Équipe de la semaine : Les meilleurs joueurs de la 17e journée de Super League | Nouvelles de la ligue de rugby

Jack Welsby remporte l’un des postes d’aile dans notre équipe de la semaine

Nous avons rassemblé un XIII des artistes les plus remarquables des cinq matchs disputés ce week-end lors de la 17e journée de la saison de Betfred Super League…

1. Jackson Hastings (Wigan Warriors)

Une autre solide performance de l’arrière latéral de Wigan a aidé les Warriors à remporter une victoire confortable sur le bas de la Super League, Leigh Centurions.

Hastings a croisé pour un essai et a aidé deux autres dans la victoire 50-6, venant sur son dos, accumulant 216 mètres, cinq arrêts de tacle et une pause nette.

2. Umyla Hanley (Wigan Warriors)

Le joueur de 19 ans a saisi son opportunité après avoir remplacé Liam Marshall, blessé, en réalisant son premier tour du chapeau au niveau senior alors que Wigan a battu Leigh au DW Stadium.

Le butin de Hanley est venu sur le dos d’une course de 150 mètres, réussissant trois plaqués et réalisant également deux breaks nets.

3. Samisoni Langi (Dragons catalans)

Un essai du centre a aidé les Catalans à étendre leur invincibilité à un record de club de 12 matchs alors qu’ils ont vaincu Hull Kingston Rovers 23-16 au Hull College Craven Park lundi.

L’essai de Langi est venu sur le dos de lui, faisant 163 mètres avec un gain moyen d’environ 10 mètres, ainsi qu’une pause nette et une pause de tacle.

4. Harry Newman (Leeds Rhinocéros)

Newman a poursuivi son retour impressionnant après une blessure à long terme avec deux essais pour les Rhinos, mais n’a malheureusement pas pu les empêcher de s’incliner 27-26 à domicile face aux Warrington Wolves.

Le centre a également porté sur 137 mètres, réalisant deux breaks nets et quatre arrêts de tacles, et vient de devancer un autre centre de deux essais en Leroy Cudjoe des Huddersfield Giants pour une place dans notre équipe.

5. Jack Welsby (Saint Helens)

Le joueur de 20 ans a de nouveau montré sa polyvalence pour les Saints en jouant un grand rôle à l’aile lors de la victoire 42-10 contre le Hull FC lundi soir.

Welsby a couru trois essais pour les visiteurs du stade MKM, ainsi que 108 mètres, brisant trois tacles et réalisant une pause nette.

6. Blake Austin (Warrington Wolves)

Austin était parmi les marqueurs d’essai pour les visiteurs alors que Warrington a remporté une victoire palpitante sur Leeds à Emerald Headingley dimanche soir.

Son score est venu sur le dos de l’international britannique portant sur 109 mètres, réalisant une pause nette et quatre pauses de tacle.

7. George Williams (Warrington Wolves)

Le premier match de Williams pour les Wolves après les avoir rejoints en provenance des Canberra Raiders s’est avéré mouvementé car il a joué un rôle important dans la victoire contre les Rhinos.

Il a fourni une passe décisive à son nouveau club, porté sur 57 mètres et réussi un plaquage, tout en réussissant le drop goal décisif dans les dernières minutes.

8. Mikolaj Oledzki (Leeds Rhinocéros)

Un essai a couronné une autre solide performance au premier rang pour l’international anglais alors que Leeds a été devancé à domicile contre Warrington dimanche soir.

En plus de ce score, Oledzki a porté sur 119 mètres avec un gain moyen d’environ neuf mètres par portée, réalisant une pause nette et brisant trois tacles.

9. James Roby (Saint Helens)

Comme c’est souvent le cas, Roby était au cœur des choses pour St Helens alors que les champions en titre revenaient du Hull FC avec une victoire.

Le talonneur a fourni deux passes décisives à son équipe, ainsi qu’un portage de près de 50 mètres et un gain d’environ huit mètres par portage, dont quatre points à partir du demi-mannequin.

10. Nathaniel Peteru (Huddersfield Giants)

Le pilier a joué un rôle important en dehors du banc d’échange pour Huddersfield alors qu’ils s’imposaient 34-16 à Castleford Tigers lundi.

En plus de marquer un essai, Peteru a effectué 115 mètres avec un gain moyen d’environ 10 mètres, a réussi une pause nette et a cassé deux plaqués. Il a également réussi 26 plaqués en défense.

11. Jack Hughes (Warrington Wolves)

Huges a effectué un immense changement défensif au deuxième rang pour Warrington alors qu’ils éliminaient Leeds, récoltant 51 plaqués pour son équipe.

Le capitaine des Wolves était également fort avec le ballon en main, portant sur 114 mètres avec un gain moyen d’environ huit mètres et faisant deux pauses de tacle.

12. Liam Farrell (Wigan Warriors)

Une autre solide performance de Farrell au deuxième rang a aidé Wigan à remporter une victoire convaincante sur Leigh lors du derby.

Il a marqué deux essais et fourni une passe décisive, en plus de porter sur 99 mètres, faisant une pause nette et quatre pauses de tacle.

13. Joe Shorrocks (Wigan Warriors)

La rangée arrière polyvalente Shorrocks a produit un autre affichage d’essai pour les Warriors alors qu’ils ont remporté une grosse victoire à domicile contre Leigh dimanche après-midi.

Jouant à l’avant libre, il a également réussi une passe décisive, réussi cinq plaqués et porté sur 137 mètres.