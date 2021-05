Équipe de la saison de Premier League: les experts de Sky Sports font leurs sélections | Actualités du football

Alors qu’une saison inoubliable de Premier League touche à sa fin, nous avons demandé à une sélection d’experts de Sky Sports de nommer leur meilleur XI de l’élite …

Jamie Carragher

Image:

L’équipe de Jamie Carragher de la saison 2020/21



«À l’arrière droit, je suis allé pour Vladimir Coufal, je l’aime. Il joue semaine après semaine, a été brillant et caractérise la saison de West Ham. Au milieu de terrain, je suis allé pour N’Golo Kante, qui depuis Thomas Tuchel a été aussi bon que n’importe quel joueur de la ligue – certaines de ses performances en Ligue des champions ont été scandaleuses!

« Et en haut, je suis allé pour Heung-min Son à côté de Harry Kane, leurs deux chiffres sont brillants étant donné qu’ils ont joué la majeure partie de la saison dans une équipe défensive. »

Gary Neville

Image:

L’équipe de la saison de Gary Neville 2020/21



« Pour moi, c’est Eduoard Mendy dans le but parce que je pense qu’avec le gardien de but qu’ils avaient, Chelsea avait d’énormes problèmes et ne serait pas là où ils sont maintenant. Je suis allé avec Ruben Dias devant lui – en début de saison. Je ne pensais pas qu’il y avait un moyen pour que les quatre arrières de Man City puissent gagner la ligue, donc pour qu’il fasse ce qu’il a fait, il a été le joueur le plus important cette saison.

« Sur la gauche de l’attaque, je suis allé chercher Marcus Rashford. Quand il faisait tout ce truc en dehors du terrain, ce qui était incroyable, je pensais qu’il devait y avoir une conséquence de cela sur le terrain, qu’il commencerait à faiblir et que les blessures. pourrait reprendre ou il serait distrait. Mais il a continué et a continué à jouer et il est toujours là. J’ai choisi Rashford à cause de sa contribution globale sur et en dehors du terrain.

Jamie Redknapp

Image:

L’équipe de Jamie Redknapp de la saison 2020/21



« Wesley Fofana est un vrai talent et m’a vraiment impressionné depuis son arrivée au poste de défenseur central pour Leicester. À tout juste 20 ans, il a un si bel avenir. Au milieu de terrain, Mason Mount a été brillant cette saison pour Frank Lampard et Thomas. Tuchel Il est tellement constant – et devance Bruno Fernandes, pour moi, car beaucoup de buts de Fernandes sont passés aux tirs au but.

« À l’avant, vous devez choisir Mohamed Salah – comment pouvez-vous ne pas l’avoir dans votre équipe alors qu’il a marqué autant de buts que lui? Harry Kane a combiné des passes décisives avec ses buts cette saison, tandis que Phil Foden est l’un des jeunes les plus excitants. joueurs dans le monde. «

Paul Merson

Image:

L’équipe de la saison de Paul Merson 2020/21



« Raphinha a été une sensation absolue pour Leeds cette saison. Pour entrer à Leeds en tant que joueur brésilien, et vous devez être un certain type de joueur pour jouer à la manière de Leeds, et il l’a pris comme un canard à l’eau et a été absolument exceptionnel.

« Mount doit faire partie de mon équipe car il a porté Chelsea dans de nombreux matchs cette saison, tandis que Mahrez est parti car il a marqué trop de gros buts pour Man City. Gundogan obtient le signe de la tête car il a également marqué des buts massifs pour City. , tandis que Grealish était en excellente forme pour Villa avant de se blesser récemment.

« Et à l’arrière, j’ai opté pour une sélection légèrement à gauche à Konsa car je pense qu’il pourrait faire partie de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 et il est tout aussi bon que son partenaire arrière central d’Aston Villa Tyrone Mings, tandis que Schmeichel est dans but car il a effectué de gros arrêts pour Leicester cette saison. «

Alan Smith

Image:

Équipe de la saison d’Alan Smith 2020/21



« Je suis allé avec deux joueurs de Leicester en défense, avec Kasper Schmeichel dans le but – il a réalisé des arrêts fantastiques cette saison – et leur organisateur et défenseur central que tout entraîneur aimerait, Jonny Evans. C’est aussi formidable de revoir Luke Shaw. à sa meilleure forme pour Manchester United.

«Plus haut sur le terrain, Kevin De Bruyne entrerait dans un onze mondial, donc je peux lui trouver une place dans mon équipe, tandis que Foden est un choix incontournable pour Pep et il est un choix incontournable pour Gareth Southgate cet été. Kane est le meilleur avant-centre du monde, alors que c’est une grande réussite pour Salah de marquer le montant qu’il a dans une équipe bégayante de Liverpool. «

Andy Hinchcliffe

Image:

L’équipe de la saison d’Andy Hinchcliffe 2020/21



« John Stones a énormément contribué défensivement à la bonne course de City. Il a juste l’air tellement assuré, complètement différent du joueur que nous avons vu précédemment.

« Avec David Silva parti et quand Kevin De Bruyne était blessé, Phil Foden a pris le devant de la scène en tant que génie du milieu de terrain de City, un talent extraordinaire qui s’améliore à chaque match. »

Sue Smith

Image:

Équipe de la saison de Sue Smith 2020/21



« J’essayais de faire de mon mieux pour intégrer Jack Grealish et Mason Mount dans l’équipe, mais je ne pouvais pas décider qui laisser de côté! J’ai également été tenté de partir avec un arrière trois et d’inclure Ben Godfrey, qui a été superbe pour Everton. C’est si difficile!

« Mais à la fin, je suis resté avec un quatre arrière, avec Stones et Dias en défense centrale, et un trois avant de Salah, Kane et Foden. »

Don Goodman

Image:

L’équipe de la saison de Don Goodman 2020/21



« Aston Villa a concédé 66 buts l’année dernière, donc la différence a été grande cette saison et Emiliano Martinez a été une grande partie de cela. La défaite d’Arsenal est le gain de Villa. Au milieu de terrain, Declan Rice prend juste devant N’Golo Kante et Kalvin. Phillips. Il sera un joueur clé pour l’Angleterre pour les années à venir. J’ai dû aller 4-1-4-1 pour s’adapter à tout le monde, comme Mason Mount – qui est 8/10 ou 9/10 chaque semaine – et le Fernandes extrêmement influente.

« Je dois aussi donner quelques mentions honorables. Kante à Chelsea – qui a raté de peu près une moustache – et le trio de Leeds de Raphinha, Phillips et Patrick Bamford qui ont tous été vraiment bons. Bukayo Saka à Arsenal a été sensationnel, tandis que Pedro Neto chez Wolves met un sourire sur mon visage. «