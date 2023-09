Équipe de la semaine en Premiership écossaise : les joueurs du Celtic, des Rangers, d’Aberdeen, des Hearts, des Hibs, de Kilmarnock et de Dundee | Actualités footballistiques

Ce fut un week-end dramatique en Premiership écossaise avec des victoires du Celtic, des Rangers, d’Aberdeen, d’Hibernian et de St Mirren.

Aberdeen domine la dernière équipe de la semaine avec trois joueurs inclus après battre le comté de Ross 4-0 pour remporter leur première victoire en championnat de la saison.

Deux joueurs du Celtic sont représentés, les leaders de la Premiership écossaise conservant leur invincibilité avec une victoire 3-0 à Livingston.

Nick Montgomery a remporté sa première victoire en tant qu’entraîneur d’Hibernian et il y a deux joueurs dans le meilleur XI après leur Victoire 2-0 à domicile contre St Johnstone.

Rangers a résisté à un Motherwell têtu pour gagner 1-0 avec un joueur représenté.

Pendant ce temps, il y a un joueur Hearts inclus malgré son Défaite 1-0 à St Mirren. Kilmarnock et Dundee prennent les dernières places après leur Match nul 2-2 au Rugby Park.

Ici, WhoScored.com jette un œil aux cinq joueurs les mieux notés pour faire partie de la dernière équipe de la semaine…

5. Joe Newell (Hibernien) – 8,56

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Hibs et St Johnstone.



Hibs a porté son invincibilité à trois matchs avec une victoire sur St Johnstone. Avec une note WhoScored.com de 8,56, Joe Newell est le cinquième joueur le mieux noté de la Premiership écossaise cette semaine. Le joueur de 30 ans était sur place pour fournir la passe décisive pour le premier but lorsque son centre en boucle a trouvé Lewis Miller qui a marqué à la 35e minute, sur l’une de ses quatre passes clés du match. Cependant, ce n’est pas seulement son jeu créatif qui a contribué à son classement, mais aussi son travail défensif, l’Anglais réalisant un total de quatre plaqués au milieu de terrain central. Il a également réussi trois dribbles dans une excellente performance globale.

4. Lewis Miller (Hibernien) – 8,58

Image:

Lewis Miller a marqué le premier match de Hibs contre St Johnstone





Le deuxième joueur Hibernian à figurer dans l’équipe WhoScored.com de la semaine est Liam Miller avec une note de 8,58. Il a été nommé joueur du match pour sa performance contre St Johnstone. Il a marqué le premier but sur son seul tir dans le match et a remporté quatre plaqués et quatre duels aériens ainsi que deux dribbles réussis.

3. Daizen Maeda (Celtique) – 8,95

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Livingston et Celtic.



Le Celtic a battu Livingston 3-0 à la Tony Macaroni Arena lors du coup d’envoi de samedi, malgré le fait qu’il ait dû jouer plus d’une heure avec dix joueurs après le carton rouge de Joe Hart. L’artiste qui s’est démarqué de la journée a été Daizen Maeda avec une note de 8,95. Le joueur de 25 ans a prouvé son courage tant vers l’avant que dans sa contribution défensive avec cinq tirs, dont son but à la 94e minute, et cinq plaqués réussis ainsi que trois dribbles réussis et une victoire aérienne.

2.Duk (Aberdeen) – 9.03

Image:

Duk a marqué pour donner l’avantage à Aberdeen 2-0





Le premier des deux représentants d’Aberdeen dans le top cinq cette semaine est Duk qui fait partie du XI avec une note de 9,03. Aberdeen a battu le comté de Ross au stade Pittodrie et Duk a joué un rôle clé dans la victoire des hommes de Barry Robson. Le joueur de 23 ans a trouvé le fond des filets juste avant la mi-temps et a délivré une passe décisive à Bojan Miovski peu après la pause. Ses participations aux buts ainsi que ses quatre dribbles réussis, ses deux victoires aériennes, ses deux tirs et une passe clé contribuent tous à sa bonne note pour sa performance.

1. Bojan Miovski (Aberdeen) – 9,47

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Aberdeen et Ross County.



Bojan Miovski est le joueur WhoScored.com de la semaine en Premiership avec une note de 9,47 lors de sa performance contre Ross County. Le leader macédonien a marqué un but dans chaque mi-temps et a fourni une passe décisive dans une performance exemplaire.