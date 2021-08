Equipe de la semaine en Premiership écossaise : James Tavernier, John Souttar et Jamie McGrath | Actualités footballistiques

La Premiership écossaise est revenue à l’action avec un bang au cours du week-end, les champions Rangers reprenant là où ils s’étaient arrêtés, mais les rivaux de Old Firm, le Celtic, ont enduré une fin de semaine digne de la déception qui l’avait précédée.

L’équipe de Steven Gerrard est une fois de plus en tête du classement après une victoire 3-0 sur Livingston, tandis que Hearts a assuré que c’était un départ perdant pour le nouveau patron du Celtic, Ange Postecoglou, avec une victoire tardive 2-1.

En conséquence, ce sont les leaders de la ligue et les rapatriés de haut niveau qui dominent l’équipe d’ouverture WhoScored.com de la semaine de la campagne 2021/22, avec quatre représentants chacun.

Équipe de Premiership écossaise de la semaine – Premier jour du match



Le XI est complété par un duo de St. Mirren après leur match nul 2-2 à Dundee et un attaquant de Motherwell incapable d’empêcher une défaite 3-2 contre Hibernian, les cinq meilleurs joueurs étant les suivants…

5. John Souttar (Cœurs) – 8.15

John Souttar revient à la maison avec un vainqueur de dernière minute pour Hearts contre le Celtic



En remportant un match à la 89e minute contre le Celtic en visite, Souttar a excellé aux deux extrémités pour garantir que le premier match de Hearts dans le premier niveau soit mémorable. L’arrière central de 24 ans était une poignée dans la surface adverse tout le match, rassemblant deux tirs et créant une chance, tout en gardant les Bhoys à distance avec deux plaqués, trois interceptions et six dégagements.

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Hearts et Celtic.



C’est la prestation de Smith qui a marqué le but tardif de Souttar et l’ailier vétéran était en pleine forme à Tynecastle. Il a créé un sommet de quatre occasions pendant le match, en plus de produire deux plaqués, deux interceptions et cinq interceptions contre une équipe celtique qui dominait la possession.

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Motherwell et Hibernian.



Après avoir ouvert le score 12 minutes après ses débuts en Premiership écossaise avec Motherwell, c’est un but de la tête caractéristique du Néerlandais qui a mis sa nouvelle équipe sur la voie d’un solide résultat d’ouverture. Leur joie a cependant été de courte durée, et bien que Van Veen ait effectué plus du double du nombre de dribbles de tout autre joueur sur le terrain (7), les hôtes ont finalement perdu 3-2.

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Dundee et St Mirren.



Alors que sa pénalité en deuxième mi-temps n’était pas suffisante pour assurer les trois points à Dundee, McGrath a été la vedette du spectacle, réalisant une performance tout en action depuis le milieu du parc. En plus d’avoir réussi ses cinq tentatives de dribble – les 27 joueurs restants n’en ont réussi que huit au total – il a réussi deux tacles et deux interceptions pour briser le jeu.

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre les Rangers et Livingston.



Meilleur joueur dans les notes de WhoScored.com lors de la campagne 2020/21, c’était comme d’habitude du capitaine des Rangers Tavernier. L’arrière droit a terminé la saison précédente avec neuf passes décisives et en a déjà deux à son actif après la première semaine de match cette fois-ci, marquant le premier match d’ouverture de Ianis Hagi et le deuxième décisif de Scott Wright pour le Gers. Avec trois tirs, trois passes décisives et deux dribbles, il était, comme toujours, une menace constante sur la droite des Rangers.