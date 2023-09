Équipe de la semaine en Premiership écossaise : les joueurs des Rangers, du Celtic, des Hearts, de Kilmarnock, de St Mirren et de Livingston sont présents | Actualités footballistiques

Ce fut un week-end divertissant en Premiership écossaise avec des victoires des Rangers, du Celtic, des Hearts et de St Mirren.

L’équipe d’Ibrox domine la dernière équipe de la semaine avec trois joueurs représentés après leur Victoire 2-0 à St Johnstone.

Le Celtic compte deux joueurs dans le meilleur onze après leur Victoire 3-0 contre Dundee tandis que Hearts prend également deux places après avoir gagné 2-0 à domicile contre Aberdeen.

Il y a aussi deux joueurs de Kilmarnock inclus après avoir riposté 2-0 contre Hibs pour faire match nul 2-2.

St Mirren prend une place après avoir maintenu son début de saison sans défaite en championnat avec un Victoire 1-0 contre Motherwell tandis que Livingston prend la dernière place après leur Match nul 1-1 à Ross County.

Ici, WhoScored.com jette un œil aux cinq joueurs les mieux notés pour faire partie de la dernière équipe de la semaine…

5. Cameron Devlin (Cœurs) – note de 7,90

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Hearts et Aberdeen.



Hearts a remporté une victoire acharnée 2-0 contre Aberdeen samedi, avec Cameron Devlin comme artiste vedette à Tynecastle Park. Le joueur de 25 ans n’a pas pu contribuer à un but, même si ce n’était pas faute d’essayer puisqu’il a réussi deux tirs et une passe clé. Devlin a également contribué avec trois plaqués et deux interceptions alors que le milieu de terrain est reparti de l’affrontement avec une note WhoScored.com de 7,90.

4. James Tavernier (Rangers) – note de 7,90

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre St Johnstone et les Rangers.



Les Rangers ont renoué avec la victoire en prenant le dessus sur St Johnstone à McDiarmid Park. James Tavernier a été le joueur du match pour le Gers avec une note WhoScored.com de 7,90. Tavernier a fourni la passe décisive pour le premier match de Danilo à la 16e minute, l’une des cinq passes clés de la victoire finale 2-0. Deux plaqués supplémentaires et une interception ont couronné une performance impressionnante du joueur de 31 ans.

3. Matt O’Riley (Celtic) – note de 7,96

Matt O’Riley a marqué le troisième but du Celtic contre Dundee





Le Celtic a marqué 13 points sur 15 disponibles avec une victoire de routine à domicile contre Dundee alors que Matt O’Riley a renvoyé une note WhoScored.com de 7,96. Le milieu de terrain a marqué le troisième but du Celtic au milieu de la seconde période, frappant le fond des filets avec l’un des deux tirs. Le jeune était une menace pour la ligne arrière de Dundee car il a également effectué deux dribbles et effectué une passe clé à domicile.

2. Kyogo Furuhashi (Celtique) – note de 8,11

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre le Celtic et Dundee.



Restant au Celtic Park, Kyogo Furuhashi a remporté le prix du joueur du match pour sa performance impressionnante samedi. L’attaquant japonais a été directement impliqué dans deux des trois buts du Celtic contre Dundee, faisant suite à son but à la 63e minute avec la passe décisive sur le but d’O’Riley quatre minutes plus tard. Ceux-ci provenaient de retours respectifs de quatre tirs et d’une passe clé alors que Furuhashi obtenait une note de 8,11.

1. Zach Hemming (St. Mirren) – note de 8,17

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Motherwell et St Mirren.



Le gardien de St. Mirren Zach Hemming a remporté le prix du joueur WhoScored.com de la semaine en Premiership écossaise après sa superbe performance à Motherwell. Le but de Scott Tanser au début de la seconde mi-temps a permis à St Mirren de quitter Fir Park avec tout le butin, mais Hemming a été la star du spectacle puisqu’il a effectué sept arrêts pour obtenir les trois points et une note WhoScored.com de 8,17.