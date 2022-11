Équipe de la semaine de Friday Night Drive pour la deuxième ronde des séries éliminatoires de 2022 – Shaw Local

L’équipe Friday Night Drive de la semaine pour la deuxième ronde des séries éliminatoires de 2022 est ici.

Après que 2 053 personnes ont voté, totalisant 3 800 votes au total, nous sommes fiers d’annoncer l’équipe de la semaine. Merci à notre commanditaire présentateur : Schweickert, Ganassin, Krzak, Rundio, LLP. Merci également à nos sponsors : Santé de Sainte-Marguerite et Le rock et l’âme.

MVP de l’équipe de la semaine: Evan Grazzini, York, secondeur

L’équipe de la semaine

Stratège

Matt Vezza, York

26 courses, 142 verges, 3 touchés dont le vainqueur du match en 2OT, 9 pour 14 passes pour 108 verges, TD

Ryan Jackson, canton de Lyon

A lancé trois passes de TD au troisième quart pour rallier Lyon devant Plainfield North 24-13

JP Schilling, Sterling

9 courses, 89 verges, TD ; Passe 3 en 9, 60 verges, TD

Revenir

Julius Ellens, Glenbard West

21 courses, 312 verges, 5 touchés

Josh Gettemy, Yorkville

25 courses, 113 verges, 3 touchés, attrapé un touché de 8 verges dans une victoire de 4OT

Joey Puleo, Sycomore

105 verges et trois touchés en 12 courses

Destinataire

Brennan Blaine, Amboy

2 attrapés, 36 yards, feu vert TD avec 8:36 à faire

Dash Dorsey, Saint François

Attrapes TD de 65 et 23 verges

Drew Gerke, Batavia

Retour de coup de pied de 85 verges pour un touché

Ligne offensive

Tristan Countryman, Sycomore

Avec les Spartans concentrés sur le jeu au sol, beaucoup est allé du côté de Contryman car ils ont obtenu 295 verges au sol.

Henrik Nystrom, Crête des Prairies

Le centre des Wolves a aidé à ouvrir la voie à 384 verges au sol pour battre Kaneland

Ligne défensive

Wesley Shats, Reed-Custer

2,5 plaqués, 1,5 TFL en victoire 24-6 contre Du-Pec

Andrew Laurich, Yorkville

7 tacles en solo, 2 passes décisives, 2 sacks en 4OT

Braylon Kilduff, Byron

A enregistré deux TFL et ajouté un échappé récupéré dans la victoire des Tigers à Seneca

Secondeur

Evan Grazzini, York

A fait un tacle pour détourner la fausse tentative de placement des Maristes lors d’une victoire en double prolongation

Zack Crawford, Sycomore

Non seulement a couru 91 verges en 12 courses, a été près de la tête de l’équipe en plaqués et en a eu un pour une défaite et plusieurs sans gain, dont un troisième et un but du 1

Giovanni Creatore, Prairie Ridge

Sac et tacle pour défaite lors de la victoire 57-22 contre Kaneland

Kyle Gettemy, Yorkville

5 plaqués en solo, 8 passes décisives, a mené le tacle gagnant sur le quatrième but

Demi défensif

Matt Sutter, York

Interception, a aidé à faire un tacle pour détourner la fausse tentative de placement mariste en double prolongation

Brandon Moorman, Reed-Custer

5,5 plaqués, 0,5 TFL, 2 INT dans une victoire de 24-6 contre Du-Pec

Eddie Jones, Amboy

INT pour mettre en place le feu vert TD, échappé forcé sur la ligne de but dans les 10 dernières secondes pour sceller la victoire

Lesroy Tittle, Nazareth

Retour d’interception de 35 verges pour TD