Ikuvalu a parcouru 217 mètres et 97 mètres après contact avec le ballon en main, et a franchi la ligne à trois reprises.

6. Will Pryce (Huddersfield Giants)

Le fils de Leon Pryce, âgé de 18 ans, a montré un autre aperçu de son potentiel incontestable avec un match de joueur du match lors de la défaite 14-12 de Huddersfield contre Wigan en Super League.

Pryce a marqué son premier essai professionnel, portant sur 109 mètres avec un gain moyen de neuf mètres qui est venu sur le dos de lui en faisant neuf pauses de tacle et une pause nette.

7. Arthur Mourgue (Dragons Catalans)

Le joueur de 22 ans a été chargé de remplacer le demi-arrière James Maloney en raison de la suspension de l’Australien et a produit une solide performance lors de la victoire contre Leeds Rhinos.

Mourgue a marqué un essai et en a inscrit un lors de la victoire 27-18, ainsi que 56 mètres, brisant six plaqués et marquant cinq buts pour les leaders de la Super League.

3:21 Les Dragons Catalans sont revenus au Stade Gilbert Brutus pour affronter les Rhinos de Leeds pour la deuxième fois en une semaine. Les Dragons Catalans sont revenus au Stade Gilbert Brutus pour affronter les Rhinos de Leeds pour la deuxième fois en une semaine.

8. Sam Kasiano (Dragons catalans)

Jouant sur le banc d’échange, le pilier Kasiano a eu un grand impact pour les Dragons alors qu’ils maintenaient leur forme impressionnante à domicile contre Leeds vendredi soir.

Le joueur de 30 ans né en Nouvelle-Zélande était l’un des cinq buteurs d’essais des Catalans, son score venant de 124 mètres avec un gain moyen de 12 mètres par course, six pauses plaquées et deux pauses nettes.

9. James Roby (Saint Helens)

Le capitaine de St Helens a mené de l’avant lors de la finale de la Challenge Cup avec un autre passage de 80 minutes au talonneur, aidant son équipe à remporter le trophée pour la première fois depuis 2008.

L’essai de Roby au début de la seconde mi-temps a permis à Saints de revenir au même niveau après qu’ils aient été menés 12-6 à la pause et a été aux avant-postes pour remporter sa quatrième médaille de vainqueur dans la compétition.

10. Ethan Havard (Wigan Warriors)

Un autre joueur qui a eu un grand impact sur le banc d’échange, Havard a donné à Wigan beaucoup d’avance alors qu’ils ont devancé Huddersfield lors de la rencontre de Super League de vendredi.

Il a porté 124 mètres par portée avec un gain moyen de neuf mètres par portée, ainsi qu’une rupture d’un tacle. Le joueur de 20 ans a également effectué un gros virage défensif avec 37 plaqués.

11. James Lockwood (Featherstone Rovers)

Le capitaine des Rovers, Lockwood, est devenu le premier du club à soulever un trophée à Wembley depuis 1983 en battant les York City Knights 41-34 lors d’une passionnante finale de la Coupe 1895 samedi, réalisant une solide performance pour son club dans le processus.

Cela ne raconte cependant qu’une partie de l’histoire de la deuxième rangée, qui s’était précipitée dans le Yorkshire peu après son arrivée à Londres la veille après avoir appris que sa femme était entrée en travail, seulement pour qu’il renoue avec l’équipe à 8h30 le jour du match après qu’il s’est avéré être une fausse alerte.

12. Liam Farrell (Wigan Warriors)

Un essai de la deuxième rangée a permis de sceller la victoire de Wigan à domicile contre Huddersfield, couronnement d’une autre solide performance dans le peloton pour les Warriors.

En plus de son score, Farrell a parcouru 175 mètres avec le ballon en main et a réussi trois plaqués, ainsi que 43 plaqués du côté défensif.

13. Agnatius Paasi (Saint-Hélène)

L’attaquant utilitaire était à son meilleur par une chaude journée au stade de Wembley lors de la finale de la Coupe, gardant la défense de Castleford sur ses gardes.

Paasi a effectué de grosses courses avec le ballon en main, en particulier en seconde période, ce qui a aidé St Helens à prendre pied dans un match qu’ils ont remporté.