Équipe de la République d’Irlande pour la Coupe du monde féminine 2023 : l’équipe préliminaire dévoilée

L’équipe de la République d’Irlande pour la Coupe du monde féminine 2023 sera la toute première équipe de la République d’Irlande à participer à une Coupe du monde féminine.

L’Irlande a réalisé cet exploit grâce à une victoire 1-0 sur l’Ecosse lors d’une finale de barrage pour l’une des dernières places UEFA du tournoi.

La République d’Irlande a démontré sa volonté de participer au tournoi à travers deux matches très disputés contre l’actuel détenteur de la Coupe du monde, les États-Unis. L’Irlande a perdu les deux matches mais a causé des problèmes aux Américains, l’entraîneur Vera Pauw pouvant tirer beaucoup de points positifs des matchs.

Un point positif a été l’ajout récent du défenseur de Manchester United Aoife Mannion. Mannion avait auparavant représenté l’Angleterre au niveau des jeunes mais, à la suite de deux blessures au LCA, n’avait jamais fait d’apparition senior, elle a donc changé d’éligibilité. C’est une défenseure centrale très accomplie qui sera un ajout important à l’équipe de la République d’Irlande – bien qu’une blessure au genou en fin de saison signifie qu’elle ne figure pas dans l’équipe préliminaire et qu’elle sera surveillée avant la soumission finale de l’équipe.

Katie McCabe aura également un rôle important à jouer pour l’Irlande lors de la Coupe du monde. McCabe est leur joueuse la plus en vue avec plus de 150 apparitions pour Arsenal à son nom. Elle est bien connue pour marquer des buts spectaculaires, permettant souvent à ses équipes de créer quelque chose à partir de rien.

Un coup de pouce est le retour de Leanne Kiernan. Kiernan, 24 ans, a connu une saison impressionnante dans le championnat féminin l’année dernière et beaucoup étaient ravies de voir comment elle s’est adaptée à la WSL, jusqu’à ce qu’elle se blesse à la cheville lors du match d’ouverture de Liverpool contre Chelsea. Après avoir subi une intervention chirurgicale, Kiernan est maintenant de retour dans le mix.

La sélection de Sinead Farrelly pour la Coupe du monde devrait être l’une des histoires du tournoi. Farrelly a d’abord pris sa retraite du football en 2016, en partie à cause des abus qu’elle a révélés plus tard avoir subis de la part de l’entraîneur en disgrâce Paul Riley. Cependant, elle a recommencé à jouer pour NY / NJ Gotham et a reçu sa toute première sélection internationale senior (après avoir joué à l’origine pour les États-Unis au niveau des jeunes) en avril.

L’Irlande est dans le groupe B de la Coupe du monde avec l’Australie, le Nigeria et le Canada, son premier match de Coupe du monde est contre le Costa Rica le 21 juillet et ci-dessous est son équipe provisoire de 31 joueurs, avant d’annoncer son équipe finale de Coupe du monde d’ici le 9 juillet.

Équipe de la République d’Irlande pour la Coupe du monde féminine 2023 : Équipe préliminaire

GK : Courtney Brosnan (Everton)

GK : Grace Moloney (Lecture)

GK : Megan Walsh (Brighton)

GK : Sophie Whitehouse (Lewes)

Défenseur : Áine O’Gorman (Shamrock Rovers)

Défenseur : Niamh Fahey (Liverpool)

Défenseur : Louise Quinn (Birmingham City)

DF : Diane Caldwell (Lecture)

Défenseur : Megan Campbell (Liverpool)

Défenseur : Harriet Scott (Birmingham City)

Défenseur : Claire O’Riordan (celtique)

Défenseur : Chloé Mustaki (Bristol City)

Défenseur : Hayley Nolan (lionnes de London City)

Défenseur : Tara O’Hanlon (Peamount United)

MF : Denise O’Sullivan (Courage de Caroline du Nord)

MF : Katie McCabe (Arsenal)

MF : Ruesha Littlejohn (Aston Villa)

MF : Megan Connolly (Brighton)

MF : Ciara Grant (Coeurs)

MF : Jamie Finn (Birmingham City)

MF : Lucy Quinn (Birmingham City)

MF : Roma McLaughlin (Fortuna Hjørring)

MF : Lily Agg (lionnes de la ville de Londres)

MF : Sinead Farrelly (NY/NJ Gotham)

AT : Amber Barratt (Turbine Potsdam)

AT : Heather Payne (État de Floride)

AT : Leanne Kiernan (Liverpool)

AT : Kyra Carusa (lionnes de London City)

AT : Abbie Larkin (Shamrock Rovers)

AT : Saoirse Noonan (Durham)

AT : Marissa Sheva (Washington Spirit)

Entraîneur de la République d’Irlande

Qui est le manager de la République d’Irlande ?

Vera Pauw a été nommée entraîneur-chef de l’équipe féminine de la République d’Irlande en 2019, après avoir entraîné de nombreuses équipes internationales, dont l’Écosse, les Pays-Bas et l’Afrique du Sud. L’entraîneur néerlandais est devenu le premier entraîneur à mener la République d’Irlande à un tournoi international après sa qualification pour la Coupe du monde. Cependant, Pauw n’est pas sans controverse après avoir été accusée de contrôler les habitudes alimentaires de ses joueurs alors qu’elle était responsable du Houston Dash. En conséquence, elle est actuellement interdite d’entraînement dans la NWSL.

Quand l’équipe finale de la République d’Irlande sera-t-elle annoncée ?

La République d’Irlande doit disputer deux matches amicaux contre la Zambie et la France les 22 juin et 6 juillet, avant de confirmer son équipe finale pour la Coupe du monde le 9 juillet.

Combien de joueurs la République d’Irlande est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

Vera Pauw semble certainement avoir beaucoup d’options entre ses mains, ayant emmené 28 joueurs aux États-Unis lors de la dernière pause internationale. Cependant, elle sera obligée de réduire l’équipe à seulement 23 joueurs pour la Coupe du monde.